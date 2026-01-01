Durante 2025 el 97% de la asistencia consular mexicana se brindó en Estados Unidos

SRE dio a conocer que en 2026 buscará fortalecer protección consular. (Crédito: x: @SRE_mx)

El respaldo consular que México ha brindado en este 2025 a sus ciudadanos en el extranjero se ha consolidado como una prioridad indiscutible de la política exterior nacional. La asistencia y protección de los mexicanos fuera del país se mantiene como eje estratégico, con especial énfasis en la comunidad que reside en Estados Unidos, donde se concentra la mayoría de los casos atendidos.

Predominio de la asistencia en Estados Unidos

Durante 2025, el 97% de las gestiones consulares mexicanas a nivel mundial se realizaron en Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De los 176 mil 827 casos registrados y atendidos por las representaciones diplomáticas y consulares, la gran mayoría involucró a connacionales en territorio estadounidense.

La red de 53 consulados en ese país amplió las medidas de protección preventiva, incluyendo eventos presenciales y virtuales que beneficiaron a más de un millón 180 mil 697 personas con asesorías legales.

Estrategias integrales y protección legal

En respuesta a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y bajo el compromiso del canciller Juan Ramón de la Fuente de no dejar solo a ningún mexicano en el exterior, la asistencia consular abarcó desde representación y orientación legal hasta repatriaciones y visitas a centros de detención.

El programa de asesorías legales externas (PALE) sirvió como pilar para la atención de 3 mil 838 casos legales en materia penal, migratoria, laboral y familiar, mientras que se realizaron 9 mil 617 visitas a centros de detención y se otorgaron 17 mil 597 asesorías legales a personas mexicanas detenidas en Estados Unidos.

El 97% de atención consular mexicana fue brindada en Estados Unidos. (EFE/ Javier Otazu)

Herramientas de apoyo y prevención a connacionales

La Línea de Apoyo Consular, o Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), atendió más de 202 mil 457 llamadas provenientes de Estados Unidos y Canadá, incrementando la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia para las familias mexicanas. Las campañas preventivas también tomaron fuerza, con la realización de 21 mil 400 eventos de protección y más de 4 mil 900 reuniones de puertas abiertas en la red consular.

Además, a nivel global, las embajadas y consulados implementaron la Política Exterior Feminista, consolidando la atención integral a mujeres mexicanas en el exterior.

Entre los datos más relevantes del informe destacan los siguientes:

El 97% de las gestiones consulares mexicanas en 2025 se realizaron en Estados Unidos.

Se atendieron 176 mil 827 casos de asistencia consular en el mundo.

Más de un millón 180 mil 697 personas recibieron asesoría legal mediante eventos organizados por los consulados en Estados Unidos.

El programa PALE permitió la atención de 3 mil 838 casos legales en distintas materias.

Se realizaron 9 mil 617 visitas a centros de detención para salvaguardar derechos de las personas mexicanas detenidas.

202 mil 457 llamadas de connacionales fueron atendidas a través del CIAM.

21 mil 400 eventos de protección preventiva y 4 mil 900 reuniones de puertas abiertas fortalecieron la cercanía entre la red consular y la comunidad mexicana en el extranjero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores prevé que durante 2026 se continúe reforzando la asistencia y protección a los mexicanos fuera del país, con el propósito de garantizar su seguridad, dignidad y bienestar.