Las Víctimas del Doctor Cerebro convocan a 80 mil personas en el Zócalo de la CDMX

La emblemática banda festejó su trayectoria con un repertorio que abarcó tres décadas, acompañada por miles de asistentes que disfrutaron del evento. (Facebook/ Centro Cultural Mexiquense Bicentenario)

La noche del 30 de diciembre de 2025, el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de una celebración musical multitudinaria. Más de 80 mil personas se reunieron para disfrutar del concierto gratuito de Las Víctimas del Doctor Cerebro, en el marco del festival Luces de Invierno.

La emblemática agrupación originaria de Ciudad Nezahualcóyotl celebró sus 35 años de trayectoria con un espectáculo que se convirtió en un punto de encuentro donde el rock, el punk y el ska se fusionaron en un ambiente de comunidad y fraternidad artística.

El anuncio oficial de la duración de este festival se realizó a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX. (X/ @CulturaCiudadMx)

El evento fue respaldado por la Secretaría de Cultura capitalina, que destacó la naturaleza generacional de la velada. Familias enteras acudieron al Centro Histórico para corear clásicos como El Esqueleto, Nahual, Amores y Corazón.

Los Korukos y Out of Control Army inician el ambiente festivo en el Zócalo de la CDMX

La celebración comenzó con la participación de Los Korucos, quienes encendieron los ánimos con su mezcla de ska, rocksteady y ritmos tropicales. El público respondió con entusiasmo a temas como El Jefe y Te aprovechas, y vivió un momento especial con Dame un tiempecito, acompañado por el invitado Insulini.

Posteriormente, Out of Control Army tomó el escenario con una potente descarga de ska y reggae. Interpretaron piezas como Global Ska, Quizás y El fin del mundo, generando euforia colectiva. La agrupación invitó a Chuy Arriaga, integrante de Inspector

El festival reunió a lo mejor del ska y el rock mexicano con Out OF Control Army en un ambiente festivo y de hermandad. (Facebook/ Out Of Control Army)

Bajo el lema de “la unión hace la fuerza”, Out of Control Army invitó nuevamente a Los Korucos al escenario, reforzando el espíritu de camaradería que marcó la jornada.

El poder de Las Víctimas del Doctor Cerebro

Cuando llegó el turno de Las Víctimas del Doctor Cerebro, el Zócalo se transformó en una gran pista de baile y slam. La banda desplegó su característico estilo teatral y su cercanía con el público, logrando que miles de asistentes saltaran, aplaudieran y corearan cada canción.

Ricardo Flores “Abulón”, vocalista de Víctimas del Doctor Cerebro en una presentación del grupo mexicano de rock. (Facebook/ Centro Cultural Mexiquense Bicentenario)

La agrupación, integrada por Ricardo Flores “Abulón”, Jesús Flores “Chipotle”, Daniel Flores “Ranas” y Arturo Flores “Tuco”, reafirmó su vigencia con un repertorio que recorrió tres décadas de historia musical.

Un cierre de año memorable

En el festival Luces de Invierno destacaron nombres que reflejan la diversidad y riqueza musical de México, con presentaciones de agrupaciones emblemáticas como Los Cardenales de Nuevo León, Los Askis y Los Amantes de Lola, pioneros del rock alternativo nacional.

La elección del Zócalo como escenario no fue casual: este espacio simbólico ha recibido históricamente a las agrupaciones más emblemáticas de la escena nacional y representa un punto de encuentro popular.

Los Askis es una de las agrupaciones más destacadas del festival navideño. [X/@Uranxsh]

Para la banda, fue la oportunidad perfecta de agradecer a sus seguidores por más de tres décadas de apoyo incondicional. De esta manera, el concierto de Las Víctimas del Doctor Cerebro convocó a 80 mil personas en el Zócalo de la CDMX y se consolidó como un cierre de año vibrante, reafirmando el papel de la música como puente de unión entre generaciones y como celebración de la comunidad artística.