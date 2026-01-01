México

Esto recomienda un experto de la UNAM para mejorar tu salud mental en 2026

Tener buena salud mental permite estar en un estado de alerta óptimo y de concentración para la solución de problemas

Una mujer con el rostro
Una mujer con el rostro relajado y los ojos cerrados disfruta de la tranquilidad en un entorno natural, bañada por la cálida luz del atardecer. La imagen transmite un mensaje de calma, reflexión y conexión con la naturaleza, ideal para contenidos sobre bienestar, salud mental y la importancia de tomar pausas en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años se ha visibilizado la importancia de tener una buena salud mental, no solo para gestionar correctamente las emociones y situaciones de estrés o depresión, sino para tener mejores relaciones personales y trabajar productivamente.

Por ello, es común que con motivo del inicio del año nuevo, las personas tengan como uno de sus propósitos atender y mejorar su salud mental, lo cual puede ser a través de diversas acciones que se pueden realizar de forma personal.

Sin embargo, se debe precisar que estas acciones no sustituyen el buscar ayuda de un profesional en psicología o psiquiatría cuando sea necesario, según sea el caso.

De acuerdo con e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la salud mental puede verse afectada por múltiples factores, entre los que se encuentran la inseguridad, la desesperanza, el rápido cambio social, los riesgos de violencia y los problemas que impactan la salud física.

Además, influyen las experiencias personales, la interacción social, los valores culturales y las vivencias en el ámbito familiar, escolar y laboral, lo que demuestra la complejidad del bienestar mental en distintos contextos.

¿Cómo puedes mejorar tu salud mental?

Gerardo Sánchez Dinorín, investigador de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que mejorar la salud mental requiere cambios pequeños, constantes y perdurables en la vida cotidiana, según información publicada por Gaceta UNAM.

Durante una charla ofrecida a estudiantes, el experto explicó que la salud mental no significa ausencia de estrés, pues existe una conexión continua entre el cerebro y el resto del organismo.

Esto, debido a que el sistema nervioso no solo emite órdenes, sino que también recibe información del cuerpo y sus órganos, lo que influye en el procesamiento diario de la realidad.

El especialista detalló que mantener una alimentación sana es esencial, ya que la microbiota cumple funciones clave: ayuda al metabolismo, fortalece el sistema inmunológico y actúa como barrera protectora.

Gaceta UNAM informó que el académico recomendó cuidar la calidad del sueño, pues su privación puede estar relacionada con enfermedades como obesidad, diabetes, depresión y deterioro cognitivo.

Para dormir mejor, Sánchez Dinorín sugirió establecer horarios regulares, crear rituales para dormir, cuidar el ambiente del dormitorio y evitar cafeína, alcohol y dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Además, destacó la importancia del movimiento físico y la atención a la correcta respiración, adaptándola a las demandas de cada momento.

El experto remarcó en Gaceta UNAM que estas estrategias pueden ser aplicadas por la mayoría de las personas, no obstante, recomendó buscar apoyo profesional en caso de enfrentar condiciones que afecten la calidad de vida, recordando que en la Facultad de Psicología de la UNAM se ofrecen diversos servicios para la salud mental.

“Los cambios grandes, irreales y efímeros no ayudan, mientras que las mejoras pequeñas y continuas sí lo hacen”, aseveró el especialista.

