Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Quiroz comentó sobre la captura en la última sesión del cabildo (Facebook / Grecia Quiroz)

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, infirmó que fue detenida una persona más que estaría relacionada con el homicidio de Carlos Manzo, hechos registrados el 1 de noviembre pasado.

Grecia Quiroz detalló que la persona capturada estaría implicada en un grupo de WhatsApp. También aseguró que no ha platicado con el fiscal de la entidad, aunque expresó sus deseos de mantener una conversación con él en próximos días.

“Lo único que me han reportado ha sido que detuvieron a una persona más que estuvo implicada en el grupo del WhatsApp”, reveló la mandataria ante medios de comunicación en su última sesión de cabildo, el 29 de diciembre.

Hasta el momento no ha sido revelado el nombre o mayores detalles de la persona arrestada.

(Facebook/Grecia Quiroz)

Homicidio de Carlos Manzo fue por alzar la vox: Grecia Quiroz

Alrededor de las 3:30 de la tarde, Grecia Quiroz publicó una fotografía del evento y un mensaje en el que califica al 2025 como un año devastador. Aseguró que el asesinato de Carlos Manzo fue por denunciar y alzar la voz.

“Bajo su instrucción seguiremos actuando con el mismo objetivo y con el movimiento independiente del sombrero caminaremos con la gente trabajadora, con la gente que si quiere ver a Uruapan bien”, escribió la funcionaria.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...