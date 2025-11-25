¿Viaje en el tiempo? Mencionan a Fátima Bosch en un capítulo de La Fea Más Bella de hace 20 años

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y su nombre coincide con un personaje de 'La Fea Más Bella' (Archivo)

El reciente triunfo de Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025 ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, pero un detalle inesperado ha captado la atención de los usuarios: el nombre de la nueva reina de belleza mexicana coincide exactamente con el de un personaje secundario de la telenovela ‘La Fea Más Bella’, emitida hace casi dos décadas.

Esta coincidencia ha generado una avalancha de memes, comentarios y videos virales que exploran el curioso vínculo entre la ficción televisiva y la actualidad mediática.

Tras el 20 de noviembre, el nombre de Fátima Bosch se volvió tendencia no solo por su coronación, sino también por la controversia que rodeó el resultado del concurso, en la que se mencionaron supuestos acuerdos previos y se puso en el centro de la discusión al propietario de la organización Miss Universo, aunque tales señalamientos ya han sido desmentidos.

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 desata memes y videos virales en redes sociales (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

En medio de este debate, surgieron videos que recordaban la mención de “Fátima Bosch” en la telenovela mexicana, lo que sorprendió a muchos, dado que la producción se grabó hace 19 años.

La explicación de esta coincidencia se remonta a la adaptación mexicana de la exitosa telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’. En la versión original, el personaje de Claudia Bosch, interpretado por Verónica Ocampo, era una modelo que intentaba seducir a Armando Mendoza, generando conflictos con Marcela Valencia.

Al trasladar la historia a México bajo el título ‘La Fea Más Bella’, los guionistas mantuvieron la trama, pero modificaron el nombre del personaje, que pasó a llamarse Fátima Bosch.

En la telenovela protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, el personaje de Fátima Bosch es una de las bailarinas de la empresa ficticia “Conceptos”, equivalente a “Ecomoda” en la versión colombiana.

La Miss Universo 2025 es objeto de una curiosa coincidencia. Crédito: Televisa

La actriz Tania Vázquez fue la encargada de dar vida a este papel, que, aunque breve, resultó determinante en uno de los episodios más recordados por los seguidores de la serie.

El episodio 27 de ‘La Fea Más Bella’ presenta una escena en la que Don Fernando, uno de los protagonistas, es sorprendido por Marcia, interpretada por Elizabeth Álvarez, en una situación comprometedora con una bailarina llamada precisamente Fátima Bosch.

Este descubrimiento desata una crisis de celos en Marcia y coloca a Lety, la protagonista, en la difícil posición de intentar encubrir a su jefe, generando un momento de tensión característico de las telenovelas mexicanas.

Fátima Bosch presente en el Estadio Akron para manifestar su apoyo a la Selección Mexicana en su duelo frente a Ecuador. Crédito: Instagram/ @fatimaboschfdz

Aunque la participación de Tania Vázquez como Fátima Bosch fue limitada a unos minutos en pantalla, la coincidencia de nombres ha resurgido con fuerza tras la victoria de la Miss Universo mexicana.

La viralización de este fragmento de la telenovela ha sido impulsada por la nostalgia de los fanáticos de ‘La Fea Más Bella’ y la sorpresa ante la coincidencia. Las redes sociales se llenaron de memes y reacciones que celebran el inesperado cruce entre la ficción de 2006 y la realidad de 2025, convirtiendo el episodio en tendencia durante las últimas horas.