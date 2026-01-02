México

La infusión digestiva que te ayuda a eliminar la retención de líquidos y desinflamar el vientre

Las molestias digestivas típicas después de fiestas pueden aliviarse gracias a una infusión natural que favorece la eliminación de líquidos y desinflama el abdomen

Guardar
Las hierbas tradicionales con propiedades
Las hierbas tradicionales con propiedades digestivas permiten desinflamar el vientre y mejorar el malestar estomacal tras comidas copiosas. (Imagen Ilustrativa Infobae

Tras las celebraciones de diciembre, muchas personas experimentan molestias digestivas como hinchazón abdominal y sensación de pesadez.

Diversas infusiones naturales se presentan como una opción accesible para aliviar estos síntomas.

Entre ellas, algunas hierbas tradicionales destacan por sus propiedades que favorecen la digestión y contribuyen a desinflamar el vientre, ofreciendo alivio tras los excesos alimentarios habituales en esta época del año.

Y una de ellas es sin duda el diente de león con el cual puedes elaborar una infusión que te ayude a combatir la inflamación estomacal.

El té de diente de
El té de diente de león aporta beneficios diuréticos, ayudando a eliminar líquidos retenidos y a reducir la hinchazón corporal tras las fiestas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del té de diente de león para eliminar líquidos retenidos y desinflamar el vientre

El té de diente de león presenta varios beneficios relacionados con la eliminación de líquidos retenidos y la desinflamación del vientre:

  • Efecto diurético: El diente de león estimula la producción de orina, lo que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del organismo. Este proceso contribuye a reducir la hinchazón causada por la retención de agua.
  • Estimulación de la digestión: Favorece la digestión gracias a sus compuestos amargos, lo que puede reducir la sensación de pesadez y la inflamación abdominal.
  • Propiedades antiinflamatorias: Contiene antioxidantes y compuestos con acción antiinflamatoria que pueden disminuir la irritación del tracto digestivo.
  • Apoyo al funcionamiento hepático: El diente de león se asocia con la estimulación de la función del hígado, órgano clave en la desintoxicación y el manejo de líquidos en el cuerpo.
Los compuestos amargos presentes en
Los compuestos amargos presentes en el diente de león estimulan la digestión y disminuyen la sensación de pesadez estomacal.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té de diente de león para obtener sus beneficios

Para preparar y consumir té de diente de león y aprovechar sus beneficios, se recomienda el siguiente procedimiento:

1. Ingredientes:

- 1 a 2 cucharaditas de hojas secas de diente de león (también pueden usarse raíces secas)

- 1 taza de agua

2. Preparación:

- Calentar el agua hasta que alcance el punto de ebullición.

- Colocar las hojas o raíces secas de diente de león en una taza.

- Verter el agua caliente sobre las hojas o raíces.

- Tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

- Colar antes de beber.

3. Consumo:

- Puede tomarse una a dos veces al día, preferentemente después de las comidas.

- Es posible añadir una rodaja de limón o un poco de miel para mejorar el sabor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar esta infusión de forma regular, es recomendable consultar con un profesional de la salud, especialmente en casos de embarazo, lactancia o si se está bajo tratamiento médico.

Temas Relacionados

infusiónnutriciónbienestarmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas se construyeron en México durante 2025?

El gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta modernizar 64 aeropuertos durante su administración

¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas

Mi Beca para Empezar 2026: qué beneficiarios no recibirán el pago de este mes de enero

El depósito se efectuó este jueves 1 de enero, pero algunos padres de familia de alumnos de preescolar y primaria reportaron que no se les vio reflejado la dispersión correspondiente

Mi Beca para Empezar 2026:

Cuánto tiempo es seguro seguir comiendo recalentado de Navidad o Año Nuevo

La reunión al día siguiente ya se convirtió en una tradición

Cuánto tiempo es seguro seguir

Esta es la fecha en la que CDMX regalará nuevos camiones de basura a todas las alcaldías para sistema de reducción de residuos

La nueva forma de separación y recolección de basura arrancó este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con lo anunciado semanas previas por el Gobierno de la Ciudad de México

Esta es la fecha en

IMSS emite reporte sobre personas que siguen hospitalizadas tras el incidente en el Tren Interoceánico

Además, confirmaron que dos personas heridas en el incidente ya fueron dadas de alta y continuarán su recuperación bajo seguimiento médico

IMSS emite reporte sobre personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

DT del Milán habla sobre

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026