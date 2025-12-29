Beca Rita Cetina 2026: esta es la cantidad exacta que recibirán los beneficiarios en su primer depósito del siguiente año

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos cada dos meses. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el Gobierno de México, orientado únicamente a estudiantes que asisten a secundarias públicas de todo el país.

Este apoyo económico pretende cubrir los gastos asociados con materiales y herramientas que los alumnos de este grado educativo escolar requieren para seguir con su formación.

La beca puede emplearse para adquirir libros, alimentos, materiales escolares, útiles de papelería, uniformes y solventar el costo del transporte del domicilio a la escuela y viceversa.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria obtienen mil 900 pesos, acreditados directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina consiste en en un apoyo económico para estudiantes de secundaria. Foto: Gobierno de México.

La administración de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El objetivo consiste en reducir la deserción escolar en secundarias públicas y ofrecer respaldo a jóvenes para que concluyan la educación básica.

¿Cuándo será el siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

Según los plazos indicados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya existe un periodo estimado para que inicien los depósitos a quienes reciben la Beca Rita Cetina.

Durante el mes de febrero se efectuarán los depósitos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Esto se debe a que los pagos se realizan en meses pares. Los depósitos se efectúan de manera gradual, dependiendo de la inicial del apellido paterno de los padres, madres o tutores que inscribieron al menor de edad.

Conviene estar atento a los canales oficiales de esta dependencia para conocer las fechas exactas de pago correspondientes a febrero.

Asimismo, para saber si los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán en este periodo las dispersiones señaladas.

Ante esto, los beneficiarios de este programa social se preguntan de cuánto es la cantidad exacta que recibirán los beneficiarios para el siguiente periodo de pagos, el cual se establece que será en el mes de febrero.

¿De cuánto será el siguiente periodo de pagos de la Beca Rita Cetina?

Según lo establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el monto total que recibirán los beneficiarios de la Beca Rita Cetina en el siguiente periodo de pagos, que será en el mes de febrero, será de mil 900 pesos.

Cabe destacar que la cantidad mencionada anteriormente es la que recibirán aquellos estudiantes de segundo y tercer año. Esto porque ya recibieron un pago en el mes de diciembre, el cual corresponde al primero del ciclo escolar 2025-2026.

Se estima que habrá pago doble para nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina. Foto: Jesús Avilés/ Infobae México.

En tanto, estudiantes de primer año de secundaria pública, es decir, los nuevos beneficiarios, se estima que sea también en febrero cuando reciban su dispersión, pero el total que recibirán será de 3 mil 800 pesos.