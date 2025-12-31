Pensión del Bienestar: estos son los adultos mayores que ya no recibirán su apoyo en el 2026

La Secretaría del Bienestar anuncia que solo quienes cumplan todos los requisitos podrán acceder al incremento de la pensión el próximo año.

El Gobierno de México anunció que no todos los adultos mayores recibirán el esperado aumento de la Pensión Bienestar en 2026, ya que la Secretaría del Bienestar confirmó la exclusión de ciertos beneficiarios debido a la aplicación estricta de las reglas del programa.

Este ajuste, que superará la inflación vigente, impactará a quienes presenten irregularidades en sus datos o dejen de cumplir con los criterios exigidos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anticipó que el incremento en la pensión comenzará a aplicarse en enero de 2026, momento en que también se difundirá el calendario y los montos oficiales de los pagos.

Montiel Reyes detalló que la revisión de los expedientes se realizará de acuerdo con los lineamientos vigentes y que quienes no cumplan enfrentarán consecuencias graduales: primero, la retención del pago, y si las anomalías se mantienen por cuatro meses, la suspensión del apoyo.

Estas son las causas por las que podrías sufrir una baja del programa Pensión Bienestar 2026

Entre las causas que llevan a la baja definitiva figuran el incumplimiento de los requisitos del programa y la omisión de mantener actualizados los datos en el Registro Nacional de la Población (RENAPO).

Según las reglas de operación, tras la alerta inicial, la Secretaría del Bienestar evaluará cada caso y notificará los pasos a seguir. Si la situación persiste más allá del periodo de observación, se hará efectiva la baja y el beneficiario quedará fuera del esquema de la pensión.

La Pensión Bienestar entregará el primer pago con aumento a principios del próximo año. Montiel Reyes será responsable de comunicar los cambios y confirmar los montos finales para los adultos mayores y para las mujeres de 60 a 64 años, grupo que también será considerado para el ajuste.

Los beneficiarios que desean mantener el apoyo deben asegurarse de cumplir minuciosamente con las reglas y revisar la vigencia de su registro ante el RENAPO.

De acuerdo con las reglas de operación de la pensión adultos mayores, la siguiente es la lista de las diferentes causas de bajas del programa para el siguiente año:

Baja por defunsión.

Baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria.

Baja por documentación falsa, con errores o sin datos actualizados en RENAPO.

Baja por duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón.

Baja por no haber recogido su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres.

Bajar al no lograron ser localizadas por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias.

Bajar por retención de pago para beneficiarios que no cobraron durante dos bimestres consecutivos.

Los beneficiarios con irregularidades en sus expedientes enfrentarán retención del pago y posible suspensión si persisten las anomalías.

No solo el monto definitivo genera expectativa, sino también la lista de exclusiones, pues miles de adultos mayores están en riesgo de perder el apoyo.

Mantenerse al día con los requisitos y corregir cualquier anomalía resultan claves para asegurar el acceso al incremento anunciado.