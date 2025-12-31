Salario mínimo en México: así ha aumentado año con año desde la llegada de la 4T

El salario mínimo ha registrado incrementos consecutivos desde la llegada de la Cuarta Transformación. (Freepik)

El salario mínimo en México ha registrado uno de los incrementos más significativos de las últimas décadas a partir de la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder. Tras años de estancamiento, la política salarial dio un giro a partir de 2019, con aumentos anuales sostenidos que modificaron el ingreso de millones de trabajadores en el país.

En 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo se ubicaba en 88 pesos diarios, una cifra considerada insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con el inicio de la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario comenzó una ruta ascendente que, en algunos casos, superó incrementos del 20 por ciento anual.

De acuerdo con el sexto informe de gobierno de López Obrador, estos ajustes tuvieron como objetivo reducir la brecha salarial, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos y combatir la desigualdad económica y social en el país.

Incrementos al salario mínimo durante el sexenio de López Obrador

El primer aumento relevante ocurrió en 2019, cuando el salario mínimo pasó de 88 a 102.68 pesos diarios, lo que representó un incremento del 16.2%. Este ajuste marcó el inicio de una nueva política salarial que priorizó el bienestar de los trabajadores.

En 2020, el salario mínimo volvió a incrementarse, alcanzando los 123.22 pesos diarios, con un aumento del 20% respecto al año anterior. A pesar del contexto económico adverso derivado de la pandemia, el gobierno federal mantuvo su compromiso con los ajustes salariales.

Desde la llegada de AMLO al poder, el salario mínimo ha aumentado de manera significativa. |Crédito: Cuartoscuro

Para 2021, el salario mínimo subió a 141.70 pesos diarios, lo que significó un incremento del 15%. Un año después, en 2022, se registró uno de los aumentos más altos del sexenio, al llegar a 172.87 pesos diarios, con un alza del 22%.

La tendencia continuó en 2023, cuando el salario mínimo se fijó en 207.44 pesos diarios, tras un incremento del 20%. Finalmente, en 2024, último año del gobierno de López Obrador, el salario mínimo alcanzó los 248.93 pesos diarios, consolidando una política de incrementos sostenidos y consecutivos durante todo el sexenio.

El salario mínimo rumbo a 2026 con Claudia Sheinbaum

La política de aumentos no se detuvo con el cambio de administración. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la continuidad de esta estrategia salarial como parte de su agenda laboral.

El miércoles 3 de diciembre, Sheinbaum informó que, tras un acuerdo entre el gobierno federal, el sector empresarial y representantes de los trabajadores, se aprobó un nuevo aumento al salario mínimo que entrará en vigor en 2026.

El ajuste será del 13%, lo que elevará el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios, es decir, 36.24 pesos más en comparación con el salario actual de 278.80 pesos diarios. Este incremento representará un ingreso mensual aproximado de 9 mil 582 pesos.

Los ajustes salariales buscan mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

Zona fronteriza y otros cambios laborales

En la zona libre de la frontera norte, el aumento será distinto. En esta región, el salario mínimo se incrementará en 5%, alcanzando los 440.87 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual de 13 mil 149.80 pesos.

Además de los ajustes salariales, el gobierno federal confirmó que avanzará de manera gradual hacia la implementación de una jornada laboral de 40 horas semanales durante el actual sexenio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el equilibrio entre trabajo y vida personal de los trabajadores mexicanos.