México

Durante 2025 el 97% de la asistencia consular mexicana se brindó en Estados Unidos

México buscará fortalecer protección consular en 2026

Guardar
SRE dio a conocer que
SRE dio a conocer que en 2026 buscará fortalecer protección consular. (Crédito: x: @SRE_mx)

El respaldo consular que México ha brindado en este 2025 a sus ciudadanos en el extranjero se ha consolidado como una prioridad indiscutible de la política exterior nacional. La asistencia y protección de los mexicanos fuera del país se mantiene como eje estratégico, con especial énfasis en la comunidad que reside en Estados Unidos, donde se concentra la mayoría de los casos atendidos.

Predominio de la asistencia en Estados Unidos

Durante 2025, el 97% de las gestiones consulares mexicanas a nivel mundial se realizaron en Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De los 176 mil 827 casos registrados y atendidos por las representaciones diplomáticas y consulares, la gran mayoría involucró a connacionales en territorio estadounidense.

La red de 53 consulados en ese país amplió las medidas de protección preventiva, incluyendo eventos presenciales y virtuales que beneficiaron a más de un millón 180 mil 697 personas con asesorías legales.

Estrategias integrales y protección legal

En respuesta a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y bajo el compromiso del canciller Juan Ramón de la Fuente de no dejar solo a ningún mexicano en el exterior, la asistencia consular abarcó desde representación y orientación legal hasta repatriaciones y visitas a centros de detención.

El programa de asesorías legales externas (PALE) sirvió como pilar para la atención de 3 mil 838 casos legales en materia penal, migratoria, laboral y familiar, mientras que se realizaron 9 mil 617 visitas a centros de detención y se otorgaron 17 mil 597 asesorías legales a personas mexicanas detenidas en Estados Unidos.

El 97% de atención consular
El 97% de atención consular mexicana fue brindada en Estados Unidos. (EFE/ Javier Otazu)

Herramientas de apoyo y prevención a connacionales

La Línea de Apoyo Consular, o Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), atendió más de 202 mil 457 llamadas provenientes de Estados Unidos y Canadá, incrementando la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia para las familias mexicanas. Las campañas preventivas también tomaron fuerza, con la realización de 21 mil 400 eventos de protección y más de 4 mil 900 reuniones de puertas abiertas en la red consular.

Además, a nivel global, las embajadas y consulados implementaron la Política Exterior Feminista, consolidando la atención integral a mujeres mexicanas en el exterior.

Entre los datos más relevantes del informe destacan los siguientes:

  • El 97% de las gestiones consulares mexicanas en 2025 se realizaron en Estados Unidos.
  • Se atendieron 176 mil 827 casos de asistencia consular en el mundo.
  • Más de un millón 180 mil 697 personas recibieron asesoría legal mediante eventos organizados por los consulados en Estados Unidos.
  • El programa PALE permitió la atención de 3 mil 838 casos legales en distintas materias.
  • Se realizaron 9 mil 617 visitas a centros de detención para salvaguardar derechos de las personas mexicanas detenidas.
  • 202 mil 457 llamadas de connacionales fueron atendidas a través del CIAM.
  • 21 mil 400 eventos de protección preventiva y 4 mil 900 reuniones de puertas abiertas fortalecieron la cercanía entre la red consular y la comunidad mexicana en el extranjero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores prevé que durante 2026 se continúe reforzando la asistencia y protección a los mexicanos fuera del país, con el propósito de garantizar su seguridad, dignidad y bienestar.

Temas Relacionados

SREEmbajada mexicanaConsulado mexicanoEstados UnidosMéxico20252026Política Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Este es el día en que finalizará el descenso de temperaturas en la CDMX por frente frío Número 25

Dicho pronóstico ha activado las alertas amarilla, naranja y roja en diferentes alcaldías de la Ciudad de México

Este es el día en

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Responde este breve test y encuentra cuál de estos parques —Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park— puede ser el mejor punto de partida para una experiencia mágica en familia

Descubre qué parque de Walt

Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

La actriz no se quedó callada ante los comentarios sobre su nuevo look y confesó el secreto para mantener la tranquilidad frente a las críticas y elogios del público

Ariadne Díaz se defiende de

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Algunos objetivos prioritarios son compartidos por EEUU y México

Ellos son los líderes del

CDMX entregará a todas las alcaldías 50 camiones de basura tras nuevo sistema de recolección de residuos

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que las unidades serán entregadas el 6 de enero a las 16 demarcaciones

CDMX entregará a todas las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los líderes del

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

ENTRETENIMIENTO

Ariadne Díaz se defiende de

Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

Tania Rincón quedaría fuera de ‘Hoy’ en 2026 y esta conductora sería su suplente

Joana Benedek, villana de Televisa que se retiró para experimentar su espiritualidad, reaparece y así luce ahora

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Sergio Mayer Mori y su supuesta nueva novia pasan juntos Año Nuevo con románticas vacaciones en la playa

DEPORTES

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres