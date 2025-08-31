México

Por qué Mariana Botas es la participante más criticada tanto dentro como afuera de La Casa de los Famosos México

La podcaster se ha enfrentado al escrutinio del público y de algunos de sus compañeros durante las cinco semanas que lleva el reality show

Por Luis Angel H Mora

Mariana Botas sufre fuerte ataque
Mariana Botas sufre fuerte ataque de ansiedad y estalla en llanto tras 3 semanas de encierro: “Me siento muy mal” (Foto: ViX)

Las críticas hacia la participación de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México han cobrado notoriedad tanto dentro como fuera del programa, centradas principalmente en cuestiones personales, de comportamiento y por su aspecto físico. La actriz atraviesa una exposición constante debido al escrutinio del público y de sus compañeros a lo largo de cinco semanas de emisión.

El fenómeno, amplificado por plataformas en redes sociales, ha generado una conversación intensa sobre las repercusiones de la opinión pública en los participantes de realitys. Botas ha sido objeto de comentarios negativos relacionados con su voz, su cuerpo y algunos detalles de su fisonomía, destacando la atención sobre temas que escapan de su control.

¿Qué hago? Yo quisiera no tomármelo personal, que fuera de ‘me vale, si te gusta y si no también’. Hay veces que me afecta y otras no me lo tomo personal. (Me afecta) por este rollo que es algo que no puedo cambiar; cuando se me ha atacado pienso, tal vez sí es un defecto muy grande que tengo y que si pudiera lo cambiaba”, explicó alguna vez la actriz en una emisión del podcast Envinadas.

(ViX)
(ViX)

Durante su convivencia en la casa, algunos habitantes han hecho comentarios directos e indirectos respecto a Botas. La situación se reflejó en episodios donde Aarón Mercury imitó su modo de hablar y Shiky le pidió que dejara de cantar. Incluso figuras como Facundo han realizado observaciones en relación a su físico.

“Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo,” expresó el conductor durante una de las dinámicas en donde todos los habitantes tenían que modelar ropa de una famosa marca.

El escrutinio en redes sociales aumentó tras una interacción específica con el participante Aldo de Nigris. Botas solicitó al influencer una sudadera afelpada que llevaba puesta, una prenda que generó nuevas polémicas.

(Vix)
(Vix)

Desde ese momento, usuarios en redes sociales comenzaron a exigir el regreso de la sudadera, aludiendo incluso a supuestas intenciones románticas por parte de la actriz, hipótesis que ella misma desmintió.

La prenda se convirtió en un tema recurrente de conversación, a tal punto que la abuela de Aldo intervino en redes solicitando que la familia de Botas enviase suéteres adicionales a la actriz para evitar controversias.

La dinámica cambió aún más cuando, tras una serie de comentarios fuera de la casa, la producción le hizo llegar varias sudaderas a Botas como parte de una actividad. Ante la situación, la actriz mencionó a sus compañeros: “Me mandaron varias sudaderas que yo no pedí, entonces siento que piensan que tenemos frío”.

Manager de Mariana Botas responde
Manager de Mariana Botas responde tajante a los rumores. (ViX)

En redes sociales internautas también han criticado los pulgares de Mariana Botas. La actriz explicó que desde nacimiento presenta una condición que dobla la primera falange de sus pulgares hacia la palma, característica que, pese a sus aclaraciones públicas, fue motivo de especulación en redes, donde algunos usuarios lo atribuyeron a errores de edición.

Yo tenía mucho de miedo de entrar porque dije, qué tal que a la gente le caigo super gorda, porque en Envinadas me ha pasado que así como tengo un público divino, también hay gente que no es tan fan; pero no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, eso está bien, porque a mí tampoco me cae bien todo el mundo, pero no ataco a la gente”, sostuvo la actriz en pláticas con otros habitantes dentro del reality.

El caso de Mariana Botas cobra relevancia en especial este fin de semana cuando se encuentra en peligro de abandonar La Casa de los Famosos México. La actriz se encuentra nominada y según las encuestas, ella podría ser la eliminada.

