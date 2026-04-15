Entre Cuajimalpa y embajador de Brugada, así conduce Adrián Rubalcava al Metro de la CDMX

La doble vida de Adrián Rubalcava ya le cobra factura a los capitalinos.

En las últimas semanas, la administración de Adrián Rubalcava Suárez al frente del Metro de la Ciudad de México se ha visto rebasada por una serie de incidentes que mantienen molestos a miles de usuarios que atraviesan la capital en este transporte, quienes a diferencia del director general, no pueden posar en fotos ni disfrutar de sus días debido a las demoras que cada vez se hacen más presentes y afectan la calidad de vida de la ciudadanía.

Cuajimalpa, la alcaldía que Rubalcava Suárez ya encabezó en tres ocasiones siempre abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el lugar idóneo para que el ex jefe delegacional siga teniendo apariciones espontáneas, pese al cargo de alto nivel que ocupa en la administración de Clara Brugada.

¿Por qué un funcionario público sigue de gira?

Desde septiembre de 2025, el director del metro ha tenido por lo menos 12 apariciones públicas en la demarcación mencionada, con motivo del “Día de Reyes” monta show infantil y regala juguetes, aún cuando la fecha ya se quedó atrás, el momento no pasa desapercibido y da cabida para refrendar el mensaje propagandístico: “Nunca estarán solos, cuentan conmigo siempre”.

La doble vida de Adrián Rubalcava ya le cobra factura a los capitalinos.

Sus apariciones van más allá de solo llevar “detallitos” a los ciudadanos de Cuajimalpa, ya que en algunos eventos, según lo que el propio funcionario destaca, la gente lo espera con mensajes que muestran la insistencia de seguir vigente como político más allá de tener que desempeñar las funciones del cargo que ocupa: “Te extrañamos, Dragón”, “Bienvenido a casa. Siempre contigo” y “Es un orgullo ser tu familia”.

Una imagen política que busca mantener vigente, incluso, casi al nivel de la propia Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, debido a que las últimas apariciones de Adrián Rubalcava son en “representación de la mandataria capitalina”, actos que se han dado en el marco del Mundial 2026.

Sin presencia en el Metro, pero sí en Cuajimalpa

Mientras los usuarios del transporte naranja siguen viviendo demoras cada vez más largas para llegar al trabajo, escuela o su hogar, el exalcalde acude a los eventos oficiales “acompañando” a la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas: inauguraciones como el Tren Interurbano, la celebración por el aniversario de la llamada Cuarta Transformación o la reinauguración de algún hospital.

Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX, en eventos públicos en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Cabe destacar que fungir como representante de Clara Brugada en las alcaldías en eventos ajenos al Metro de la CDMX no entra en las funciones que se destacan en el estatuto de este transporte. Desde que Rubalcava Suárez es director ha publicado en múltiples ocasiones reuniones con homólogos de Francia y personal de la Embajada de India, encuentros que según lo informado, deberían derivar en mejoras al transporte que dirige, sin que hasta el momento esto surta efecto.

Del PRI a un puesto estratégico dentro de la administración de Brugada

Rubalcava Suárez o “El Dragón”, como es conocido en la política y por simpatizantes, dejó de ser parte de la coalición PRI y Acción Nacional (PAN) el 17 de noviembre de 2023, luego que que no le dieran el lugar para ser el candidato a la jefatura de Gobierno.

Ante este panorama, la coalición oficialista lo acogió, llegando de la mano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena. Una estrategia que hasta ese momento, según una investigación del medio Sin Embargo, sería para implementar la “Operación Dragón”, la cual llevaría a conseguir más votos en territorio de la oposición.

Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX, en eventos públicos en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Sin embargo, pese a que el esquema planteado falló, Morena le abrió espacio en la capital, en un cargo que le ha llevado a cerrar los comentarios de su cuenta de X, por lo que internautas han calificado como una pésima gestión, debido a que los incidentes no dan tregua al funcionario.

Aún con la discusión interna que generó la designación de Adrián Rubalcava el 6 mayo de 2025, el “fuego amigo” lo apagó la presidenta desde Palacio Nacional, dejando claro que en el movimiento hay excepciones:

“Hay que darle una oportunidad. A todos quienes critican les recomiendo que vuelvan a leer el libro ‘Gracias’, que a las personas se las evalúa en distintos momentos. Hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel en frente del metro. Creo que así va a ser. Critiquen después de que desarrolle su actividad”.

Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX, en eventos públicos en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

A casi un año de la designación, las fallas en el Metro persisten

El Mundial 2026 se avecina y con ello, las obras en el Metro se han incrementado a solo dos meses del “gran evento”, a esto se le suma la falta de respuesta a las demandas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), quienes se han visto orillados a parar de manera constante como forma de presión tanto a la dirección del transporte como a la Jefa de Gobierno.

Adrián Rubalcava, director del Metro de la CDMX, en eventos públicos en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Aún con estas diferencias que mantienen con los trabajadores, en redes sociales Rubalcava Suárez y Fernando Espino Arévalo, presidente nacional del SNTSTC, demuestran su buena relación, algo que podría traducirse en cuestionamientos sobre:

¿Por qué los acuerdos no han sido suficientes para dar respuestas a las demandas de los trabajadores?

¿Qué falta?

¿Por qué los usuarios del Metro son los más afectados cuando hay una buena relación entre los liderazgos?

Múltiples publicaciones en la red social X dan cuenta de cómo la paciencia de los usuarios se ha ido agotando, ya que las obras obstruyen el libre paso por los pasillos del Metro y aunque de primera instancia, algunos trabajos quedarán listos en el marco de la justa mundialista, estas intervenciones podrían concluir hasta inicios de 2029.