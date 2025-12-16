Festival Luces de Invierno: cuándo, dónde y qué actividades habrá en la celebración navideña en la CDMX

En el Zócalo de la Ciudad de México se realiza anualmente la tradicional Verbena Navideña. Crédito: X/@GobCDMX

La Ciudad de México se alista para recibir una de las celebraciones más esperadas del año: el Festival Luces de Invierno 2025, un evento que llenará de música, arte y tradición los espacios públicos de la capital.

Esta edición busca iluminar el Zócalo y, al mismo tiempo, llevar la experiencia navideña a distintos puntos de la ciudad, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el festival como una iniciativa para descentralizar la cultura y acercarla a cada territorio. Bajo la coordinación de Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, la ciudad se transformará en un gran escenario festivo con espectáculos, recorridos y espacios de convivencia que celebran la identidad de la Ciudad de México.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, presentaron Luces de Invierno como una propuesta para descentralizar la cultura y acercarla todas las personas de la capital.(X/ @turismocdmx)

¿Cuándo y dónde será el Festival Luces de Invierno 2025?

El corazón del festival estará en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la Plaza de la Constitución se convertirá en un punto de encuentro iluminado y lleno de actividades. El evento se realizará del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 23:00 horas y con entrada libre para todos los asistentes.

Además del Zócalo, el Gobierno capitalino anunció 15 sedes adicionales distribuidas en distintas alcaldías, con el objetivo de que cada comunidad tenga acceso cercano a la celebración. Las sedes confirmadas son:

Parque Lineal Torres de Potrero ( Álvaro Obregón )

Parque Calpulli ( Azcapotzalco )

Parque Santiago Xicoténcatl ( Benito Juárez )

Parque de la Consolación ( Coyoacán )

Deportivo Morelos ( Cuajimalpa )

Cancha Campos Revolución ( Gustavo A. Madero )

Deportivo Leandro Valle ( Iztacalco )

Parque Deportivo Las Torres ( Iztapalapa )

Deportivo Oyamel ( Magdalena Contreras )

Parque Tacuba ( Miguel Hidalgo )

Plaza de la Corregidora S. Tecómitl ( Milpa Alta )

Bosque de Tláhuac ( Tláhuac )

Deportivo Independencia ( Tlalpan )

Parque Aguascalientes ( Venustiano Carranza )

Deportivo San Gregorio (Xochimilco)

El anuncio oficial de la duración de este festival también se realizó a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX. (X/ @CulturaCiudadMx)

En contraste con las actividades confirmadas en el Zócalo de la CDMX, las realizadas en estas alcaldías durarán un poco más, iniciando el 19 de diciembre de 2025 y concluyendo el 6 de enero de 2026, coincidiendo con el Día de Reyes.

Actividades principales del Festival Luces de Invierno en el Zócalo

El Zócalo será el epicentro de la experiencia navideña, con una programación que combinará espectáculos luminosos, música en vivo y expresiones culturales tradicionales. Entre las atracciones más destacadas se encuentran:

Escenario musical con 76 artistas de diversos géneros, como Víctimas del Doctor Cerebro, Los Amantes de Lola, Cecilia Toussaint, Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross y Los Askis.

Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos todos los días.

Tres árboles monumentales decorados con nochebuenas del Suelo de Conservación.

14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños y juguetes mexicanos.

Túnel de Luz Monumental , considerado el más grande de México, con 150 metros de largo.

Nacimiento Monumental de gran formato.

120 expositores con venta de artesanías y productos locales.

El Gobierno de la CDMX confirmó diversas atracciones para celebrar la Navidad 2025. Desde un túnel lumínico, nacimientos monumentales, pastorelas y recorridos dramatizados. (X/ @turismocdmx)

Aunado a ello, Brugada anunció que en los próximos días arrancará la transformación del Centro Histórico con la iluminación de más de 40 kilómetros de calles y una serie de acciones que evitarán que esta zona de la capital se divida en dos.

Luces de Invierno en las alcaldías: una celebración para toda la ciudad

Además del Zócalo, cada alcaldía tendrá su propia versión del festival, con actividades como:

Esculturas lumínicas.

Paseos nevados con luces láser, nieve artificial y humo.

Nacimiento monumental de siete piezas.

Posadas comunitarias con talleres, piñatas y música.

Presentaciones de danza, teatro y cuentacuentos.

Actividades organizadas por PILARES y UTOPÍAS.

Apertura de la Verbena Navideña en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. (Foto de archivo)

Con esta edición, la CDMX busca que la celebración navideña llegue a todos los rincones de la ciudad, fortaleciendo el sentido de comunidad y ofreciendo espacios seguros y festivos para disfrutar en familia.