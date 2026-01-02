La infusión digestiva que te ayuda a eliminar la retención de líquidos y desinflamar el vientre

Tras las celebraciones de diciembre, muchas personas experimentan molestias digestivas como hinchazón abdominal y sensación de pesadez.
Diversas infusiones naturales se presentan como una opción accesible para aliviar estos síntomas.
Entre ellas, algunas hierbas tradicionales destacan por sus propiedades que favorecen la digestión y contribuyen a desinflamar el vientre, ofreciendo alivio tras los excesos alimentarios habituales en esta época del año.
Y una de ellas es sin duda el diente de león con el cual puedes elaborar una infusión que te ayude a combatir la inflamación estomacal.
Cuáles son los beneficios del té de diente de león para eliminar líquidos retenidos y desinflamar el vientre
El té de diente de león presenta varios beneficios relacionados con la eliminación de líquidos retenidos y la desinflamación del vientre:
- Efecto diurético: El diente de león estimula la producción de orina, lo que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del organismo. Este proceso contribuye a reducir la hinchazón causada por la retención de agua.
- Estimulación de la digestión: Favorece la digestión gracias a sus compuestos amargos, lo que puede reducir la sensación de pesadez y la inflamación abdominal.
- Propiedades antiinflamatorias: Contiene antioxidantes y compuestos con acción antiinflamatoria que pueden disminuir la irritación del tracto digestivo.
- Apoyo al funcionamiento hepático: El diente de león se asocia con la estimulación de la función del hígado, órgano clave en la desintoxicación y el manejo de líquidos en el cuerpo.
Cómo preparar y consumir té de diente de león para obtener sus beneficios
Para preparar y consumir té de diente de león y aprovechar sus beneficios, se recomienda el siguiente procedimiento:
1. Ingredientes:
- 1 a 2 cucharaditas de hojas secas de diente de león (también pueden usarse raíces secas)
- 1 taza de agua
2. Preparación:
- Calentar el agua hasta que alcance el punto de ebullición.
- Colocar las hojas o raíces secas de diente de león en una taza.
- Verter el agua caliente sobre las hojas o raíces.
- Tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.
- Colar antes de beber.
3. Consumo:
- Puede tomarse una a dos veces al día, preferentemente después de las comidas.
- Es posible añadir una rodaja de limón o un poco de miel para mejorar el sabor.
Antes de incorporar esta infusión de forma regular, es recomendable consultar con un profesional de la salud, especialmente en casos de embarazo, lactancia o si se está bajo tratamiento médico.