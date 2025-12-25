México

Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

Hasta ahora la violinista de Nodal no ha desmentido los rumores sobre una cercanía entre ambos

Guardar
Aseguran que Nodal le habría
Aseguran que Nodal le habría dado un collar a Esmeralda como lo hizo con Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

La violinista Esmeralda Camacho, integrante del equipo musical de Christian Nodal, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras publicar un video donde luce un collar que usuarios de redes sociales señalan de ser idéntico al que suele portar el cantante sonorense.

El detalle reactivó las versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos y alimentó la narrativa de un supuesto triángulo amoroso en el entorno de Nodal.

¿La historia se repite?

La polémica inició cuando Esmeralda Camacho compartió en TikTok un video en el que aparece usando un rosario de tono plata con incrustaciones, cuyo diseño llamó inmediatamente la atención de los internautas.

Esmeralda Camacho luce rosario similar al de Nodal. (TikTok: esmeralda.canape)

La comparación fue inevitable: en mayo de 2024, semanas antes de que Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su relación, la cantante también había sido vista portando una joya similar, lo que en su momento fue interpretado como una señal temprana del vínculo.

En el nuevo video, además del collar, algunos internautas señalaron la presencia de un sombrero al fondo que, aseguran, es idéntico a los que acostumbra usar el intérprete de regional mexicano.

Frases como “la historia se repite” y “atentas a las joyas, esto ya se vio antes” comenzaron a circular en redes, reforzando la idea de que los accesorios pueden ser una pista sobre si Nodal y Esmeralda han estado involucrados sentimentalmente.

Reacciones en redes

(IG: @nelssiecarrillo)
(IG: @nelssiecarrillo)

La viralización del clip de Esmeralda Camacho generó todo tipo de reacciones en plataformas digitales. Algunos usuarios interpretaron el uso del collar como una coincidencia, pero muchos otros lo consideraron un mensaje intencional o una señal de cercanía con Nodal.

Asimismo, en medio de la ola de rumores sobre una posible infidelidad, la violinista no se pronunciado para negar lo comentado.

Entre los comentarios más recurrentes se encuentran:

  • “Esme presume el collar de Nodal”
  • “Así lució la cadena de Nodal Ángela para que Cazzu se diera cuenta de que estaban juntos”
  • “Ese sombrero tiene algo qué decir”
  • “No es chisme, pero ese collar dice mucho”
  • “Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”
  • “Si te organizas te casas en diciembre”
  • “¿Qué intenciones tiene para colgar este video con prendas de Nodal?”
  • “Robado se va lo que robado viene”

Las especulaciones sobre Esmeralda Camacho y Christian Nodal no son nuevas. Desde que ambos coincidieron en la gira del cantante, seguidores y medios han señalado una “química inusual” en el escenario, que va desde miradas y gestos cómplices hasta momentos captados en video, como cuando Nodal le ofrece tequila directamente de la botella a la violinista. También circuló un video donde Camacho realiza una mueca al ver a Ángela Aguilar besar a Nodal en el escenario.

En TikTok se ha viralizado un video que usuarios han interpretado como un posible indicio de infidelidad de parte de Christian Nodal. Crédito: TikTok/@unfilteredcelebritea

Las sospechas crecieron cuando Esmeralda dejó de aparecer en presentaciones recientes de Nodal en Estados Unidos, lo que llevó a que circulara la versión de que habría sido despedida tras la polémica. Sin embargo, el equipo del cantante desmintió esa información y atribuyó su ausencia a temas logísticos y trámites migratorios.

Pese a los rumores sobre la cercanía entre Nodal y su violinista, Ángela Aguilar ha compartido en los últimos días imágenes celebrando la Navidad junto a Christian Nodal y su familia, y se les ha visto juntos en distintos momentos recientes, mostrando estabilidad en su relación ante la opinión pública.

Temas Relacionados

Christian NodalEsmeralda CamachoViolinistaÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

Al desear felices fiestas a sus fans, la argentina ventiló detalles que no pasaron desapercibidos

Cazzu presume que tiene nueva

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Cd Hidalgo

El sismo ocurrió a las 0:06 horas, a una distancia de 64 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 59.3 km

Temblor en Chiapas hoy: se

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: se

Captan a José Ramón López Beltrán de compras en Loro Piana y con bolsa de Hermès

El video reavivó el debate en redes sociales sobre el estilo de vida de la familia de AMLO

Captan a José Ramón López

Explota bodega de pirotecnia en Ozumba, Edomex: hay dos lesionados

La explosión movilizó a cuerpos de emergencia en plena Nochebuena

Explota bodega de pirotecnia en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos fueron los ataques de

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Cazzu presume que tiene nueva

Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

Familia Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes a niños por Navidad y los tunden en redes

Mexicanas e internacionales: estas películas dominaron la taquilla nacional en 2025

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

DEPORTES

Cuánto gana en Tigres Sebastián

Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026

El ex delantero de Cruz Azul que interesa al Real Oviedo de la liga de España

Faitelson señala que inversión de General Atlantic en América convertirá a las águilas en un “club global y odiado”

Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

El once ideal del Apertura 2025