México

Pensión del Bienestar: estos son los adultos mayores que ya no recibirán su apoyo en el 2026

Los cambios podrían dejar sin beneficio a quienes no actualicen sus datos a tiempo o presenten errores en el sistema

Guardar
La Secretaría del Bienestar anuncia
La Secretaría del Bienestar anuncia que solo quienes cumplan todos los requisitos podrán acceder al incremento de la pensión el próximo año.

El Gobierno de México anunció que no todos los adultos mayores recibirán el esperado aumento de la Pensión Bienestar en 2026, ya que la Secretaría del Bienestar confirmó la exclusión de ciertos beneficiarios debido a la aplicación estricta de las reglas del programa.

Este ajuste, que superará la inflación vigente, impactará a quienes presenten irregularidades en sus datos o dejen de cumplir con los criterios exigidos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anticipó que el incremento en la pensión comenzará a aplicarse en enero de 2026, momento en que también se difundirá el calendario y los montos oficiales de los pagos.

Montiel Reyes detalló que la revisión de los expedientes se realizará de acuerdo con los lineamientos vigentes y que quienes no cumplan enfrentarán consecuencias graduales: primero, la retención del pago, y si las anomalías se mantienen por cuatro meses, la suspensión del apoyo.

La Secretaría del Bienestar anuncia
La Secretaría del Bienestar anuncia que solo quienes cumplan todos los requisitos podrán acceder al incremento de la pensión el próximo año.

Estas son las causas por las que podrías sufrir una baja del programa Pensión Bienestar 2026

Entre las causas que llevan a la baja definitiva figuran el incumplimiento de los requisitos del programa y la omisión de mantener actualizados los datos en el Registro Nacional de la Población (RENAPO).

Según las reglas de operación, tras la alerta inicial, la Secretaría del Bienestar evaluará cada caso y notificará los pasos a seguir. Si la situación persiste más allá del periodo de observación, se hará efectiva la baja y el beneficiario quedará fuera del esquema de la pensión.

La Pensión Bienestar entregará el primer pago con aumento a principios del próximo año. Montiel Reyes será responsable de comunicar los cambios y confirmar los montos finales para los adultos mayores y para las mujeres de 60 a 64 años, grupo que también será considerado para el ajuste.

Los beneficiarios que desean mantener el apoyo deben asegurarse de cumplir minuciosamente con las reglas y revisar la vigencia de su registro ante el RENAPO.

De acuerdo con las reglas de operación de la pensión adultos mayores, la siguiente es la lista de las diferentes causas de bajas del programa para el siguiente año:

  • Baja por defunsión.
  • Baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria.
  • Baja por documentación falsa, con errores o sin datos actualizados en RENAPO.
  • Baja por duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón.
  • Baja por no haber recogido su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres.
  • Bajar al no lograron ser localizadas por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias.
  • Bajar por retención de pago para beneficiarios que no cobraron durante dos bimestres consecutivos.
Los beneficiarios con irregularidades en
Los beneficiarios con irregularidades en sus expedientes enfrentarán retención del pago y posible suspensión si persisten las anomalías.

No solo el monto definitivo genera expectativa, sino también la lista de exclusiones, pues miles de adultos mayores están en riesgo de perder el apoyo.

Mantenerse al día con los requisitos y corregir cualquier anomalía resultan claves para asegurar el acceso al incremento anunciado.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarMujeres del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

La reconocida cantante compartió cómo, entre lágrimas, logró decir adiós por teléfono a su padre don Alfonso José Zabaleta, momentos antes de su fallecimiento, mientras cumplía compromisos artísticos en Mérida

Susana Zabaleta recuerda lo triste

SSPC emitió alerta en 6 estados por un cilindro con gas cloro robado en Michoacán: es altamente peligroso y puede ser mortal

Autoridades mantienen un operativo de búsqueda en diversas chatarrerías y predios baldíos para asegurar el objeto

SSPC emitió alerta en 6

Temblor en Sonora: se registra sismo de 4.0 en Puerto Peñasco

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Sonora: se registra

Qué es la meningitis y cómo se diferencia de la gripe

El conocimiento sobre las diferencias entre estas infecciones ayuda a distinguirlas, ya que una de ellas requiere atención hospitalaria inmediata

Qué es la meningitis y

Inhabilitan a tres empresas para contratar con el Gobierno federal por falsificar información en licitaciones

La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó las sanciones y multas impuestas en el Diario Oficial de la Federación

Inhabilitan a tres empresas para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Aislinn Derbez cierra el año

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ranking Disney+ México: Mi pobre angelito conquista la cima del top 10 de las mejores producciones

DEPORTES

Reportan que Chivas y Cruz

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025