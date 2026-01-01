Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

Fátima Bosch gana en Miss Universo 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abrió su corazón para compartir detalles sobre sus planes a futuro.

La modelo mexicana, oriunda de Tabasco, confesó que entre sus planes esta casarse y ser madre. Incluso, reveló cuántos hijos le gustaría tener y habló sobre su vínculo con los bebés.

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en Miss Universo 2025. Crédito: X/@breigonzalez01

¿Cuántos hijos quiere tener Fátima Bosch?

La Miss Universo 2025 concedió una entrevista para la revista Quién, donde expuso sus intenciones de contraer nupcias y formar una familia.

“Confunde como el empoderamiento y el poner límites con: <<“No, me quiero casar>>. No, yo me quiero casar como princesa, quiero que mi esposo me trate como princesa, es algo superbonito. O sea, yo me quiero casar y quiero encontrar al amor de mi vida, que yo sé que Dios debe de tener muy escondido en alguna parte”, comentó entre risas.

La modelo, quien se ha caracterizado por resaltar su fe a dondequiera que va, tiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una persona con sus mismos valores y metas, pues actualmente se encuentra soltera.

(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

“Sí soy super a la antigua, me quiero casar así como princesa de vestido. Y si no llora cuando estoy entrando al altar, me voy”, continuó.

Respecto a su sueño de ser madre, confesó que quiere tener cuatro hijos.

“Yo amo los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Yo agarraba así yo a mi primito más bebé y lo cargaba como muñeco a todas partes”, comentó.

¿Qué cualidades enamoran a Fátima Bosch?

En esa misma conversación con la revista Quién, la modelo tabasqueña reveló cuáles son las principales cualidades que busca en una pareja:

Guapo

Caballeroso

Inteligente

Empoderado/hombre de valor

Sensible

Educado

Respetuoso

Detallista

Protector

Divertido

Valores

Metas

Fotografía de archivo, tomada el 21/11/2025, que muestra a la representante de México, Fatima Bosch, tras ser coronada en Tailandia como Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

¿Quién es el famoso ex novio de Fátima Bosch?

La modelo es hermética sobre su vida privada, especialmente desde que ganó Miss Universo. No obstante, se sabe que participar en el certamen de belleza tuvo un tórrido romance con nada más y nada menos que el futbolista Kevin Álvarez.

Se desconocen detalles sobre cómo comenzó su relación amorosa y por qué terminó, ya que ninguno ha hablado al respecto.

Lo cierto es que en una ocasión algunos medios se acercaron al deportista para cuestionarlo sobre el triunfo de su ex en Miss Universo. En un principio intentó esquivar a la prensa, pero terminó cediendo ante la insistencia.

Kevin Álvarez y Fátima Bosch fueron novios, pero rompieron en 2023 (Instagram)

“Estoy contento por ella”, comentó ante las cámaras y micrófonos del canal Que Buen Chisme.

El futbolista también fue cuestionado sobre por qué no ha hablado públicamente sobre la relación amorosa que habría tenido con Fátima Bosch y él se defendió asegurando que “Es personal”.