México

Eduardo Salazar desata polémica al comparar al fallecido Juan Pedro Franco con un toro de lidia

El momento, difundido en X, abrió un debate sobre la libertad de expresión y la cultura de la cancelación

Guardar
Eduardo Salazar enfrenta críticas por
Eduardo Salazar enfrenta críticas por comparar el peso de una fallecida celebridad con un toro de lidia. (@lalosalazar_oficial, Instagram)

En un cambio inesperado de roles, Eduardo Salazar es la noticia este 1 de enero. En X —antes Twitter—, un segmento de un noticiario de Foro TV ha desatado críticas contra el periodista por hacer un comentario discriminatorio sobre Juan Pedro Franco, celebridad fallecida a finales de diciembre pasado.

Franco, nombrado en 2017 como el hombre más obeso del mundo según la asociación Guinness, llegó a superar los 600 kilos de peso.

Durante un segmento al lado de la presentadora Ana Lucía Ordoñana, Eduardo Salazar cerró una cápsula informativa sobre el fallecimiento de Juan Pedro Franco diciendo que llegó a superar el peso de un toro de lidia.

Eduardo Salazar fue blanco de
Eduardo Salazar fue blanco de críticas en X. (Captura de pantalla / X)

Críticas contra Eduardo Salazar

La comparación, de acuerdo con el periodista Raúl Gutiérrez, resultaba ofensiva y discriminatoria. “En una época en la que la sociedad lucha por ser más empática y consciente, el periodista deja mucho que desear al comparar a Juan Franco (quien ya falleció) con un toro de lidia, haciendo referencia a su sobrepeso”, escribió en X.

Su opinión abrió un intenso debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas, los límites de la libertad de expresión y el juicio selectivo de la cultura de la cancelación.

En favor del presentador, usuarios opinaron que su comentario buscaba establecer una referencia: “No dijo nada malo, ni fue peyorativo o burlón. Era evidente el tamaño de la persona y me da la impresión que el comentario fue hecho a modo de que el público dimensione el peso. Ya no busquen pretextos para ofenderse y quejarse por todo”.

Gutiérrez, autor de la publicación, respondió a los cuestionamientos afirmando que expresiones de ese tipo no abonaban a eliminar estigmas sociales. “Comentarios como este lastiman, minimizan y tiran por la borda años de lucha”.

Fotograf&#237;a fechada el 25 de
Fotograf&#237;a fechada el 25 de septiembre de 2017, que muestra a Juan Pedro Franco, en la ciudad de Guadalajara estado de Jalisco (M&#233;xico). EFE/Archivo

Dardo de Laura Flores

Al margen de este debate, los reflectores estuvieron sobre Salazar debido a declaraciones hechas por su expareja, la actriz Laura Flores, que fueron interpretadas como una indirecta.

La pareja mantuvo una efímera relación sentimental cuya ruptura fue mediática. A mediados de 2025, Laura Flores anunció en redes sociales que su noviazgo terminó, subrayando que la decisión fue tomada unilateralmente por Eduardo Salazar.

De acuerdo con versiones periodísticas, el periodista terminó el noviazgo tras una escena de celos en un restaurante de la Ciudad de México.

La actriz vive un momento
La actriz vive un momento difícil - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

En entrevista para Sale el Sol, Flores fue cuestionada sobre sus propósitos para 2026. La actriz destacó su intención de formalizar una relación, pero sin presiones: “Estoy viva, tengo mi corazón, mis sentimientos y no quiero estar sola, pero tampoco quiero estar mal acompañada”, expresó la actriz.

A pesar de la inusitada atención pública, Eduardo Salazar no ha dado declaraciones en torno a su polémico comentario ni al supuesto dardo lanzado por su expareja.

Temas Relacionados

Eduardo SalazarJuan Pedro FrancoViralPolémicaDiscriminaciónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

El grupo surcoreano confirma nueva música y un tour global tras cumplir por completo con el servicio militar

¿Vendrán a México? BTS confirma

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

El periodista de Imagen Televisión habló sobre su recuento anual

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025

Sandra Cuevas comparte sus propósitos de Año Nuevo 2026, buscará estudiar para ser periodista y “cuidar de su futuro esposo”

La exalcaldesa destacó la inauguración de sus diversos negocios y sus apiraciones políticas en contra de la oposición

Sandra Cuevas comparte sus propósitos

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

La Miss Universo mantiene la esperanza de que muy pronto encontrará a una pareja con sus mismos valores y metas

Fátima Bosch se sincera sobre

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Las autoridades reportaron su primer cateo del 2026 en territorio del Cártel de Sinaloa

Aseguran armas de grueso calibre,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a exalcalde de Atoyac,

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

Aseguran armas de grueso calibre, equipo táctico y municiones en Culiacán, Sinaloa

Edomex recuperó más de 3 mil 500 vehículos, medio millón de huachicol y mercancía valuada en casi 268 millones de pesos en 2025

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

“Digo la verdad y no

“Digo la verdad y no les gusta”: Yolanda Andrade enfurece ante críticas por su diagnóstico y anuncia posible bioserie

¿Vendrán a México? BTS confirma su regreso con álbum y gira mundial en 2026

Gustavo Adolfo Infante recordará 2025 como el año en que las demandas no le dieron tregua: “Muy complicado”

Fátima Bosch se sincera sobre su deseo de ser madre: “Los bebés me aman”

El final de Stranger Things explota las redes sociales y divide a los fans mexicanos: “Como cierre de telenovela”

DEPORTES

Copa Pacífica 2026: cuándo y

Copa Pacífica 2026: cuándo y dónde ver los juegos de este torneo de pretemporada

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025

Pumas vs Querétaro: estos serán los costos de los boletos para ver el primer juego de la temporada en CU

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol