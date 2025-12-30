México

Programas del Bienestar 2026: ¿Cuándo aumentarán los apoyos sociales?

Registrarán incrementos en sus montos como parte de los ajustes anuales vinculados a la inflación y al aumento del salario mínimo

Los nuevos montos de los Programas del Bienestar entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2026. A partir de esa fecha, las personas beneficiarias verán reflejados los ajustes directamente en sus depósitos, sin necesidad de realizar trámites adicionales o actualizaciones de datos.

De acuerdo con la información oficial, el aumento forma parte del esquema anual de actualización de los apoyos sociales, cuyo objetivo es evitar la pérdida de poder adquisitivo frente al encarecimiento de bienes y servicios.

Como en años anteriores, los pagos continuarán realizándose conforme al calendario bimestral establecido por la Secretaría de Bienestar.

¿Por qué aumentan los apoyos sociales en 2026?

El ajuste a los Programas del Bienestar responde principalmente a dos factores económicos clave. El primero es la inflación estimada en 3.7 por ciento para el cierre de 2025, cifra que sirve como referencia para actualizar los montos de los apoyos.

El segundo factor es el incremento al salario mínimo, que pasará a 315 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582 pesos mensuales, lo que representa un aumento aproximado del 13 por ciento respecto a 2025.

Estos elementos son utilizados por el gobierno federal como base para definir los nuevos montos de los programas, especialmente aquellos dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.

Montos actualizados de los Programas del Bienestar en 2026

Con base en la información confirmada, los principales apoyos sociales quedarán de la siguiente manera:

  • Pensión para Adultos Mayores: pasa de 6 mil pesos bimestrales a 6 mil 424 pesos bimestrales.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: sube de alrededor de 3 mil 200 pesos a 3 mil 315 pesos bimestrales.
  • Mujeres Bienestar (60 a 64 años): el apoyo aumenta de aproximadamente 3 mil pesos a 3 mil 108 pesos bimestrales.
  • Apoyo a Madres Trabajadoras: el monto se ajusta de un rango de mil 600 a 3 mil 700 pesos, a mil 709 a 3 mil 854 pesos bimestrales, según el tipo de apoyo.
  • Jóvenes Construyendo el Futuro: tendrá un incremento ligado directamente al aumento del salario mínimo, por lo que su monto se ajustará conforme a este indicador.

Las autoridades subrayaron que estos incrementos se aplicarán de manera automática, siempre y cuando las personas beneficiarias mantengan vigente su registro en los programas.

¿Los montos ya son definitivos?

Aunque las cifras ya fueron dadas a conocer, la Secretaría de Bienestar aclaró que los montos podrían ajustarse ligeramente una vez que se apruebe el Paquete Económico 2026 en el Congreso. Esto se debe a que el presupuesto final determinará el alcance total de la inversión social para el próximo año.

Por esta razón, se recomienda a las personas beneficiarias consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y mantenerse atentas a los comunicados que se emitan conforme avance el proceso presupuestal.

Más inversión social para 2026

Uno de los anuncios más relevantes es el incremento histórico en la inversión destinada a la política social. El gobierno federal prevé que el presupuesto para los Programas del Bienestar pase de 850 mil millones de pesos en 2025 a casi 2 billones de pesos en 2026, lo que permitirá fortalecer la cobertura y garantizar la continuidad de los apoyos.

Este aumento presupuestal busca consolidar los programas existentes y ampliar su impacto en un contexto económico marcado por la inflación y los ajustes al salario mínimo.

Aspectos que deben considerar los beneficiarios

Las autoridades también advirtieron que, si la inflación de 2026 resulta mayor a la prevista, algunos apoyos podrían enfrentar una pérdida de poder adquisitivo. Además, en regiones como la Zona Libre de la Frontera Norte, los montos pueden presentar variaciones debido al salario mínimo diferenciado.

Por ello, se recomienda revisar periódicamente el calendario de pagos y la información oficial publicada por la Secretaría de Bienestar.

Los Programas del Bienestar aumentarán a partir del 1 de enero de 2026, con incrementos que van del 3.7 al 13 por ciento, dependiendo del programa. La medida beneficiará a millones de personas y refuerza la política social del nuevo gobierno, a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto federal.

