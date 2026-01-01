México

Cómo mantener viva tu Nochebuena después de navidad

Con un poco de luz y cuidados sencillos, es posible disfrutar aquellos tonos vibrantes en tu casa durante más de una temporada

La flor de Nochebuena, conocida como Euphorbia pulcherrima, es originaria de México y símbolo tradicional de la Navidad. REUTERS/Henry Romero

La flor de Nochebuena, conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, es una planta originaria de México, reconocida por sus hojas de color rojo intenso que se asemejan a pétalos.

Estas hojas, llamadas brácteas, rodean las pequeñas flores amarillas ubicadas en el centro de la planta. Su nombre en inglés es “poinsettia”.

En México y otros países de América Latina, la flor de Nochebuena es un símbolo tradicional de la Navidad y se utiliza ampliamente en decoraciones durante el mes de diciembre.

Y si bien se trata de una planta que crece en climas cálidos y puede alcanzar hasta cuatro metros de altura en ambientes naturales, también es posible cultivarla en macetas para interiores.

Es por eso que aquí te damos algunos consejos con los cuales puedes conservar la nochebuena que compras para decorar tu hogar y hacerla florecer de manera adecuada para que dure todo el año e incluso varios años más.

La asociación de la flor de Nochebuena con las festividades navideñas proviene de tradiciones mexicanas que datan de la época colonial. REUTERS/Raquel Cunha

Consejos para conservar una nochebuena comprada de maceta durante todo el año y hacerla florecer

Aquí tienes recomendaciones para conservar una nochebuena en maceta y lograr que florezca de nuevo al siguiente año:

  1. Ubicación y luz: Coloca la planta en un lugar con abundante luz indirecta, pero evita la exposición directa al sol intenso. La nochebuena necesita al menos seis horas diarias de luz natural.
  2. Riego adecuado: Mantén la tierra ligeramente húmeda, sin encharcarla. Riega solo cuando la capa superior del sustrato esté seca. El exceso de agua puede pudrir las raíces.
  3. Temperatura: Evita los cambios bruscos de temperatura. El rango ideal es entre 15 y 25°C. No expongas la planta a corrientes de aire ni a temperaturas inferiores a 10°C.
  4. Fertilización: Aplica fertilizante para plantas de flor una vez al mes, desde la primavera hasta principios de otoño, para fortalecer su crecimiento.
  5. Poda: Después de que caigan las hojas rojas y se marchiten las flores, poda los tallos dejando entre 10 y 15 centímetros de altura. Esto estimula la aparición de nuevos brotes.
  6. Reposo: Durante la primavera y el verano, sigue cuidando la planta. Puedes trasplantarla a una maceta ligeramente mayor si observas que las raíces llenan el recipiente.
  7. Inducción de floración (otoño): Para que la nochebuena vuelva a florecer, necesita periodos de oscuridad total de unas 14 horas diarias durante al menos ocho semanas, a partir de octubre. Cubre la planta con una caja o colócala en un lugar oscuro desde la tarde hasta la mañana siguiente, y luego vuelve a exponerla a la luz diurna.
  8. Vigilancia de plagas: Revisa regularmente la planta para detectar insectos como pulgones o cochinillas. Si aparecen, limpia las hojas con agua o usa un insecticida suave.
Desde el significado cultural hasta los pasos prácticos, estas sugerencias harán que una decoración navideña tradicional luzca radiante más tiempo. REUTERS/Raquel Cunha

Con estos sencillos consejos puedes lograr que tu nochebuena florezca año con año y adorne tu hogar durante la temporada navideña.

