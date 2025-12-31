México

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

El escritor de la serie subió un video a redes sociales donde recuerda que el ex presidente de México era gran admirador del programa de televisión

Según Mariana Botas, el ex presidente era fan de show de televisión (X, LopezObrador - Una Familia de 10)

Óscar Ortiz de Pinedo, hijo de Jorge Ortíz de Pinedo, compartió en su cuenta de X, un video donde se ve al elenco de Una Familia de Diez leyendo el guión de la segunda temporada. En el clip aparece Mariana Botas asegurando que Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, era un gran fan de la serie.

Según la actriz, el ex mandatario tenía un gusto por el programa de televisión debido a que representaba a “la típica familia mexicana”. El resto de actores y actrices reaccionan con asombro a los dichos de la chica.

El comentario de Óscar Ortíz de Pinedo sobre AMLO

El escritor de la serie e hijo del protagonista escribió además: “Me encontré este video de la primera lectura de Una Familia de Diez temporada dos… ¿y qué creen? AMLO era fan de nuestro trabajo, ¿quién diría?".

No es la primera vez que Mariana Botas señala a AMLO como fanático de Una Familia de Diez. Hace unos años, en un evento con la prensa, la actriz dijo lo mismo y fue el mismo Jorge Ortiz de Pinedo quien la secundo exclamando: “Para que sepan, hasta el preciso nos ve”.

¿De qué trata ‘Una Familia de Diez’?

El actor de Una familia de diez envió un mensaje tras el fallecimiento de su colega y mentor, Eduardo Manzano. Crédito: Instagram/ @moisesivanmora13

“Una Familia de Diez” es una serie mexicana de comedia situacional que relata la vida cotidiana de la familia López, integrada por diez miembros que comparten un pequeño departamento en la Ciudad de México. La trama se centra en las complicaciones y enredos que surgen a partir de la convivencia forzada en un espacio reducido, en el contexto de una economía limitada y desafíos propios de una familia numerosa.

El patriarca de la familia, Plácido López, es un hombre trabajador y responsable que busca mantener el orden y el bienestar de todos, pese a las dificultades económicas. Su esposa, Renata, lo apoya en las labores del hogar y en la crianza de sus hijos, Plutarco y Martina. Además de ellos, el departamento alberga a otros familiares: la tía Licha y su hija La Nena, su novio Aldolfo, la esposa de Plutarco, Gaby, y el abuelo. Cada personaje tiene una personalidad particular que aporta diferentes situaciones humorísticas y genera conflictos y malentendidos frecuentes.

La dinámica de la familia López gira en torno a la necesidad de adaptarse a la convivencia, resolver problemas cotidianos y buscar alternativas para salir adelante. Los guiones abordan temas como la falta de privacidad, el desempleo, el ahorro y la solidaridad familiar, presentados desde una perspectiva cómica y accesible para todo público.

“Una Familia de Diez” se ha consolidado como una de las comedias más populares de la televisión mexicana. Su éxito radica en la identificación del público con los personajes y sus situaciones, así como en el uso de un humor blanco que resalta los valores familiares. La serie ha logrado mantenerse vigente gracias a la renovación de sus historias y la incorporación de nuevos personajes a lo largo de sus temporadas.

