El dólar continúa ganando terreno sobre el peso mexicano al cierre del mercado de este martes 30 de diciembre

Crédito: Infobae

El tipo de cambio USD/MXN se mantiene por debajo de los 18,00 pesos mexicanos por dólar, en un contexto de menor volumen de operaciones y toma de utilidades por parte de ciertos inversores. El peso mexicano ha registrado un leve descenso y ocupa la novena posición entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

Durante la sesión de cierre de este martes 30 de diciembre de 2025, el dólar estadounidense cotizó a 17,98 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% comparado con los 17,97 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,44%; por contra en términos interanuales aún mantiene un descenso del 11,31%.

Analizando este dato con el de días previos, encadenó dos sesiones seguidas en dígitos positivos. La volatilidad de esta semana fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal recientemente.

Los pronósticos económicos para 2026

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para el próximo año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

¿Cómo es el peso mexicano?

El peso mexicano, moneda oficial de México, fue la primera divisa en adoptar el símbolo $. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.