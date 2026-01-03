Angélica Vale no iba a ser la protagonista de “La fea más bella”, revela productora: “Queremos una bonita”

Angélica Vale volvió a ser tendencia tras la controversia por su participación en La fea más bella y su reciente divorcio. (Fotos: Cuarto Oscuro)

Angélica Vale volvió a ser tendencia debido a las declaraciones de la productora Rosy Ocampo sobre su participación en La fea más bella, exitoso melodrama de Televisa.

Cabe recordar que semanas atrás, la actriz acaparó los reflectores al confirmar su divorcio de Otto Padrón tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común.

Los protagonistas de la famosa telenovela de Televisa volvieron a interpretar sus personajes a casi 20 años de su estreno. Crédito: X/@Angelmixvale

La telenovela que hizo historia en Televisa

Durante una entrevista con Shanik Berman, colaboradora del matutino Hoy, Rosy Ocampo recordó la euforia que se vivió en La fea más bella, telenovela protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil.

“La fea más bella rompió con todos los estereotipos, rompió con todo”, aseguró, asimismo, recordó que consiguió importantes niveles de audiencia: “Es una cosa, de verdad, que nunca se ha vuelto a ver”.

Sin embargo, pese al éxito que logró y que hoy en día la lleva a ser uno de los melodramas que se retransmiten en la televisora, Ocampo recordó uno de los principales desafíos que enfrentó antes de comenzar las grabaciones.

La fea más bella, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, marcó un antes y un después en los melodramas mexicanos. (Foto: Las Estrellas)

¿Quién iba a ser la protagonista de La fea más bella?

Además de recordar el final de la telenovela, el cual se grabó en vivo desde Monterrey y tuvo la asistencia de más de un millón de personas, Rosy Ocampo compartió lo que ocurrió durante el casting de los personajes.

De acuerdo con la productora, la televisora no quería que la ex conductora de Juego de Voces fuera la protagonista, pues se buscaba a una actriz “bonita” que se transformara en fea.

“Lo curioso es que justamente cuando voy a la empresa y digo ‘quisiera que Angélica Vale fuera la protagonista’, lo primero que me dijeron fue ‘no, finalmente queremos que sea una bonita que la transformemos en fea y ya nque al final se vea bonita’”, recordó.

Rosy Ocampo destacó el récord de audiencia alcanzado por La fea más bella en la historia de Televisa. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de hacer los castings correspondientes, Ocampo se convenció de que la Angélica Vale debía darle vida a Leticia Padilla Solis, por lo que al final le permitieron que fuera la protagonista.

Lluven críticas para Angélica Vale y La fea más bella

Pese al orgullo con el que Rosy Ocampo habló de la producción y los desafíos que enfrentó antes y durante el rodaje, los internautas se manifestaron en X con comentarios como:

Fue por la historia, no por la Vale que es bastante mala actriz. Además esa adaptación es la peor de todas.

Esa novela me pareció una parodia de Yo soy Betty, la fea.

La novela sí estuvo bien feita.

La peor novela que existe, una burla y parodia a la original.

La peor versión de Yo soy Betty, la fea, fue la versión mexicana.

El final de La fea más bella fue grabado en vivo desde Monterrey y reunió a más de un millón de asistentes. (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que la telenovela mexicana es una adaptación de la colombiana Yo soy Betty, la fea. La historia sigue a ‘Lety’ Padilla Solís, una mujer brillante que enfrenta discriminación por su apariencia en la empresa de publicidad “Conceptos”.