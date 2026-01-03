México

Aracely Arámbula graba video en pleno sismo del 2 de enero: “Está temblando otra vez”

La reconocida actriz de teatro y televisión se mostró conmocionada durante los movimientos telúricos que sacudieron a México el pasado viernes

La cantante participó en concursos de belleza desde muy pequeña; en 1996 fue nombrada el "Rostro del Heraldo de México y ganó el concurso Señorita Chihuahua. Crédito: Cuartoscuro

El inicio de 2026 sorprendió a México con un sismo de 6.5 de magnitud originado en Guerrero y a varias figuras del entretenimiento viviendo el susto en carne propia. Una de las más afectadas fue Aracely Arámbula, quien se encontraba en el puerto de Acapulco cuando el temblor sacudió el destino turístico y se extendió hacia el centro del país.

Sin embargo, la reacción de la actriz y cantante fue todavía más llamativa, ya que mientras grababa una storie para sus redes sociales en la que informaba que se encontraba bien tras el sismo, una réplica del mismo tuvo lugar.

Aracely Arámbula graba video durante sismo

La actriz habría usado una canción para mandar indirecta a Myrka Dellanos Foto: Instagram/@aracelyarambula

La protagonista de Soñadoras y La patrona recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores los momentos de tensión que atravesó durante el movimiento telúrico ocurrido la mañana del 2 de enero a las 7:58 de la mañana.

En un video grabado en su casa de Acapulco, Arámbula expresó: “Familia hermosa, feliz año. Este año empezó muy movido”. Apenas terminó la frase, la tierra volvió a estremecerse y la actriz añadió: “Está temblando otra vez, otra vez”.

La también estrella de teatro con Perfume de gardenia reconoció el impacto emocional que le causó la experiencia.

“Y eso que, miren, no saben el sustazo y eso que esto (su casa) es de piedra. Se acaba de sentir otra vez. Aquí, con el susto, sustos de la vida”, confesó, evidenciando el ambiente de incertidumbre que se vivió en la región.

“Me despertó la cama brincando”

Aracely Arámbula graba video en pleno sismo del 2 de enero. (Instagram)

Luego del primer temblor, Arámbula compartió nuevas historias para actualizar a sus seguidores sobre su estado. Relató que las réplicas la mantuvieron en vela:

“Después del sobresalto y el sobre susto, ¡qué barbaridad! Hoy, con el temblor, me vine a poner una mascarilla porque no dormí bien, me despertó la cama así, miren brincando, brincaba. Con todo y que (mi casa) es algo firme, es de piedra, no saben el sustazo. Aparte, ya no me podía dormir porque seguían las réplicas”.

La actriz reconoció que el episodio le dejó una noche intranquila y una rutina alterada, pero también aprovechó para enviar un mensaje tranquilizador a quienes preguntaron por su bienestar.

La jornada no terminó con el susto del temblor. Arámbula explicó que la falta de energía eléctrica le impidió mantener la comunicación con sus seguidores.

“Les iba a grabar otra cosita, pero se fue la luz y me quedé sin pila.... Besos, besos, besos, ¡y aquí sigo! ¡Qué ya no tiemble, qué ya no tiemble! Gracias a todos por preguntar. Todo bien y espero que todo mundo esté bien también”.

