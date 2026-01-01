México

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

La Miss Universo mantiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una pareja con sus mismos valores y metas

Guardar
Fátima Bosch gana en Miss
Fátima Bosch gana en Miss Universo 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abrió su corazón para compartir detalles sobre sus planes a futuro.

La modelo mexicana, oriunda de Tabasco, confesó que entre sus planes esta casarse y ser madre. Incluso, reveló cuántos hijos le gustaría tener y habló sobre su vínculo con los bebés.

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en Miss Universo 2025. Crédito: X/@breigonzalez01

¿Cuántos hijos quiere tener Fátima Bosch?

La Miss Universo 2025 concedió una entrevista para la revista Quién, donde expuso sus intenciones de contraer nupcias y formar una familia.

“Confunde como el empoderamiento y el poner límites con: <<“No, me quiero casar>>. No, yo me quiero casar como princesa, quiero que mi esposo me trate como princesa, es algo superbonito. O sea, yo me quiero casar y quiero encontrar al amor de mi vida, que yo sé que Dios debe de tener muy escondido en alguna parte”, comentó entre risas.

La modelo, quien se ha caracterizado por resaltar su fe a dondequiera que va, tiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una persona con sus mismos valores y metas, pues actualmente se encuentra soltera.

(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)
(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)
“Sí soy super a la antigua, me quiero casar así como princesa de vestido. Y si no llora cuando estoy entrando al altar, me voy”, continuó.

Respecto a su sueño de ser madre, confesó que quiere tener cuatro hijos.

“Yo amo los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Yo agarraba así yo a mi primito más bebé y lo cargaba como muñeco a todas partes”, comentó.

¿Qué cualidades enamoran a Fátima Bosch?

En esa misma conversación con la revista Quién, la modelo tabasqueña reveló cuáles son las principales cualidades que busca en una pareja:

  • Guapo
  • Caballeroso
  • Inteligente
  • Empoderado/hombre de valor
  • Sensible
  • Educado
  • Respetuoso
  • Detallista
  • Protector
  • Divertido
  • Valores
  • Metas
Fotografía de archivo, tomada el
Fotografía de archivo, tomada el 21/11/2025, que muestra a la representante de México, Fatima Bosch, tras ser coronada en Tailandia como Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

¿Quién es el famoso ex novio de Fátima Bosch?

La modelo es hermética sobre su vida privada, especialmente desde que ganó Miss Universo. No obstante, se sabe que participar en el certamen de belleza tuvo un tórrido romance con nada más y nada menos que el futbolista Kevin Álvarez.

Se desconocen detalles sobre cómo comenzó su relación amorosa y por qué terminó, ya que ninguno ha hablado al respecto.

Lo cierto es que en una ocasión algunos medios se acercaron al deportista para cuestionarlo sobre el triunfo de su ex en Miss Universo. En un principio intentó esquivar a la prensa, pero terminó cediendo ante la insistencia.

Kevin Álvarez y Fátima Bosch
Kevin Álvarez y Fátima Bosch fueron novios, pero rompieron en 2023 (Instagram)

“Estoy contento por ella”, comentó ante las cámaras y micrófonos del canal Que Buen Chisme.

El futbolista también fue cuestionado sobre por qué no ha hablado públicamente sobre la relación amorosa que habría tenido con Fátima Bosch y él se defendió asegurando que “Es personal”.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Kevin ÁlvarezAño Nuevo 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

El grupo surcoreano confirma nueva música y un tour global tras cumplir por completo con el servicio militar

¿Vendrán a México? BTS confirma

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

El periodista de Imagen Televisión habló sobre su recuento anual

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025

Sandra Cuevas comparte sus propósitos de Año Nuevo 2026, buscará estudiar para ser periodista y “cuidar de su futuro esposo”

La exalcaldesa destacó la inauguración de sus diversos negocios y sus apiraciones políticas en contra de la oposición

Sandra Cuevas comparte sus propósitos

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades reportaron su primer cateo del 2026 en territorio del Cártel de Sinaloa

Aseguran armas de grueso calibre,

Al menos 7 heridos, varios de gravedad, por disparos al aire en festejos de Año Nuevo 2026 en distintas regiones de México

Las celebraciones iniciales del año se vieron opacadas por personas heridas en distintos estados del país

Al menos 7 heridos, varios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armas de grueso calibre,

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

ENTRETENIMIENTO

¿Vendrán a México? BTS confirma

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

Eduardo Salazar desata polémica al comparar al fallecido Juan Pedro Franco con un toro de lidia

El final de Stranger Things explota las redes sociales y divide a los fans mexicanos: “Como cierre de telenovela”

El tierno deseo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez para 2026: “Siempre está el sueño”

DEPORTES

Hombres y mujeres que marcaron

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026