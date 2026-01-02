México

Las señales poco conocidas en ojos, pies y manos que alertan sobre el colesterol elevado

Algunas manifestaciones en párpados y extremidades pueden ser un llamado de atención para cuidar el bienestar cardiovascular

El colesterol elevado, también conocido como hipercolesterolemia, es una condición en la que los niveles de colesterol en la sangre superan los valores considerados saludables.

Y es que el colesterol es una sustancia grasa esencial para el organismo, ya que participa en la formación de células, hormonas y vitamina D.

Sin embargo, cuando su concentración es excesiva, puede acumularse en las paredes de las arterias y favorecer la formación de placas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares.

El aumento de colesterol suele estar relacionado con factores como una dieta rica en grasas saturadas, falta de actividad física, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y predisposición genética.

Y aunque este suele ser un padecimiento silencioso existen síntomas poco conocidos que suelen aparecer en ojos, manos y pies y que pueden alertarnos de esta condición.

Cuáles son las señales poco conocidas en ojos, pies y manos que alertan sobre el colesterol elevado

Algunas señales menos conocidas que pueden aparecer en ojos, pies y manos y que podrían estar relacionadas con niveles elevados de colesterol son las siguientes:

En los ojos

  • Xantelasmas

Pequeños depósitos de grasa de color amarillento que se forman en los párpados, cerca del lagrimal. Estas placas blandas pueden indicar alteraciones en el metabolismo de los lípidos.

  • Arco corneal

Aparición de un anillo blanquecino o gris alrededor de la córnea, más frecuente en personas mayores, pero si aparece en adultos jóvenes puede asociarse a colesterol alto.

En los pies

  • Dolor o calambres al caminar

El colesterol elevado puede contribuir al estrechamiento de las arterias, lo que reduce el flujo sanguíneo a las extremidades. Esto puede causar dolor, entumecimiento o calambres en los pies durante la actividad física.

  • Heridas que tardan en cicatrizar

La circulación deficiente dificulta la curación de lesiones o úlceras en los pies.

En las manos

  • Sensación de entumecimiento u hormigueo

El estrechamiento de los vasos sanguíneos por acumulación de colesterol puede provocar hormigueo o sensación de adormecimiento en las manos.

  • Temperatura fría en los dedos

La disminución del flujo sanguíneo puede hacer que los dedos de las manos se sientan más fríos de lo habitual.

Estas manifestaciones no son exclusivas del colesterol elevado y pueden relacionarse con otras condiciones.

Ante la presencia de estas señales, se recomienda consultar a un profesional de la salud para realizar un diagnóstico preciso y un control adecuado.

