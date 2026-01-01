México

A 5 meses de su ruptura, Laura Flores manda indirecta ¿para Lalo Salazar?: “No quiero estar mal acompañada”

La actriz compartió su deseo de enamorarse nuevamente, aunque dejó claro que ahora prioriza su bienestar emocional antes que lanzarse a una nueva relación sentimental

Guardar
Laura Flores y Lalo Salazar
Laura Flores y Lalo Salazar confirmaron el fin de su relación sentimental tras solo tres meses de noviazgo (IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)

El cierre de la relación entre Laura Flores y Lalo Salazar, figuras reconocidas del entretenimiento en México, ha dado paso a una etapa de declaraciones públicas en la que ambos han expresado optimismo hacia el futuro y aprecio mutuo, al tiempo que han subrayado su interés por preservar la privacidad tras la mediatización del romance.

Laura Flores y su etapa en solitario

A escasos meses de la ruptura, Flores manifestó su disposición a volver a enamorarse aunque, como reconoció en entrevista para el matutino Sale el Sol, su prioridad es no permanecer “mal acompañada”.

Flores enfatizó: “Estoy viva, tengo mi corazón, mis sentimientos y no quiero estar sola, pero tampoco quiero estar mal acompañada”, una frase interpretada como un mensaje dirigido a su expareja, Salazar, con quien mantuvo una relación sentimental de solo tres meses.

Ambos famosos de la farándula
Ambos famosos de la farándula mexicana expresaron respeto mutuo y agradecimiento por el tiempo compartido pese a la ruptura (IG: @lauraflorezmx)

En recientes declaraciones recogidas por el canal de YouTube Tony Stars, el periodista de Televisa señaló que, aunque la relación concluyó hace más de cuatro meses, mantiene un profundo respeto y aprecio por la actriz:

“Laura es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito”, dijo Salazar a Tony Stars. Añadió:

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella”.

El reencuentro de ambos tuvo lugar a principios de 2025 en el noticiero Despierta, conducido por Salazar, tras una amistad iniciada en 2002 durante su participación en el programa Hoy.

Laura Flores manifestó su deseo
Laura Flores manifestó su deseo de no permanecer sola, pero priorizó evitar estar “mal acompañada” en esta nueva etapa (RS)

Su romance, formalizado en marzo y confirmado públicamente tras años de relación platónica, generó atención inmediata en el mundo de la farándula. Apenas tres meses después, ambos confirmaron el final de la relación sin ofrecer detalles sobre los motivos, aunque se especuló sobre una discusión como desencadenante.

Lalo Salazar inició un nuevo romance con mujer desconocida

En medio de la reciente difusión de imágenes en redes sociales donde se observó a Salazar acompañado de una mujer cuya identidad permanece reservada, el periodista optó por aclarar a través de su cuenta de Instagram que atraviesa una nueva etapa amorosa, sin que exista aún formalización.

Lalo Salazar negó rumores de
Lalo Salazar negó rumores de reconciliación y reiteró que la ruptura con Laura Flores no obedeció a conductas negativas (YouTube / Instagram)

Instó al público a respetar la privacidad de su actual pareja y defendió la reputación de su exnovia ante los comentarios negativos generados en redes:

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto. Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, expresó Salazar por esa vía.

Temas Relacionados

Laura FloresLalo Salazarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Infonavit 2026: así puedes consultar el nuevo servicio que permitirá conocer beneficios aplicados a créditos impagables

El Instituto de la Vivienda para los Trabajadores ha anunciado el nuevo recurso digital habilitado a partir de este 31 de diciembre de 2025

Infonavit 2026: así puedes consultar

Superluna lobo: día y hora exacta de enero en que se verá la primera luna llena del 2026 en México

La Superluna de Lobo 2026 será un fenómeno astronómico visible hasta un 13% más brillante que la luna llena habitual en México

Superluna lobo: día y hora

Los poderosos trucos para evitar la cruda por las copas de Año Nuevo

Sigue estas recomendaciones para no empezar 2026 con resaca

Los poderosos trucos para evitar

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Las directivas trabajarían para cerrar un acuerdo antes de la pretemporada, buscando que el atacante refuerce se adapte pronto al esquema de juego del club potosino

El Atlético San Luis se

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es necesario renovar el registro con el cambio de ciclo?

Habrá nuevos beneficiarios para el año en otro nivel escolar

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Este es el récord que

Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

DEPORTES

El Atlético San Luis se

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl