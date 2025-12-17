Una pintura, dedicatorias y miradas en el escenario: el triángulo que sacude a Ángela Aguilar, Nodal y una violinista

Usuarios de redes sociales han vinculado sentimentalmente a la violinista con Christian Nodal. (@esmeralda_canape, @angela_aguilar_, Instagram)

Un gesto de amor de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar ha adquirido un nuevo significado en medio de rumores que vinculan sentimentalmente al cantautor sonorense con Esmeralda Camacho, integrante de su banda de acompañamiento.

Las especulaciones surgieron el fin de semana, tras la difusión de videos en TikTok de una presentación en vivo de Nodal en México. En uno de los clips, Ángela Aguilar sube al escenario para plantarle un beso a su esposo, acción que genera reacciones entre las violinistas.

Otro audiovisual registra una serie de interacciones entre el cantante y Esmeralda Camacho. Entre miradas y tragos de tequila, usuarios de redes sociales construyeron una narrativa en la que Christian Nodal mantiene una relación que rebasa lo profesional con la violinista.

En TikTok se ha viralizado un video que usuarios han interpretado como un posible indicio de infidelidad de parte de Christian Nodal. Crédito: TikTok/@unfilteredcelebritea

El rumor se volvió una posibilidad luego de que la periodista Inés Moreno reveló en su canal de YouTube que Nodal desvinculó laboralmente a la instrumentista por presión de Ángela Aguilar, quien habría considerado un insulto la reacción de Camacho ante su presencia en el escenario.

Pintura de Nodal divide opiniones

Mientras la conversación domina las plataformas digitales, el hermetismo de Christian Nodal y Ángela Aguilar alimenta teorías que apuntan a una supuesta infidelidad.

La más reciente se centra en el análisis de un cuadro pintado por el cantautor sonorense que, en su momento, fue asociado con su esposa.

En febrero, el artista compartió en sus historias de Instagram una fotografía de una pintura en la que una mujer con un vestido rojo está sentada sobre un cactus mientras contempla el firmamento.

En febrero de 2025, Nodal compartió una pintura suya que fue asociada como un gesto de amor hacia Ángela Aguilar. (@nodal, Instagram)

En medio de la atención pública, una teoría ha cobrado fuerza en plataformas digitales. De acuerdo con cientos de usuarios, la pintura incluye elementos que se asociarían más fielmente con Esmeralda Camacho y no con Ángela Aguilar.

Entre ellos destacan la silueta de la mujer retratada por Nodal, su corte de cabello e incluso detalles de la composición, como el número de estrellas, que algunos vinculan con las letras que integran el nombre de Esmeralda Camacho.

Aunque la conversación se mantiene en el terreno de la especulación, decenas de personas han recordado que, antes de que Christian Nodal y Ángela Aguilar oficializaran su relación, un viaje a Roma y diversas interacciones en redes sociales ya dejaban entrever su romance.

Nodal vuelve a estar en medio de la polémica. (Facebook)

Violinista publica mensajes enigmáticos

Hasta el momento, Esmeralda Camacho no ha confirmado ni negado un vínculo sentimental con Nodal, ni ha aclarado si se mantiene como parte de su banda de acompañamiento.

En una reciente historia de Instagram, Camacho compartió un breve video en el que aparece leyendo un libro y enfoca una frase destacada: “En este capítulo no hay ninguna buena noticia”. El mensaje, abierto a interpretaciones, ha sido asumido como la confirmación de que ya no está ligada de alguna forma al cantante.

Esmeralda Camacho compartió una historia que ha dividido opiniones en redes sociales. (@esmeralda_canape, Instagram)

Un día antes, subió un video donde interpreta el tema “Mi Mayor Anhelo” en una versión con los arreglos del tema lanzado por Nodal en octubre, donde adjunto el mensaje: “En la música confiaremos”.

Interpretado por diversos artistas y agrupaciones, para un amplio sector de internautas, la selección de este tema podría esconder un mensaje en su letra.

“Mira, como este loco

Por ti se está muriendo

Mi corazón ya no aguanta más

Y hoy quiere decírtelo

Como es que te quiere

Es tan grande el amor que te tiene

Se quiere entregar en cuerpo, amor y alma

Para conocer a quien tanto te ama"

Esmeralda Camacho reapareció en redes sociales en medio de la polémica. (TikTok)

La gira Pal’ Cora Tour concluyó a inicios de diciembre y las próximas fechas están previstas para enero de 2026 en Estados Unidos. Este receso mantendrá vigente el interés en torno a la relación laboral entre Nodal y Esmeralda Camacho, quien, al menos en la biografía de sus redes sociales, sostiene que sigue siendo parte del grupo de acompañamiento del artista sonorense.