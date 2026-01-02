La infusión digestiva que te ayuda a eliminar la retención de líquidos y desinflamar el vientre

Las hierbas tradicionales con propiedades digestivas permiten desinflamar el vientre y mejorar el malestar estomacal tras comidas copiosas. (Imagen Ilustrativa Infobae

Tras las celebraciones de diciembre, muchas personas experimentan molestias digestivas como hinchazón abdominal y sensación de pesadez.

Diversas infusiones naturales se presentan como una opción accesible para aliviar estos síntomas.

Entre ellas, algunas hierbas tradicionales destacan por sus propiedades que favorecen la digestión y contribuyen a desinflamar el vientre, ofreciendo alivio tras los excesos alimentarios habituales en esta época del año.

Y una de ellas es sin duda el diente de león con el cual puedes elaborar una infusión que te ayude a combatir la inflamación estomacal.

El té de diente de león aporta beneficios diuréticos, ayudando a eliminar líquidos retenidos y a reducir la hinchazón corporal tras las fiestas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del té de diente de león para eliminar líquidos retenidos y desinflamar el vientre

El té de diente de león presenta varios beneficios relacionados con la eliminación de líquidos retenidos y la desinflamación del vientre:

Efecto diurético: El diente de león estimula la producción de orina, lo que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del organismo. Este proceso contribuye a reducir la hinchazón causada por la retención de agua.

Estimulación de la digestión: Favorece la digestión gracias a sus compuestos amargos, lo que puede reducir la sensación de pesadez y la inflamación abdominal.

Propiedades antiinflamatorias: Contiene antioxidantes y compuestos con acción antiinflamatoria que pueden disminuir la irritación del tracto digestivo.

Apoyo al funcionamiento hepático: El diente de león se asocia con la estimulación de la función del hígado, órgano clave en la desintoxicación y el manejo de líquidos en el cuerpo.

Los compuestos amargos presentes en el diente de león estimulan la digestión y disminuyen la sensación de pesadez estomacal.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir té de diente de león para obtener sus beneficios

Para preparar y consumir té de diente de león y aprovechar sus beneficios, se recomienda el siguiente procedimiento:

1. Ingredientes:

- 1 a 2 cucharaditas de hojas secas de diente de león (también pueden usarse raíces secas)

- 1 taza de agua

2. Preparación:

- Calentar el agua hasta que alcance el punto de ebullición.

- Colocar las hojas o raíces secas de diente de león en una taza.

- Verter el agua caliente sobre las hojas o raíces.

- Tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

- Colar antes de beber.

3. Consumo:

- Puede tomarse una a dos veces al día, preferentemente después de las comidas.

- Es posible añadir una rodaja de limón o un poco de miel para mejorar el sabor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar esta infusión de forma regular, es recomendable consultar con un profesional de la salud, especialmente en casos de embarazo, lactancia o si se está bajo tratamiento médico.