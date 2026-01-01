Violinista de Nodal y el video que aviva rumores de un romance: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”

Los reflectores aterrizaron sobre Esmeralda Camacho tras la viralización de videos donde interactúa en el escenario con Nodal. (@nodal, @angela_aguilar_,@esmeralda_canape, Instagram)

“Debí tirar más fotos de cuando te tuve”, éxito de Bad Bunny, es una tendencia digital que hace referencia a la añoranza por el pasado. Sin embargo, en el caso de la instrumentista Esmeralda Camacho, ha sido interpretado como una sutil indirecta hacia Christian Nodal, con quien fue relacionada sentimentalmente a finales de 2025.

El episodio se da en medio de los persistentes rumores sobre un posible triángulo amoroso que involucra al cantante, a su esposa Ángela Aguilar y a la joven música, quien hasta finales de 2025 formó parte de la banda del sonorense.

Esmeralda Camacho avivó rumores sobre un triángulo amorosos con Nodal y Ángela Aguilar al publicar un historia que fue interpretada como una indirecta Crédito: @camachoesmeralda1, Instagram

La historia que encendió las redes

La polémica se detonó tras la publicación de un breve video en TikTok en el que Esmeralda Camacho aparece bailando frente a un departamento al ritmo de “DtMF” de Bad Bunny.

El fragmento elegido no pasó desapercibido: justo en el coro donde el puertorriqueño canta “debí tirar más fotos de cuando te tuve”.

Aunque la historia desapareció de su perfil, usuarios lograron grabarla y difundirla, lo que provocó una avalancha de comentarios. Para muchos internautas, el mensaje fue leído como una alusión sentimental dirigida a Nodal y, por extensión, a su matrimonio con Ángela Aguilar.

Entre las reacciones que circularon en redes se leen frases como: “Entendimos perfecto. Tú dale, aquí todos somos adultos”, “La indirecta más directa” y “El que entendió, entendió”, comentarios que reforzaron la narrativa de una supuesta relación pasada o no aclarada.

Aunque la historia desapareció de su perfil, usuarios lograron grabarla y difundirla, lo que provocó una avalancha de comentarios. (esmeraldacamachi1, TikTok)

Esmeralda Camacho responde sin mencionar nombres

En vísperas de Año Nuevo, Esmeralda Camacho volvió a publicar contenido que fue interpretado como una respuesta indirecta a la controversia.

Ante la insistencia de sus seguidores por saber con quién recibiría el Año Nuevo, la violinista grabó un video en el que aclaró, sin aludir a los rumores amorosos, que pasaría la fecha acompañada de su instrumento.

“Es fin de año y me preguntan que con quién me la voy a pasar, y yo digo que con mi best friend y mi partner in crime. Te amo. Te amo bien cañón”, dijo mientras enfocaba a su violín. La publicación fue leída por algunos como una forma de evadir la polémica sin desmentirla directamente.

En vísperas de Año Nuevo, Esmeralda Camacho volvió a publicar contenido que fue interpretado como una respuesta indirecta a la controversia. (@esmeraldacanape, Instagram)

El mensaje de Ángela Aguilar en medio del ruido

De manera paralela, Ángela Aguilar compartió un extenso mensaje de cierre de año que también generó interpretaciones entre sus seguidores. Sin mencionar nombres ni rumores, la cantante reflexionó sobre las pruebas personales que enfrentó en 2025.

“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”, escribió. Más adelante añadió: “No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena”.

El texto fue interpretado por algunos usuarios como una respuesta indirecta a las especulaciones que han rodeado su relación con Nodal y la presencia de Esmeralda Camacho en la conversación pública.

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Antecedentes que alimentan las sospechas

La polémica no es nueva. Un mes atrás, Esmeralda Camacho ya había sido señalada por portar un collar similar al que suele usar Christian Nodal, lo que reactivó comparaciones con episodios previos en la vida sentimental del cantante.

Además, videos de interacciones cercanas entre ambos durante conciertos, así como la ausencia reciente de la violinista en presentaciones del intérprete, han sido utilizados por usuarios para reforzar las conjeturas.

En TikTok se ha viralizado un video que usuarios han interpretado como un posible indicio de infidelidad de parte de Christian Nodal. Crédito: TikTok/@unfilteredcelebritea

Hasta ahora, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido de manera directa los rumores. Mientras tanto, una simple letra de Bad Bunny bastó para reavivar una historia que sigue generando debate en redes sociales.