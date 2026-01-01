Beca Rita Cetina 2026: fechas de pago del primer bimestre

La Beca Rita Cetina, uno de los programas sociales dirigidos a estudiantes de secundaria pública, iniciará los pagos correspondientes al primer bimestre de 2026 durante el mes de febrero. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La Beca Rita Cetina, uno de los programas sociales dirigidos a estudiantes de secundaria pública, iniciará los pagos correspondientes al primer bimestre de 2026 durante el mes de febrero, de acuerdo con los plazos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cómo y cuándo se realizará el primer pago?

Las autoridades informaron que las dispersiones se realizan en meses pares, por lo que febrero será el periodo en el que las y los beneficiarios recibirán el apoyo económico. Los depósitos se efectuarán de manera gradual, conforme a la inicial del apellido paterno o materno de la madre, padre o tutor que registró al estudiante.

Por ello, se recomienda a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para conocer las fechas exactas de pago, así como confirmar si los nuevos beneficiarios recibirán su depósito en este mismo periodo.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

De acuerdo con la información oficial, el monto del siguiente periodo de pagos será de mil 900 pesos, correspondiente al bimestre que se depositará en febrero de 2026.

Este apoyo está destinado a estudiantes de segundo y tercer año de secundaria, quienes ya recibieron un primer pago en diciembre, correspondiente al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

En el caso de los alumnos de primer año de secundaria pública, considerados como nuevos beneficiarios, se estima que también recibirán su dispersión en febrero; sin embargo, el monto será de 3 mil 800 pesos, al incluir pagos acumulados.

Esquema de pago de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina contempla un apoyo bimestral de 1,900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar.

Para este programa, el depósito se realiza tomando como referencia el apellido de la madre, padre o tutor. En contraste, para estudiantes de Media Superior y beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el pago se organiza conforme a la primera letra del apellido del estudiante.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a cambiar el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar cada seis meses, como medida preventiva para evitar accesos no autorizados al apoyo económico.

El trámite puede realizarse directamente en un cajero automático o en cualquier ventanilla del Banco del Bienestar, presentando identificación oficial, copia del contrato y la tarjeta correspondiente.

Montos actualizados de los Programas del Bienestar en 2026

Con base en la información confirmada, los principales apoyos sociales quedarán de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: pasa de 6 mil pesos bimestrales a 6 mil 424 pesos bimestrales .

Pensión para Personas con Discapacidad: sube de alrededor de 3 mil 200 pesos a 3 mil 315 pesos bimestrales .

Mujeres Bienestar (60 a 64 años): el apoyo aumenta de aproximadamente 3 mil pesos a 3 mil 108 pesos bimestrales .

Apoyo a Madres Trabajadoras: el monto se ajusta de un rango de mil 600 a 3 mil 700 pesos, a mil 709 a 3 mil 854 pesos bimestrales , según el tipo de apoyo.

Jóvenes Construyendo el Futuro: tendrá un incremento ligado directamente al aumento del salario mínimo, por lo que su monto se ajustará conforme a este indicador.