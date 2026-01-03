Pensión del Bienestar 2026: este sería el nuevo calendario de pagos para enero

El primer pago correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026 podría iniciar con un ligero ajuste en las fechas

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales con mayor alcance en México, al beneficiar a millones de personas mediante apoyos económicos bimestrales.

Tras el depósito correspondiente a noviembre-diciembre de 2025, las y los beneficiarios se mantienen atentos al primer pago de 2026, el cual marcará el inicio del nuevo año para este apoyo federal.

Hasta ahora, la Secretaría del Bienestar no ha publicado de manera oficial el calendario de pagos de enero-febrero de 2026. Durante los primeros días del año, tampoco se dieron detalles en conferencias matutinas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha generado expectativa entre los derechohabientes.

Con base en la experiencia de bimestres anteriores, así como en la operación habitual del Banco del Bienestar, se estima que el operativo de dispersión de recursos podría iniciar el lunes 5 de enero, una vez concluidos los días festivos de Año Nuevo.

La Pensión Bienestar beneficia a millones de personas en México mediante apoyos económicos bimestrales. Tras el depósito de noviembre-diciembre de 2025, las y los beneficiarios esperan el primer pago de 2026, que marcará el arranque del año para este programa social

Tradicionalmente, los depósitos comienzan en lunes y se distribuyen de forma escalonada a lo largo del mes, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales bancarias.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar en 2026?

La Pensión Bienestar está dirigida a distintos sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Pueden registrarse y recibir el apoyo:

Adultos mayores de 65 años o más .

Mujeres de 60 a 64 años , que aún no alcanzan la edad requerida para la pensión de adultos mayores.

Personas con discapacidad permanente, previa acreditación médica.

El programa busca garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, especialmente en un contexto de inflación y aumento en el costo de vida.

Calendario tentativo de pagos de enero 2026

Aunque el calendario oficial aún no ha sido difundido, la organización de pagos seguiría el esquema alfabético por la letra inicial del primer apellido, como ha ocurrido en años anteriores.

De acuerdo con la información disponible, el calendario tentativo quedaría de la siguiente manera:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E y F

Lunes 12 y martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J y K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ y O

Miércoles 21 de enero: P y Q

Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U y V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z

Este calendario permitiría que el operativo se extienda durante prácticamente todo el mes de enero, facilitando una dispersión ordenada de los recursos.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades han insistido en que no es necesario acudir el mismo día del depósito a las sucursales del Banco del Bienestar, ya que el dinero permanece seguro en la tarjeta.

Asimismo, se recomienda mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y de su titular, Ariadna Montiel Reyes, para evitar confusiones o desinformación.

En los próximos días se espera que el Gobierno federal confirme de manera oficial el calendario definitivo, así como el monto exacto del apoyo para 2026. Hasta entonces, el calendario tentativo sirve como una guía preliminar para que las y los beneficiarios se preparen para el primer pago del año.