“Estancamiento económico en México con redistribución en la 4T”: exsubgobernador de Banxico

México atraviesa estabilidad macroeconómica pero no tiene crecimiento con la 4T (Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El economista y exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, propuesto por Andrés Manuel López Obrador en 2019 pero no ratificado para un segundo periodo en 2022 por diferencias ideológicas, reflexionó sobre la economía mexicana en entrevista con la periodista Denise Maerker en su podcast Hablemos.

Durante la conversación, Esquivel sostuvo que México no atraviesa una crisis económica, pero sí vive una etapa de estancamiento, incluso en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, heredera del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Recaudación tributaria: avances limitados

Esquivel reconoció que el gobierno ha defendido la ausencia de una reforma fiscal bajo el argumento de que ha aumentado la recaudación tributaria, principalmente por la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lo cual es cierto, es lo que está haciendo el SAT, que gente que no esté pagando, lo haga, perfecto, están justificando por esa vía”.

Sin embargo, advirtió que este incremento no se traduce en más recursos reales para el Estado, debido a la caída de otros ingresos clave.

“El problema que tenemos como Estado mexicano, aumentos en la recaudación tributaria, apenas compensan la caída que estamos teniendo en otros ingresos, en particular, ¿en dónde? los ingresos petroleros”.

Caída petrolera y recursos estancados

Por la disminución en la producción de petróleo afectan las arcas federales (REUTERS/Yahir Ceballos/File Photo)

El economista explicó que la disminución en la producción de petróleo es resultado del agotamiento de grandes yacimientos y de la falta de inversión en el sector energético.

“Cómo la producción de petróleo se nos está cayendo por el agotamiento de los grandes pozos petroleros y por la falta también, de nuevo, de inversión en el sector”.

Esto ha generado que, pese al aumento de impuestos recaudados, los ingresos totales del Estado se mantengan prácticamente sin cambios.

“En total, los recursos presupuestarios están prácticamente estables… tenemos los mismos ingresos hoy, que teníamos hace 15 años, aunque tengamos muchos más ingresos tributarios”.

Estancamiento con redistribución

Hay una distribución de la riqueza con el alza al salario mínimo y outsourcing que permitieron reducir la pobreza (Programas Sociales)

Esquivel calificó al sexenio de López Obrador y al primer año de Sheinbaum como un periodo de “estancamiento con redistribución”. Subrayó que uno de los mayores logros fue la reducción de la pobreza, de la que salieron entre 13 y 15 millones de personas, “es un porcentaje altísimo”.

Destacó que esta reducción no se explica principalmente por los programas sociales, sino por transformaciones en el mercado laboral:

Aumento sostenido del salario mínimo

Reforma a las leyes de outsourcing

Mayor formalización y derechos laborales

Estos cambios permitieron a millones de trabajadores mejorar sus ingresos y su nivel de vida, particularmente en los sectores más bajos.

Inversión pública y estabilidad sin crecimiento

El economista también reconoció el impacto de la inversión pública en el sureste del país, una de las regiones históricamente más pobres, así como el papel complementario de los programas sociales.

No obstante, advirtió que el país enfrenta un escenario de estabilidad macroeconómica sin crecimiento, con un fuerte componente de redistribución social.

“Hay macro estabilidad económica pero sin crecimiento, pero con un gran cambio en lo social”.

El gran reto: “crecer el pastel”

El principal reto del gobierno actual es detonar el crecimiento económico (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Para Esquivel, el principal desafío de la administración pasada y de la actual es detonar el crecimiento económico, “el reto es cómo promover el crecimiento económico, ‘es crecer el pastel’”.

A su juicio, esto solo es posible con mayor inversión, tanto pública como privada:

Maquinaria y equipo

Infraestructura carretera

Puertos y aeropuertos

Edificios y proyectos productivos

Desconfianza e inversión privada ausente

La cancelación del NAICM afectó la confianza de los inversionistas en el país (Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro)

Esquivel fue crítico al señalar que los gobiernos de la 4T no han logrado atraer suficiente inversión privada, en parte por la desconfianza generada al inicio del sexenio de López Obrador.

“Hubo mucha desconfianza al inicio del régimen… acentuada por la decisión de cancelar el Aeropuerto (NAICM) y que tuvo un costo”.

Sobre el gobierno de Sheinbaum, reconoció responsabilidad fiscal, pero señaló que aún no convence a los grandes inversionistas.

“La gente que tiene dinero para invertir… está siendo cautelosa porque ve cosas que no le gusta del todo”.

Ideología, reforma fiscal y oportunidad perdida

Morena en el Congreso podría impulsar una Reforma Fiscal de fondo, ya que tiene la mayoría calificada y la legitimidad que otros gobiernos no tuvieron (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Finalmente, Esquivel advirtió que el apego ideológico puede frenar decisiones clave, como una reforma fiscal profunda.

“Si tuviéramos los recursos fiscales para invertir… y negarse a una reforma fiscal, es una razón que no entiendo”.

Subrayó que, a diferencia de otros gobiernos, la actual administración sí cuenta con poder político y legitimidad para impulsar cambios estructurales.

“Si tuviera más recursos el Estado mexicano… eso detona la inversión privada y genera un círculo virtuoso que no está ocurriendo por la escasez”.

En su diagnóstico, México avanza en justicia social, pero corre el riesgo de quedarse sin crecimiento, si no se toman decisiones fiscales e ideológicas que permitan fortalecer al Estado y dinamizar la economía.