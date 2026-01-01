A 5 meses de su ruptura, Laura Flores manda indirecta ¿para Lalo Salazar?: “No quiero estar mal acompañada”

Laura Flores y Lalo Salazar confirmaron el fin de su relación sentimental tras solo tres meses de noviazgo (IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)

El cierre de la relación entre Laura Flores y Lalo Salazar, figuras reconocidas del entretenimiento en México, ha dado paso a una etapa de declaraciones públicas en la que ambos han expresado optimismo hacia el futuro y aprecio mutuo, al tiempo que han subrayado su interés por preservar la privacidad tras la mediatización del romance.

Laura Flores y su etapa en solitario

A escasos meses de la ruptura, Flores manifestó su disposición a volver a enamorarse aunque, como reconoció en entrevista para el matutino Sale el Sol, su prioridad es no permanecer “mal acompañada”.

Flores enfatizó: “Estoy viva, tengo mi corazón, mis sentimientos y no quiero estar sola, pero tampoco quiero estar mal acompañada”, una frase interpretada como un mensaje dirigido a su expareja, Salazar, con quien mantuvo una relación sentimental de solo tres meses.

Ambos famosos de la farándula mexicana expresaron respeto mutuo y agradecimiento por el tiempo compartido pese a la ruptura (IG: @lauraflorezmx)

En recientes declaraciones recogidas por el canal de YouTube Tony Stars, el periodista de Televisa señaló que, aunque la relación concluyó hace más de cuatro meses, mantiene un profundo respeto y aprecio por la actriz:

“Laura es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito”, dijo Salazar a Tony Stars. Añadió:

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella”.

El reencuentro de ambos tuvo lugar a principios de 2025 en el noticiero Despierta, conducido por Salazar, tras una amistad iniciada en 2002 durante su participación en el programa Hoy.

Laura Flores manifestó su deseo de no permanecer sola, pero priorizó evitar estar “mal acompañada” en esta nueva etapa (RS)

Su romance, formalizado en marzo y confirmado públicamente tras años de relación platónica, generó atención inmediata en el mundo de la farándula. Apenas tres meses después, ambos confirmaron el final de la relación sin ofrecer detalles sobre los motivos, aunque se especuló sobre una discusión como desencadenante.

Lalo Salazar inició un nuevo romance con mujer desconocida

En medio de la reciente difusión de imágenes en redes sociales donde se observó a Salazar acompañado de una mujer cuya identidad permanece reservada, el periodista optó por aclarar a través de su cuenta de Instagram que atraviesa una nueva etapa amorosa, sin que exista aún formalización.

Lalo Salazar negó rumores de reconciliación y reiteró que la ruptura con Laura Flores no obedeció a conductas negativas (YouTube / Instagram)

Instó al público a respetar la privacidad de su actual pareja y defendió la reputación de su exnovia ante los comentarios negativos generados en redes:

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto. Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, expresó Salazar por esa vía.