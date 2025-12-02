A un mes del asesinato de Carlos Manzo: 9 personas detenidas y la sombra del CJNG tras el crimen

A un año del asesinato de Carlos Manzo, las investigaciones siguen abiertas. (FOTO: Infobae/Josúe Aviles)

A un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la investigación ha derivado en nueve detenciones, entre presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y siete miembros del cuerpo de seguridad que debía protegerlo.

Sin embargo, pese al número de capturas y a las audiencias celebradas, el móvil del crimen continúa sin aclararse, lo que mantiene el caso abierto y rodeado de especulaciones.

El ataque ocurrió el 1 de noviembre durante el Festival de Velas, fecha emblemática del Día de Muertos.

Manzo participaba en actividades públicas cuando fue interceptado por un adolescente armado que le disparó a quemarropa.

El ataque ocurrió durante el Festival de Velas, mientras Carlos Manzo participaba en actividades públicas. Foto: X/@LuisKuryaki

El agresor, de 17 años, fue abatido en el sitio y posteriormente confirmado como consumidor de anfetaminas y marihuana.

Las indagatorias iniciales apuntaron al CJNG y a la posibilidad de que los movimientos del alcalde hubieran sido filtrados desde su propio entorno.

La línea investigativa ha permitido establecer tres niveles de participación y, con ello, realizar nueve detenciones clave.

Presuntos operadores del CJNG: 2 detenidos

El primer grupo está integrado por dos presuntos miembros del CJNG directamente vinculados al atentado:

• Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, es señalado como autor intelectual del atentado contra el alcalde Carlos Manzo. | FGE Michoacán

Señalado como autor intelectual, habría coordinado el ataque mediante un grupo de WhatsApp en el que participaban los dos menores implicados.

Fue detenido en Morelia y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

La Fiscalía presentó mensajes que muestran instrucciones precisas para ejecutar el homicidio, así como indicios de que se ofreció una compensación económica por el crimen.

• Jaciel Antonio, “El Pelón”

Jaciel Antonio, conocido como “El Pelón”, fue identificado como reclutador de los jóvenes implicados en el atentado contra el alcalde Carlos Manzo(FOTO: X: @OHarfuch)

Identificado como reclutador de los jóvenes que participaron en el ataque, incluido el tirador de 17 años.

Fue capturado el 24 de noviembre tras una denuncia anónima que alertó sobre su comportamiento sospechoso.

Según las autoridades, “El Pelón” buscaba menores en centros de rehabilitación para convertirlos en sicarios.

Escoltas del alcalde: 7 detenidos

El segundo grupo está integrado por siete policías municipales que fungían como escoltas de Manzo.

El escolta prófugo de la justicia sería exsecretario de seguridad, según medios locales. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Todos fueron detenidos por posibles omisiones en su labor de protección e incluso por su presunta participación en la planeación del ataque.

La Fiscalía sostiene que uno de ellos pudo haber fungido como infiltrado, informando en tiempo real los pasos del alcalde durante la noche del asesinato.

El octavo escolta, José Manuel Jiménez, conocido como “el Coronel”, permanece prófugo, exmilitar y jefe del equipo de seguridad, se le considera una pieza esencial para comprender cómo se vulneró el dispositivo que debía proteger al alcalde.

3 ejecutores de Manzo están muertos

Aunque no forman parte del conteo de capturas, las autoridades señalaron que los tres ejecutores —entre ellos los dos menores— murieron en el sitio o en días posteriores.

Víctor Manuel "N" es identificado como un menor de 17 años y originario del municipio de Paracho, Michoacán CRÉDITO: Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán

Esto ha complicado obtener testimonios directos sobre la motivación detrás del asesinato.

La sombra del CJNG y la participación de “Los Erre”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que detrás del atentado se encuentra la célula criminal “Los Erre”, ligada al CJNG y operada por los hermanos Ramón, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

Esta facción habría ofrecido dos millones de pesos para concretar la orden.

Los fiscales indicaron que un infiltrado cercano a Manzo mantenía comunicación con un grupo de nueve personas, alertando de cada movimiento del alcalde.

Dos presuntos miembros del CJNG están vinculados directamente al atentado, incluido el presunto autor intelectual. (SSPC)

Esto permitió que los jóvenes reclutados se colocaran en los puntos exactos para vigilar y disparar.

Grecia Quiroz continua con el Movimiento del Sombrero

Tras el asesinato, la esposa del alcalde, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía y la dirigencia del Movimiento del Sombrero.

Ha exigido claridad y permanencia del Plan Michoacán, desplegado por el gobierno federal tras el crimen, aunque ha criticado la temporalidad de la estrategia.

Grecia Quiroz asumió la alcaldía tras la muerte de su esposo y exige claridad sobre el crimen y la permanencia del Plan Michoacán. Crédito: Cuartoscuro

La investigación continúa abierta y, aunque ya hay nueve detenidos, el caso sigue sin resolver su pregunta central: ¿por qué se ordenó matar a Carlos Manzo?

Implicados en el asesinato de Carlos Manzo

2 operadores del CJNG , incluido el presunto autor intelectual.

7 escoltas municipales , investigados por omisiones o posible colaboración.

1 escolta prófugo , jefe de seguridad del alcalde.

0 ejecutores detenidos, todos fallecidos.