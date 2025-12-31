Las monedas conmemorativas y billetes que salen de circulación en 2026, según Banxico

Banxico detalla los costos de producción del dinero en México (Freepik)

El Banco de México (Banxico) es el encargado de emitir monedas y billetes en nuestro país y de acuerdo con la institución, hay más de tres mil millones de pesos en efectivo circulando en manos del público.

El banco central mantendrá en 2026 la campaña para retirar distintas familias de billetes y monedas, esto con la finalidad de renovar y actualizar los pesos mexicanos.

Con las recientes reformas aprobadas en el Congreso, la Casa de Moneda se prepara para emitir las habituales monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, pero esta vez con nuevos materiales, principalmente de acero, con el objetivo de hacer más barata su producción y alargar su periodo de vida útil.

Los billetes de las familias B, C, D y F dicen adiós, pero mantienen su valor mientras se retiran gradualmente

En la actualidad, billetes y monedas de diversas familias se encuentran en proceso de retiro en México, aunque mantienen su valor nominal y pueden utilizarse en transacciones comerciales.

Banxico mantiene la campaña para el retirar de circulación billetes y monedas (banxico)

Según informó el Banco de México, estos ejemplares siguen siendo válidos hasta que llegan a los bancos, donde las instituciones financieras tienen la instrucción de separarlos y enviarlos directamente al banco central, impidiendo así que regresen a circulación.

Al detallar la situación de los billetes en proceso de retiro, el Banco de México explicó que existen varias familias afectadas.

Por ejemplo, los billetes de la familia B, puestos en circulación en 1993 y expresados en “nuevos pesos” —donde un nuevo peso equivale a mil pesos de la unidad anterior—, continúan siendo aceptados en pagos y cambios, pero una vez que ingresan a una sucursal bancaria, deben ser apartados para su devolución al banco central.

En la misma condición se encuentran los billetes de la familia C, que comenzaron a circular en 1994, también denominados en “nuevos pesos”, aunque presentan diferencias en sus características respecto a los de la familia B.

La familia D de billetes, introducida en 1996 al concluir el cambio de unidad monetaria, utiliza la denominación “Pesos” vigente hasta hoy.

Billete 50 pesos. (Foto: Jovani Pérez)

Dentro de esta familia se incluye una emisión conmemorativa por el 75 aniversario del Banco de México, cuya fecha de lanzamiento fue el 25 de agosto de 2000 y que contiene la leyenda “75 Aniversario 1925-2000” bajo el nombre del banco en su anverso.

En cuanto a los billetes de la familia D1, la autoridad monetaria explicó que presentan elementos de seguridad adicionales. Las denominaciones de 50, 100, 200 y 500 pesos se emitieron en 2001, el billete de 20 pesos —el primero fabricado en polímero— se lanzó en 2002, y el de 1.000 pesos apareció en 2004.

Todos estos billetes, aunque siguen siendo válidos, están siendo retirados gradualmente del mercado.

La familia F representa una evolución en términos de seguridad, color y tamaño, ya que cada denominación tiene dimensiones distintas.

El billete de 50 pesos de esta familia comenzó a circular en 2006, mientras que el de 1.000 pesos lo hizo en 2008. Las denominaciones de 20, 50 y 1.000 pesos de esta familia también se encuentran en proceso de retiro.

Respecto a las monedas metálicas, el Banco de México identificó que las piezas de la familia B, puestas en circulación en 1993 y expresadas en “nuevos pesos”, también están saliendo de circulación.

Lo mismo sucede con las monedas de la familia C, que adoptaron la denominación “Pesos” a partir de 1996 y comparten características con las de la familia B.

Específicamente, se encuentran en proceso de retiro las siguientes monedas: de la familia C, las de 10 centavos, las de 20 pesos conmemorativa del cambio de milenio (Señor del Fuego) y las de 100 pesos conmemorativas.

De la familia B, corresponden las denominaciones de 10 centavos, 20 y 50 nuevos pesos.

Usuarios deben depositar o canjear billetes y monedas en proceso de retiro para evitar su pérdida

“Los billetes y monedas en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio; es decir, valen la denominación que indican, pero por resolución del Banco de México se retiran de la circulación a través de los bancos”, señaló Banxico.

Añadió que, si bien pueden seguir utilizándose en pagos, una vez que ingresan al sistema bancario, deben ser apartados y enviados al banco central para su resguardo definitivo.