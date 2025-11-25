México

¿Viaje en el tiempo? Mencionan a Fátima Bosch en un capítulo de La Fea Más Bella de hace 20 años

La coronación de Fátima Bosch no solo la llevó a la cima de la belleza mundial, sino que también la convirtió en protagonista de videos virales por su curioso vínculo con la telenovela de Televisa

Guardar
Fátima Bosch gana Miss Universo
Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y su nombre coincide con un personaje de 'La Fea Más Bella' (Archivo)

El reciente triunfo de Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025 ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, pero un detalle inesperado ha captado la atención de los usuarios: el nombre de la nueva reina de belleza mexicana coincide exactamente con el de un personaje secundario de la telenovela ‘La Fea Más Bella’, emitida hace casi dos décadas.

Esta coincidencia ha generado una avalancha de memes, comentarios y videos virales que exploran el curioso vínculo entre la ficción televisiva y la actualidad mediática.

Tras el 20 de noviembre, el nombre de Fátima Bosch se volvió tendencia no solo por su coronación, sino también por la controversia que rodeó el resultado del concurso, en la que se mencionaron supuestos acuerdos previos y se puso en el centro de la discusión al propietario de la organización Miss Universo, aunque tales señalamientos ya han sido desmentidos.

La coronación de Fátima Bosch
La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 desata memes y videos virales en redes sociales (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

En medio de este debate, surgieron videos que recordaban la mención de “Fátima Bosch” en la telenovela mexicana, lo que sorprendió a muchos, dado que la producción se grabó hace 19 años.

La explicación de esta coincidencia se remonta a la adaptación mexicana de la exitosa telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’. En la versión original, el personaje de Claudia Bosch, interpretado por Verónica Ocampo, era una modelo que intentaba seducir a Armando Mendoza, generando conflictos con Marcela Valencia.

Al trasladar la historia a México bajo el título ‘La Fea Más Bella’, los guionistas mantuvieron la trama, pero modificaron el nombre del personaje, que pasó a llamarse Fátima Bosch.

En la telenovela protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, el personaje de Fátima Bosch es una de las bailarinas de la empresa ficticia “Conceptos”, equivalente a “Ecomoda” en la versión colombiana.

La Miss Universo 2025 es objeto de una curiosa coincidencia. Crédito: Televisa

La actriz Tania Vázquez fue la encargada de dar vida a este papel, que, aunque breve, resultó determinante en uno de los episodios más recordados por los seguidores de la serie.

El episodio 27 de ‘La Fea Más Bella’ presenta una escena en la que Don Fernando, uno de los protagonistas, es sorprendido por Marcia, interpretada por Elizabeth Álvarez, en una situación comprometedora con una bailarina llamada precisamente Fátima Bosch.

Este descubrimiento desata una crisis de celos en Marcia y coloca a Lety, la protagonista, en la difícil posición de intentar encubrir a su jefe, generando un momento de tensión característico de las telenovelas mexicanas.

Fátima Bosch presente en el
Fátima Bosch presente en el Estadio Akron para manifestar su apoyo a la Selección Mexicana en su duelo frente a Ecuador. Crédito: Instagram/ @fatimaboschfdz

Aunque la participación de Tania Vázquez como Fátima Bosch fue limitada a unos minutos en pantalla, la coincidencia de nombres ha resurgido con fuerza tras la victoria de la Miss Universo mexicana.

La viralización de este fragmento de la telenovela ha sido impulsada por la nostalgia de los fanáticos de ‘La Fea Más Bella’ y la sorpresa ante la coincidencia. Las redes sociales se llenaron de memes y reacciones que celebran el inesperado cruce entre la ficción de 2006 y la realidad de 2025, convirtiendo el episodio en tendencia durante las últimas horas.

Temas Relacionados

Fátima BoschLa fea más bellaMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su madre Gabriela Michel

La actriz compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales

Aislinn Derbez rompe el silencio

A qué personajes dio voz Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La actriz mexicana falleció hoy a los 65 años; su voz dio vida a personajes como Samantha Jones en “Sexo en la ciudad”

A qué personajes dio voz

Atole de maicena sabor fresa: prepara esta bebida caliente fácil y rápido

Esta bebida es popular para desayunos y cenas en México

Atole de maicena sabor fresa:

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 24 de noviembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Jugada ganadora y resultado de

Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

El evento es de acceso libre y promovido por la Secretaría de Cultural del Gobierno de la Ciudad de México

Tributo a ‘The Beatles’ en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó el líder de “Los

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

ENTRETENIMIENTO

A qué personajes dio voz

A qué personajes dio voz Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

Baja California Sur abre carpeta de investigación contra Grupo Firme por cantar narcocorridos

Tras su paso por ¿Quién es la máscara?, Wendy Guevara se somete a delicadas cirugías estéticas: “Grasa en las piernas”

De qué murió Gabriela Michel, la actriz de doblaje de 65 años

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”