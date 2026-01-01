México

‘Los Colorado’, hoy 1 de enero se estrena la serie animada del multiverso del Chapulín Colorado: dónde verla en México

La icónica creación de Roberto Gómez Bolaños vuelve a la pantalla con una propuesta animada donde el héroe latino comparte protagonismo junto a su esposa, hijos y la entrañable abuela en Ciudad Caótica

La producción conjunta de Huevocartoon,
El universo animado de El Chapulín Colorado recibe una expansión inédita con el estreno de Los Colorado, una serie que reinterpreta la figura del icónico héroe latino como el centro de una familia tan caótica como entrañable.

La propuesta, desarrollada por Huevocartoon junto a Warner Bros. Discovery y Grupo Chespirito, busca acercar el clásico creado por Roberto Gómez Bolaños a nuevas generaciones, manteniendo intacta la esencia del personaje, pero sumándole profundidad emocional y una dimensión colectiva gracias a la incorporación de su esposa Susana, sus hijos Lina y Bobby, y la abuela Doña Luisa.

La animación, dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, presentará episodios semanales durante diez semanas, según informaron los productores, tanto por Cartoon Network Latinoamérica como en la plataforma de streaming HBO Max.

Los Colorado estrena episodios semanalmente
Cuándo y dónde ver ‘Los Colorado’

En México, los capítulos se emitirán de lunes a viernes hasta el 14 de enero a las 15:00 horas, con repeticiones los fines de semana, mientras que en HBO Max los estrenos serán cada jueves, lo que proyecta el final de temporada para mediados de marzo.

En esta nueva producción, el espectador descubrirá que cada miembro de la familia Colorado posee un don particular, no como un superpoder tradicional, sino como un talento personal que los distingue y fortalece colectivamente.

El Chapulín asume aquí un rol de guía, promoviendo la solidaridad y el ingenio, en línea con los valores que consolidaron su vigencia a lo largo de décadas.

Las aventuras, ambientadas en la ficticia Ciudad Caótica, abordan desde enfrentamientos contra piratas hasta encuentros con seres intergalácticos, manteniendo el humor y las referencias a antagonistas emblemáticos como “El Rascabuche” y “El Tripaseca”, personajes asociados históricamente en el multiverso Chespirito a Ramón Valdés.

La serie animada Los Colorado
Según lo informado, la trama adapta elementos claves del legado televisivo: el “Chipote Chillón”, las pastillas de chiquitolina y la chicharra paralizadora seguirán ocupando un lugar central en el arsenal del protagonista.

No obstante, la serie opta por dotar al Chapulín de una humanidad renovada, enfatizando su torpeza y valentía a la vez, con un trato especial hacia los refranes equivocados, que ahora se presentan con mayor agilidad.

Los guionistas proponen así una versión positiva y universal de la figura del Chapulín Colorado, orientada al público familiar y enriquecida por la perspectiva de una paternidad moderna y compasiva.

El estreno de Los Colorado coincide en el calendario y en el interés del público latinoamericano con la repercusión de Chespirito: si querer queriendo, la serie biográfica sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños aparecida en 2025 y que permitió revivir la admiración por el creador y su extensa obra.

La nueva apuesta de animación no repite tramas ni adapta episodios clásicos, sino que ofrece relatos completamente inéditos, aunque incorpora guiños a fans de la primera época.

Las aventuras en Ciudad Caótica
Entre las voces principales de la serie destacan Jesús Guzmán, quien desde 2006 da vida animada al Chapulín, y Verónica Bravo, quien interpreta a la esposa del protagonista. El elenco se completa con Regina Ruiz Carrillo, Jorge García Lemus, Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva Palacio, Claudio Herrera, Mauricio Pérez Castillo y Noé Velázquez.

Guiños al clásico Chapulín Colorado y aventuras inéditas

Los productores revelaron que la creación de Los Colorado se inició en 2022, en alianza con THR# Studios y el equipo de Huevocartoon, responsables de la reconocida franquicia de animación sobre huevos.

El objetivo era actualizar la narrativa y el estilo visual, añadiendo dinamismo y escenas de acción donde el héroe incluso “vuela” en ciertas batallas, en sintonía con los gustos contemporáneos, aunque siempre “le irá mal” en situaciones cotidianas.

El arsenal del Chapulín Colorado
El personaje central conserva sus características más simbólicas: sigue siendo “más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga”, y se mantiene enamorado de su esposa, dejando atrás el perfil coqueto que lo identificaba en la década de los 70.

Cada capítulo tiene una duración de 22 minutos, con una estructura independiente, para asegurar que cada entrega tenga su propio conflicto, desarrollo y desenlace. Según los productores, la segunda temporada ya se encuentra en fase de producción.

