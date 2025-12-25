Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

Aseguran que Nodal le habría dado un collar a Esmeralda como lo hizo con Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

La violinista Esmeralda Camacho, integrante del equipo musical de Christian Nodal, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras publicar un video donde luce un collar que usuarios de redes sociales señalan de ser idéntico al que suele portar el cantante sonorense.

El detalle reactivó las versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos y alimentó la narrativa de un supuesto triángulo amoroso en el entorno de Nodal.

¿La historia se repite?

La polémica inició cuando Esmeralda Camacho compartió en TikTok un video en el que aparece usando un rosario de tono plata con incrustaciones, cuyo diseño llamó inmediatamente la atención de los internautas.

Esmeralda Camacho luce rosario similar al de Nodal. (TikTok: esmeralda.canape)

La comparación fue inevitable: en mayo de 2024, semanas antes de que Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su relación, la cantante también había sido vista portando una joya similar, lo que en su momento fue interpretado como una señal temprana del vínculo.

En el nuevo video, además del collar, algunos internautas señalaron la presencia de un sombrero al fondo que, aseguran, es idéntico a los que acostumbra usar el intérprete de regional mexicano.

Frases como “la historia se repite” y “atentas a las joyas, esto ya se vio antes” comenzaron a circular en redes, reforzando la idea de que los accesorios pueden ser una pista sobre si Nodal y Esmeralda han estado involucrados sentimentalmente.

Reacciones en redes

(IG: @nelssiecarrillo)

La viralización del clip de Esmeralda Camacho generó todo tipo de reacciones en plataformas digitales. Algunos usuarios interpretaron el uso del collar como una coincidencia, pero muchos otros lo consideraron un mensaje intencional o una señal de cercanía con Nodal.

Asimismo, en medio de la ola de rumores sobre una posible infidelidad, la violinista no se pronunciado para negar lo comentado.

Entre los comentarios más recurrentes se encuentran:

“Esme presume el collar de Nodal”

“Así lució la cadena de Nodal Ángela para que Cazzu se diera cuenta de que estaban juntos”

“Ese sombrero tiene algo qué decir”

“No es chisme, pero ese collar dice mucho”

“Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”

“Si te organizas te casas en diciembre”

“¿Qué intenciones tiene para colgar este video con prendas de Nodal?”

“Robado se va lo que robado viene”

Las especulaciones sobre Esmeralda Camacho y Christian Nodal no son nuevas. Desde que ambos coincidieron en la gira del cantante, seguidores y medios han señalado una “química inusual” en el escenario, que va desde miradas y gestos cómplices hasta momentos captados en video, como cuando Nodal le ofrece tequila directamente de la botella a la violinista. También circuló un video donde Camacho realiza una mueca al ver a Ángela Aguilar besar a Nodal en el escenario.

En TikTok se ha viralizado un video que usuarios han interpretado como un posible indicio de infidelidad de parte de Christian Nodal. Crédito: TikTok/@unfilteredcelebritea

Las sospechas crecieron cuando Esmeralda dejó de aparecer en presentaciones recientes de Nodal en Estados Unidos, lo que llevó a que circulara la versión de que habría sido despedida tras la polémica. Sin embargo, el equipo del cantante desmintió esa información y atribuyó su ausencia a temas logísticos y trámites migratorios.

Pese a los rumores sobre la cercanía entre Nodal y su violinista, Ángela Aguilar ha compartido en los últimos días imágenes celebrando la Navidad junto a Christian Nodal y su familia, y se les ha visto juntos en distintos momentos recientes, mostrando estabilidad en su relación ante la opinión pública.