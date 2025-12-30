México

Muere Juan Pedro Franco, mexicano nombrado el hombre más obeso del mundo, a los 41 años

El hombre, que llegó a pesar casi 600 kilos, falleció tras desarrollar complicaciones sistémicas derivadas de una infección renal, según el comunicado oficial de su médico tratante

Guardar
El fallecimiento de Juan Pedro
El fallecimiento de Juan Pedro Franco, antiguo Récord Guinness como el hombre más obeso, conmociona a México y visibiliza la obesidad extrema

La noticia del fallecimiento de Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 obtuvo el Récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, conmocionó a la opinión pública y subrayó los desafíos de la obesidad extrema.

Franco, quien alcanzó un peso de casi 600 kilos y se convirtió en una figura conocida a raíz de su exposición mediática internacional, murió a los 41 años en su estado natal de Aguascalientes.

La causa fue una infección renal que se complicó y derivó en su hospitalización y posterior muerte, de acuerdo con la información difundida en un comunicado por su médico tratante, José Antonio Castañeda.

El especialista detalló que la infección generó un cuadro de complicaciones sistémicas en los días previos al deceso.

Juan Pedro Franco murió a
Juan Pedro Franco murió a los 41 años en Aguascalientes debido a una infección renal que desencadenó complicaciones sistémicas graves (Efe)

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, explicó Castañeda en el mensaje distribuido a los medios.

Un caso de alcance internacional en materia de obesidad

El médico también recordó la importancia que tuvo el caso de Juan Pedro Franco para visibilizar el impacto de la obesidad severa como enfermedad y no solamente como un fenómeno aislado, enfatizando la necesidad de “empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea”.

El proceso de transformación de Franco comenzó en 2017, cuando con 32 años y un peso de aproximadamente 595 kilos recurrió al apoyo de José Antonio Castañeda e inició un tratamiento integral.

Dicho abordaje incluyó la adopción de una dieta mediterránea, con énfasis en frutas y verduras, y la realización de dos procedimientos quirúrgicos: una manga gástrica seguida de un bypass gástrico.

El médico José Antonio Castañeda
El médico José Antonio Castañeda confirmó que una infección renal comprometió la salud de Franco y fue la causa de su hospitalización y fallecimiento (Foto: Cortesia)

Los resultados fueron notorios, ya que Franco llegó a perder un 49% de su peso inicial, una cifra que le permitió recuperar movilidad, disminuir riesgos vinculados a la diabetes y la hipertensión, y reintegrarse en ciertas rutinas diarias que previamente le resultaban imposibles.

La notoriedad de su historia creció tras el reconocimiento del Récord Guinness y su aparición en diversos medios y documentales, lo que lo llevó a convertirse en una referencia de la lucha contra la obesidad a escala internacional.

Libró el COVID-19, pese a historial clínico

En uno de los episodios más llamativos de su vida, en 2020 Juan Pedro Franco logró superar un contagio de Covid-19, circunstancia que implicaba un elevado riesgo de complicaciones debido a su historial clínico.

El éxito en esa recuperación fue atribuido en parte esencial al peso perdido y al éxito de las intervenciones bariátricas.

En 2017, Juan Pedro Franco
En 2017, Juan Pedro Franco inició un tratamiento integral para la obesidad que incluyó dieta mediterránea, cirugía bariátrica y apoyo médico especializado (Foto: Cortesia)

José Antonio Castañeda expresó públicamente sus condolencias a los familiares y a los seres queridos de Franco, y destacó la huella profunda que dejó su historia.

Subrayó la “perseverancia, resiliencia y honestidad para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud”.

Temas Relacionados

Juan Pedro FrancoObesidadRecord Guinessmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum se reúne con pacientes y familiares en Salina Cruz, tras accidente del Tren Interoceánico

La mandataria aseguró apoyos económicos para las familias afectadas

Sheinbaum se reúne con pacientes

Orgánicos, reciclables y no reciclables: así tendrás que dividir tus residuos en CDMX a partir del 1 de enero de 2026

La calendarización del retiro de basura divide los materiales en tres grupos

Orgánicos, reciclables y no reciclables:

¿Quién era Israel Enrique Gallegos Sorto, el periodista fallecido en el accidente del Tren Interoceánico?

Su muerte fue confirmada por autoridades y asociaciones del gremio periodístico

¿Quién era Israel Enrique Gallegos

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Además de la localización, se reportó la detención de 4 personas, las cuales estarían relacionadas con el multisecuestro y quema de bares ocurrido el 27 de diciembre en la entidad

Autoridades confirmaron el hallazgo de

Trolebús Chalco - Santa Martha: presentan nueva ruta con servicio directo a Constitución de 1917 para conectar la Línea 10

Usuarios reportaron cómo opera este servicio directo que permite llegar a Chalco desde el oriente de Iztapalapa sin transbordar en la Línea 11 del Trolebús

Trolebús Chalco - Santa Martha:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades confirmaron el hallazgo de

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos anuncia boda, se

Niurka Marcos anuncia boda, se casará por cuarta vez a sus 58 años con hombre 20 años menor

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

Horacio Beamonte, actor de Televisa deshauciado por leucemia, sufre pérdida de la vista: “Un dolor insoportable”

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

DEPORTES

David Picasso asegura que esperaba

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026