La sopa depurativa que necesitas para arrancar este 2026 con energía

Tras los excesos de diciembre, nada reconforta más que un platillo ligero y cargado de vegetales frescos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En los días frescos de enero, cuando los nuevos propósitos de salud están más presentes que nunca, nada reconforta y limpia el cuerpo como una buena sopa de verduras.

Esta receta, sencilla y tradicional, ha sido el remedio de las abuelas mexicanas para recuperarse de los excesos decembrinos y empezar el año con energía renovada. Imagina una olla humeante llena de vegetales frescos de temporada, aromas que llenan la cocina y una sensación de bienestar en cada cucharada.

Las sopas depurativas han acompañado a muchas generaciones como parte de rutinas de desintoxicación natural.

¿Cuáles son los beneficios de esta sopa?

En la cocina mexicana, es común aprovechar los vegetales frescos de invierno —como calabacita, zanahoria, apio y espinaca— para preparar un plato ligero, saciante y lleno de nutrientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta sopa no solo ayuda a eliminar toxinas y líquidos retenidos, sino que aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales para fortalecer el sistema inmunológico. Puedes disfrutarla como comida principal ligera, entrada caliente o cena reconfortante.

Receta de sopa de verduras depurativa

Preparar una sopa depurativa es tan fácil como reunir los vegetales de temporada que tengas a mano y cocinarlos suavemente en un buen caldo.

Puedes personalizar la receta agregando tus verduras favoritas, hierbas frescas y un toque de limón al servir. Es una receta versátil, económica y adaptable a cualquier objetivo de salud o preferencia familiar.

Esta sopa es naturalmente baja en calorías, sin grasas añadidas y apta para todo tipo de dietas. Puedes enriquecerla con legumbres o pollo desmenuzado si buscas mayor saciedad, o disfrutarla tal cual para una depuración suave.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tiempo de preparación

Preparar esta sopa lleva aproximadamente 40 minutos en total:

  • 10 minutos para lavar, pelar y cortar los vegetales.
  • 25 minutos de cocción a fuego medio.
  • 5 minutos para reposar y servir.

Ingredientes

  1. 2 litros de agua o caldo de verduras bajo en sodio
  2. 2 zanahorias medianas
  3. 1 calabacita
  4. 1 papa chica
  5. 1 rama de apio
  6. ½ cebolla blanca
  7. 1 puñado de espinaca fresca
  8. 1 tomate rojo
  9. 1 diente de ajo
  10. 1 ramita de perejil fresco
  11. Sal y pimienta al gusto
  12. Jugo de ½ limón (opcional)
Una variedad de alimentos frescos
Cómo hacer sopa de verduras depurativa, paso a paso

  1. Lava, pela y corta en cubos pequeños la zanahoria, calabacita, papa, apio y tomate. Pica finamente la cebolla y el ajo.
  2. En una olla grande, coloca el agua o caldo y agrega la cebolla y el ajo picados. Cocina a fuego medio hasta que suelten aroma.
  3. Añade la zanahoria, papa, apio y tomate. Cocina durante 10 minutos.
  4. Incorpora la calabacita y la espinaca. Cocina 10-15 minutos más, hasta que todos los vegetales estén suaves.
  5. Ajusta el sabor con sal, pimienta y perejil picado. Si lo deseas, añade un chorrito de jugo de limón al momento de servir.
  6. Sirve caliente y disfruta de una sopa ligera, nutritiva y depurativa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 6 porciones medianas de sopa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de sopa de verduras contiene aproximadamente:

  • Calorías: 60
  • Grasas: 0.3 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Azúcares: 4 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta sopa se puede conservar en el refrigerador hasta 4 días en un recipiente hermético. También puedes congelarla por hasta 2 meses.

