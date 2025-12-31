México

Las monedas conmemorativas y billetes que salen de circulación en 2026, según Banxico

El banco central mantendrá en 2026 la campaña para retirar distintas familias de billetes y monedas

Guardar
Banxico detalla los costos de
Banxico detalla los costos de producción del dinero en México (Freepik)

El Banco de México (Banxico) es el encargado de emitir monedas y billetes en nuestro país y de acuerdo con la institución, hay más de tres mil millones de pesos en efectivo circulando en manos del público.

El banco central mantendrá en 2026 la campaña para retirar distintas familias de billetes y monedas, esto con la finalidad de renovar y actualizar los pesos mexicanos.

Con las recientes reformas aprobadas en el Congreso, la Casa de Moneda se prepara para emitir las habituales monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, pero esta vez con nuevos materiales, principalmente de acero, con el objetivo de hacer más barata su producción y alargar su periodo de vida útil.

Los billetes de las familias B, C, D y F dicen adiós, pero mantienen su valor mientras se retiran gradualmente

En la actualidad, billetes y monedas de diversas familias se encuentran en proceso de retiro en México, aunque mantienen su valor nominal y pueden utilizarse en transacciones comerciales.

Banxico mantiene la campaña para el retirar de circulación billetes y monedas (banxico)

Según informó el Banco de México, estos ejemplares siguen siendo válidos hasta que llegan a los bancos, donde las instituciones financieras tienen la instrucción de separarlos y enviarlos directamente al banco central, impidiendo así que regresen a circulación.

Al detallar la situación de los billetes en proceso de retiro, el Banco de México explicó que existen varias familias afectadas.

Por ejemplo, los billetes de la familia B, puestos en circulación en 1993 y expresados en “nuevos pesos” —donde un nuevo peso equivale a mil pesos de la unidad anterior—, continúan siendo aceptados en pagos y cambios, pero una vez que ingresan a una sucursal bancaria, deben ser apartados para su devolución al banco central.

En la misma condición se encuentran los billetes de la familia C, que comenzaron a circular en 1994, también denominados en “nuevos pesos”, aunque presentan diferencias en sus características respecto a los de la familia B.

La familia D de billetes, introducida en 1996 al concluir el cambio de unidad monetaria, utiliza la denominación “Pesos” vigente hasta hoy.

Billete 50 pesos. (Foto: Jovani
Billete 50 pesos. (Foto: Jovani Pérez)

Dentro de esta familia se incluye una emisión conmemorativa por el 75 aniversario del Banco de México, cuya fecha de lanzamiento fue el 25 de agosto de 2000 y que contiene la leyenda “75 Aniversario 1925-2000” bajo el nombre del banco en su anverso.

En cuanto a los billetes de la familia D1, la autoridad monetaria explicó que presentan elementos de seguridad adicionales. Las denominaciones de 50, 100, 200 y 500 pesos se emitieron en 2001, el billete de 20 pesos —el primero fabricado en polímero— se lanzó en 2002, y el de 1.000 pesos apareció en 2004.

Todos estos billetes, aunque siguen siendo válidos, están siendo retirados gradualmente del mercado.

La familia F representa una evolución en términos de seguridad, color y tamaño, ya que cada denominación tiene dimensiones distintas.

El billete de 50 pesos de esta familia comenzó a circular en 2006, mientras que el de 1.000 pesos lo hizo en 2008. Las denominaciones de 20, 50 y 1.000 pesos de esta familia también se encuentran en proceso de retiro.

Respecto a las monedas metálicas, el Banco de México identificó que las piezas de la familia B, puestas en circulación en 1993 y expresadas en “nuevos pesos”, también están saliendo de circulación.

Lo mismo sucede con las monedas de la familia C, que adoptaron la denominación “Pesos” a partir de 1996 y comparten características con las de la familia B.

Específicamente, se encuentran en proceso de retiro las siguientes monedas: de la familia C, las de 10 centavos, las de 20 pesos conmemorativa del cambio de milenio (Señor del Fuego) y las de 100 pesos conmemorativas.

De la familia B, corresponden las denominaciones de 10 centavos, 20 y 50 nuevos pesos.

Usuarios deben depositar o canjear billetes y monedas en proceso de retiro para evitar su pérdida

“Los billetes y monedas en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio; es decir, valen la denominación que indican, pero por resolución del Banco de México se retiran de la circulación a través de los bancos”, señaló Banxico.

Añadió que, si bien pueden seguir utilizándose en pagos, una vez que ingresan al sistema bancario, deben ser apartados y enviados al banco central para su resguardo definitivo.

Temas Relacionados

BanxicoBilletes de MéxicoMonedas de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: qué significa la ‘alerta roja’ emitida por bajas temperaturas en algunas alcaldías para fin de año

Protección Civil dio a conocer las recomendaciones debido al descenso de temperaturas para las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre

Frío CDMX: qué significa la

¿Cómo los cambios en aranceles a partir del 1 de enero beneficiarán a la industria del calzado, textil, acero y automotriz?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la medida se tomó en consenso con sectores empresariales e industriales

¿Cómo los cambios en aranceles

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

El comediante sacudió la escena drag mexicana al anunciar el final de su mítico personaje, “La Burrita Burrona”, durante un show en la Ciudad de México, prometiendo sorprender pronto con una nueva y enigmática identidad

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

La dependencia emocional en la pareja: cómo romper ciclos dañinos tras una ruptura

Reconocer patrones de apego dañinos es uno de los primeros pasos para la reconstrucción de la autoestima después del fin de la relación romántica

La dependencia emocional en la

Un juez vinculó a proceso y dictó resguardo domiciliario al periodista Rafael León Segovia

Durante la audiencia se desestimó el cargo por terrorismo que se señalaba contra el comunicador

Un juez vinculó a proceso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ranking Disney+ México: Mi pobre angelito conquista la cima del top 10 de las mejores producciones

Las mejores cintas de Google México para ver en cualquier momento

Eiza González aclara por qué “perreó” muy cerca de Diego Boneta en ‘La Casita’ de Bad Bunny, fue señalada de infiel

DEPORTES

Las famosas tortas del luchador

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX