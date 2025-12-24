Estos fueron los programas sociales otorgados este 2025 en la CDMX bajo la administración de Clara Brugada

Estos fueron los programas sociales otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México. Crédito: X/GobCDMX

Este 2025, se otorgaron diversos programas sociales en la Ciudad de México, lo que benefició a diferentes grupos de la población de la capital del país.

Estos apoyos económicos, en su mayoría, fueron otorgados y creados durante la administración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien estuvo presente durante la entrega de estos apoyos.

Estudiantes de distintos niveles educativos, adultos mayores, infancias y personas en situación vulnerable, entre otros, formaron parte de la población beneficiada por estos programas sociales en la Ciudad de México este 2025.

La exalcaldesa de Iztapalapa ha destacado en cada evento y entrega de los programas sociales la creación de estos como respuesta para ayudar a combatir las desigualdades. Ha reiterado que representan un derecho para los capitalinos.

Además, en diversas ocasiones ha mencionado el objetivo de lograr una cobertura total de estos programas para beneficiar a toda la población objetivo.

Brugada ha informado que el Gobierno de la Ciudad de México buscará en 2026 continuar con la entrega de apoyos económicos, becas, pensiones y otras ayudas para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Esta es la lista de programas sociales que fueron otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México a lo largo de 2025 y que fueron sumando nuevos beneficiarios en cada entrega masiva.

El programa social fue dado este lunes 29 de septiembre a habitantes de la Ciudad de México de 57 a 59 años de edad. (Youtube/Clara Brugada Molina)

Mercomuna

Programa social que fue creado en la administración de Clara Brugada cuando era alcaldesa de Iztapalapa y que ahora tiene una cobertura amplia en toda la Ciudad de México.

El objetivo principal de Mercomuna es fortalecer la economía local, promoviendo compras en comercios pequeños y mercados públicos. Además, ayuda a facilitar el acceso a alimentos para hogares de la ciudad.

Los beneficiarios reciben el monto en vales, los cuales pueden canjear en establecimientos y comercios de la colonia y zona donde viven.

Recientemente, se llevó a cabo la entrega de este programa social que en total fue de 2 mil pesos, el cual se prevé que este 2026 crezca en mil para todos los beneficiarios.

El programa Mercomuna en la CDMX se entrega en vales. Foto: Gobierno CDMX.

Mi Beca para Empezar

Aunque no fue creado en la actual administración, sino en la de la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Mi Beca para Empezar siguió siendo otorgada bajo el cargo de Clara Brugada.

El programa social otorga un apoyo económico para estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país, que cursen en algún plantel público. Anteriormente, también se les otorgaba a los de secundaria, pero con la creación de la Beca Rita Cetina del Gobierno de México, ahora las alumnas y alumnos tienen que optar por este programa social.

Los montos que recibe cada estudiante son diferentes dependiendo del grado educativo en que se encuentren cursando. El objetivo de Mi Beca para Empezar es apoyar a las alumnas y alumnos para que no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales.

Tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada han destacado la creación de este programa social, ya que indicaron que anteriormente la beca solo era otorgada a quienes tenían cierto promedio, pero para pertenecer a este programa social creado desde 2019, no se necesita contar con este requisito.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Desde la Cuna

‘Desde la Cuna’ es un programa social para menores de 0 a 3 años de edad con la finalidad de que puedan tener un apoyo económico para alimentación, vestimenta o necesidades, ya que la primera etapa de vida es fundamental para el crecimiento.

De manera bimestral, a todos los beneficiarios que forman parte de este programa social reciben un total de mil 200 pesos.

Los más pequeños de la Ciudad de México reciben esta ayuda económica. Foto: X/@DirPCAzcapo.

Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más

La Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la Ciudad de México busca evitar que las y los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos o materiales indispensables para su formación académica.

Para formar parte de este programa social es necesario cumplir con dos requisitos principales: cursar estudios de nivel licenciatura en la capital del país en un plantel público y vivir en la Ciudad de México.

Quienes forman parte de este programa social reciben un total de mil 500 pesos de manera bimestral.

Esta beca otorga un total de mil 500 pesos bimestrales. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Ingreso Ciudadano Universal

El programa social ‘Ingreso Ciudadano Universal’ va dirigido a personas de 57 a 59 años que vivan en la Ciudad de México, por lo que los dos requisitos son que tengan este rango de edad y residan en la capital del país.

El objetivo es garantizar un apoyo económico a esta población de manera periódica, dado que se encuentran rumbo a la tercera edad, por lo que se garantiza que puedan ingresar a los programas sociales tanto del Gobierno de México como locales.

Los beneficiarios que forman parte de este programa social reciben un total de 2 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas.

Ingreso Ciudadano Universal otorga a personas de 57 a 59 años de edad un total de 2 mil pesos bimestrales. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Pensión Hombres Bienestar

La finalidad de la Pensión Hombres Bienestar es que las personas adultos mayores del sexo masculino tengan la posibilidad de contar con un apoyo económico antes de ingresar a la Pensión del Bienestar, la cual es federal y se otorga a personas de 65 años en adelante.

La creación por parte del Gobierno de la Ciudad de México ocurrió, ya que las autoridades federales lanzaron la Pensión Mujeres Bienestar para apoyar a las personas del sexo femenino de 60 a 64 años de edad, por lo que se decidió también darle una ayuda económica a hombres en la capital del país de este rango de edad.

Por lo tanto, los hombres adultos mayores de 60 a 64 años de edad pueden ser parte de la Pensión Hombres Bienestar, la cual, de manera bimestral, otorga a los beneficiarios un total de 3 mil pesos.

La Pensión Hombres del Bienestar es otorgada a personas del sexo masculino de 60 a 64 años de edad. Crédito: Cuartoscuro