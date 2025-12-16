México

Festival Luces de Invierno: cuándo, dónde y qué actividades habrá en la celebración navideña en la CDMX

La celebración con esculturas lumínicas y actividades gratuitas se extenderá por el Zócalo y quince sedes adicionales

Guardar
En el Zócalo de la
En el Zócalo de la Ciudad de México se realiza anualmente la tradicional Verbena Navideña. Crédito: X/@GobCDMX

La Ciudad de México se alista para recibir una de las celebraciones más esperadas del año: el Festival Luces de Invierno 2025, un evento que llenará de música, arte y tradición los espacios públicos de la capital.

Esta edición busca iluminar el Zócalo y, al mismo tiempo, llevar la experiencia navideña a distintos puntos de la ciudad, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el festival como una iniciativa para descentralizar la cultura y acercarla a cada territorio. Bajo la coordinación de Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, la ciudad se transformará en un gran escenario festivo con espectáculos, recorridos y espacios de convivencia que celebran la identidad de la Ciudad de México.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, presentaron Luces de Invierno como una propuesta para descentralizar la cultura y acercarla todas las personas de la capital.(X/ @turismocdmx)

¿Cuándo y dónde será el Festival Luces de Invierno 2025?

El corazón del festival estará en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la Plaza de la Constitución se convertirá en un punto de encuentro iluminado y lleno de actividades. El evento se realizará del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 23:00 horas y con entrada libre para todos los asistentes.

Además del Zócalo, el Gobierno capitalino anunció 15 sedes adicionales distribuidas en distintas alcaldías, con el objetivo de que cada comunidad tenga acceso cercano a la celebración. Las sedes confirmadas son:

  • Parque Lineal Torres de Potrero (Álvaro Obregón)
  • Parque Calpulli (Azcapotzalco)
  • Parque Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)
  • Parque de la Consolación (Coyoacán)
  • Deportivo Morelos (Cuajimalpa)
  • Cancha Campos Revolución (Gustavo A. Madero)
  • Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)
  • Parque Deportivo Las Torres (Iztapalapa)
  • Deportivo Oyamel (Magdalena Contreras)
  • Parque Tacuba (Miguel Hidalgo)
  • Plaza de la Corregidora S. Tecómitl (Milpa Alta)
  • Bosque de Tláhuac (Tláhuac)
  • Deportivo Independencia (Tlalpan)
  • Parque Aguascalientes (Venustiano Carranza)
  • Deportivo San Gregorio (Xochimilco)
El anuncio oficial de la
El anuncio oficial de la duración de este festival también se realizó a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX. (X/ @CulturaCiudadMx)

En contraste con las actividades confirmadas en el Zócalo de la CDMX, las realizadas en estas alcaldías durarán un poco más, iniciando el 19 de diciembre de 2025 y concluyendo el 6 de enero de 2026, coincidiendo con el Día de Reyes.

Actividades principales del Festival Luces de Invierno en el Zócalo

El Zócalo será el epicentro de la experiencia navideña, con una programación que combinará espectáculos luminosos, música en vivo y expresiones culturales tradicionales. Entre las atracciones más destacadas se encuentran:

  • Escenario musical con 76 artistas de diversos géneros, como Víctimas del Doctor Cerebro, Los Amantes de Lola, Cecilia Toussaint, Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross y Los Askis.
  • Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos todos los días.
  • Tres árboles monumentales decorados con nochebuenas del Suelo de Conservación.
  • 14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños y juguetes mexicanos.
  • Túnel de Luz Monumental, considerado el más grande de México, con 150 metros de largo.
  • Nacimiento Monumental de gran formato.
  • 120 expositores con venta de artesanías y productos locales.
El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX confirmó diversas atracciones para celebrar la Navidad 2025. Desde un túnel lumínico, nacimientos monumentales, pastorelas y recorridos dramatizados. (X/ @turismocdmx)

Aunado a ello, Brugada anunció que en los próximos días arrancará la transformación del Centro Histórico con la iluminación de más de 40 kilómetros de calles y una serie de acciones que evitarán que esta zona de la capital se divida en dos.

Luces de Invierno en las alcaldías: una celebración para toda la ciudad

Además del Zócalo, cada alcaldía tendrá su propia versión del festival, con actividades como:

  • Esculturas lumínicas.
  • Paseos nevados con luces láser, nieve artificial y humo.
  • Nacimiento monumental de siete piezas.
  • Posadas comunitarias con talleres, piñatas y música.
  • Presentaciones de danza, teatro y cuentacuentos.
  • Actividades organizadas por PILARES y UTOPÍAS.
Apertura de la Verbena Navideña
Apertura de la Verbena Navideña en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. (Foto de archivo)

Con esta edición, la CDMX busca que la celebración navideña llegue a todos los rincones de la ciudad, fortaleciendo el sentido de comunidad y ofreciendo espacios seguros y festivos para disfrutar en familia.

Temas Relacionados

Luces de InviernoCDMXAlumbrado NavideñoVerbena NavideñaZócaloZócalo de la CDMXNavidadNavidad 2025Víctimas del Doctor CerebroConciertosmexico-noticias

Más Noticias

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El top de lo más

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: estos es lo que debes saber si estás por terminar tu capacitación

Las capacitaciones son gratuitas y tienen una duración de 12 meses

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Entra en vigor la Ley Silla: ¿Qué hacer si en tu empleo te obligan a estar de pie varias horas?

Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 280 mil pesos, según la Ley Federal del Trabajo

Entra en vigor la Ley

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas 5 alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 17 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

La joven artista es la protagonista de la nueva controversia que envuelve al matrimonio de los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Quién es Esmeralda Camacho, la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a Armando Escárcega, “El

Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Steven Spielberg vuelve al enigma extraterrestre con “El día de la Revelación”: lo que se sabe y cuándo llega a México

¿Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que fue hospitalizada por estrés?

DEPORTES

Delegación mexicana de clavados confirma

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber

Calendario Toluca Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes del Bicampeón de la Liga MX

Calendario América Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes