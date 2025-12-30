Muere Juan Pedro Franco, mexicano nombrado el hombre más obeso del mundo, a los 41 años

El fallecimiento de Juan Pedro Franco, antiguo Récord Guinness como el hombre más obeso, conmociona a México y visibiliza la obesidad extrema

La noticia del fallecimiento de Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 obtuvo el Récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, conmocionó a la opinión pública y subrayó los desafíos de la obesidad extrema.

Franco, quien alcanzó un peso de casi 600 kilos y se convirtió en una figura conocida a raíz de su exposición mediática internacional, murió a los 41 años en su estado natal de Aguascalientes.

La causa fue una infección renal que se complicó y derivó en su hospitalización y posterior muerte, de acuerdo con la información difundida en un comunicado por su médico tratante, José Antonio Castañeda.

El especialista detalló que la infección generó un cuadro de complicaciones sistémicas en los días previos al deceso.

Juan Pedro Franco murió a los 41 años en Aguascalientes debido a una infección renal que desencadenó complicaciones sistémicas graves (Efe)

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, explicó Castañeda en el mensaje distribuido a los medios.

Un caso de alcance internacional en materia de obesidad

El médico también recordó la importancia que tuvo el caso de Juan Pedro Franco para visibilizar el impacto de la obesidad severa como enfermedad y no solamente como un fenómeno aislado, enfatizando la necesidad de “empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea”.

El proceso de transformación de Franco comenzó en 2017, cuando con 32 años y un peso de aproximadamente 595 kilos recurrió al apoyo de José Antonio Castañeda e inició un tratamiento integral.

Dicho abordaje incluyó la adopción de una dieta mediterránea, con énfasis en frutas y verduras, y la realización de dos procedimientos quirúrgicos: una manga gástrica seguida de un bypass gástrico.

El médico José Antonio Castañeda confirmó que una infección renal comprometió la salud de Franco y fue la causa de su hospitalización y fallecimiento (Foto: Cortesia)

Los resultados fueron notorios, ya que Franco llegó a perder un 49% de su peso inicial, una cifra que le permitió recuperar movilidad, disminuir riesgos vinculados a la diabetes y la hipertensión, y reintegrarse en ciertas rutinas diarias que previamente le resultaban imposibles.

La notoriedad de su historia creció tras el reconocimiento del Récord Guinness y su aparición en diversos medios y documentales, lo que lo llevó a convertirse en una referencia de la lucha contra la obesidad a escala internacional.

Libró el COVID-19, pese a historial clínico

En uno de los episodios más llamativos de su vida, en 2020 Juan Pedro Franco logró superar un contagio de Covid-19, circunstancia que implicaba un elevado riesgo de complicaciones debido a su historial clínico.

El éxito en esa recuperación fue atribuido en parte esencial al peso perdido y al éxito de las intervenciones bariátricas.

En 2017, Juan Pedro Franco inició un tratamiento integral para la obesidad que incluyó dieta mediterránea, cirugía bariátrica y apoyo médico especializado (Foto: Cortesia)

José Antonio Castañeda expresó públicamente sus condolencias a los familiares y a los seres queridos de Franco, y destacó la huella profunda que dejó su historia.

Subrayó la “perseverancia, resiliencia y honestidad para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud”.