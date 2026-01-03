El dolor tras la ruptura: cómo enfrentan el impacto hombres y mujeres

Las mujeres suelen experimentar dolor más intenso tras la separación, pero el proceso es más corto que en los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entender y sanar emocionalmente tras el final de una relación romántica es un proceso que requiere tiempo, introspección y aceptación. Depende también del compromiso y expectativas que se tenían, y algunos estudios indican que entre hombres y mujeres hay diferencias en la manera de afrontar la separación.

De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Binghamton y University College London, mujeres y hombres experimentan el impacto de una ruptura sentimental de maneras distintas, tanto en la intensidad emocional inicial como en la duración del proceso de recuperación.

Mientras que las mujeres muestran una reacción emocional más intensa inmediatamente después de la ruptura, con manifestaciones de tristeza profunda, ansiedad y episodios depresivos, el periodo de sufrimiento resulta más corto en comparación con los hombres, quienes suelen mantener las secuelas emocionales durante un tiempo más prolongado y, en algunos casos, recurren al consumo de alcohol o drogas como mecanismo de afrontamiento.

La diferencia entre géneros no sólo se observa en el dolor emocional, sino también en el modo de sanar tras la separación.

La manera de sanar tras la separación también es diferente entre hombres y mujeres

En el caso de México, un artículo publicado en el Journal of Behavior, Health & Social Issues analizó la demanda de apoyo profesional entre estudiantes universitarios afectados por rupturas amorosas. El informe indica que el 59.6% de los jóvenes que solicitaron ayuda tras una separación eran mujeres, en tanto que solo el 12.6% correspondía a hombres.

Este dato evidencia que las mujeres buscan acompañamiento psicológico con mayor frecuencia y tienden a expresar sus emociones de manera abierta, mientras que los hombres optan por estrategias más prácticas o reservadas, lo cual puede dificultar el proceso de duelo y afectar su bienestar físico y emocional.

Las mujeres suelen buscar más ayuda psicológica que los hombres tras una ruptura

Principales diferencias entre hombres y mujeres tras una ruptura amorosa:

Las mujeres presentan una reacción emocional más intensa al inicio, pero suelen recuperarse antes.

Los hombres tienden a prolongar el sufrimiento emocional y pueden recurrir a conductas de riesgo, como el abuso de sustancias .

Las mujeres buscan más apoyo psicológico y expresan sus emociones abiertamente.

Los hombres suelen optar por estrategias prácticas o reservadas , lo que puede dificultar la elaboración del duelo.

Factores económicos y culturales influyen en la experiencia y las decisiones relacionadas con la separación

Recomendaciones tras una ruptura

Si bien la recuperación depende de las características y el contexto de cada persona, expertos concuerdan en algunos consejos para sobrellevar el duelo:

Procesar las emociones y reconstruir la rutina constituye un desafío central.

Aceptar y expresar el dolor , ya sea tristeza, enojo o frustración, permite avanzar en el duelo emocional. , ya sea tristeza, enojo o frustración, permite avanzar en el duelo emocional. Escribir un diario o conversar con personas de confianza facilita la comprensión y liberación de sentimientos.

La autocompasión resulta esencial : cuidarse y evitar el autosabotaje ayuda en la recuperación. Practicar mindfulness y técnicas de autocuidado, según expertos en bienestar, contribuye al proceso de sanación sin juicios ni exigencias desmedidas.

Contar con una red de apoyo —familia, amigos o grupos especializados— previene el aislamiento y ofrece contención emocional. Compartir experiencias similares fortalece la resiliencia y disminuye la sensación de soledad.

Sostener hábitos saludables como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y buen descanso impacta positivamente en el bienestar general y ayuda a manejar el estrés derivado de la separación.

Evitar el consumo de alcohol o drogas es crucial, ya que estos mecanismos pueden aumentar el malestar . Especialistas en salud mental recomiendan estrategias saludables como meditación, deporte o desarrollo de hobbies para recuperar el equilibrio emocional.

Reflexionar sobre la relación y los motivos de la ruptura permite identificar patrones y aprender de la experiencia. Este análisis promueve el autoconocimiento y facilita la construcción de vínculos más sólidos en el futuro.