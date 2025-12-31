Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

Especialistas afirman que se podría llevar a cabo una tercera entrega de narcotraficantes en los próximos meses.| Jesús Aviles / Infobae México

El año 2025 estuvo marcado por dos entregas de narcotraficantes a los Estados Unidos, en las que personas acusadas de tener nexos con el crimen organizado que eran requeridos por la justicia de ese país fueron trasladados sin un proceso de extradición.

Un primer paquete de 29 hombres fue entregado el 27 de febrero, en un acto sin precedentes que se caracterizó por el envío de Rafael Caro Quintero, conocido como “Narco de Narcos”, quien es uno de los narcotraficantes en los que EEUU tenía más interés debido a que es acusado del asesinato y tortura del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

Los otros 28 líderes criminales enviados a EEUU

Esta primera entrega de narcos estuvo marcada por el envío de líderes de diversas organizaciones criminales que se encontraban recluidos en penales federales del territorio Mexicano.

Dos de ellos fueron Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, conocidos como “Z-40″ y “Z-42″, respectivamente, y exlíderes de Los Zetas, considerada una de las organizaciones criminales más violentas del país.

Ambos enfrentan la justicia en la Corte del Distrito de Columbia, donde han podido librar la pena de muerte en un proceso en el que las autoridades norteamericanas cuentan con casi 5 millones de archivos de evidencia en su contra.

Otros de los narcos fueron Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El proceso en su contra se realiza en Washington, donde busca alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

Norberto Valencia González, alias “El Socialitos”, considerado el último operador financiero del Cártel de los Beltrán Leyva. Su proceso se realiza en la Corte de Chicago, Illinois, donde puede recibir una pena máxima de cadena perpetua.

En el paquete también se encontraba José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”, identificado como uno de los jefes de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Enfrenta la justicia en Chicago.

También fueron enviados Aliso Marín Sotelo, también conocido como Alder Marín Sotelo; Lucio Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, identificado por las autoridades como fundador de Los Zetas y jefe de plaza en los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla; así como Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”, exjefe operativo de la misma organización criminal. Ambos se encuentran en Texas.

Entre los más destacados también se encuentran Evaristo Cruz Sánchez, alias “El Vaquero”, uno de los líderes regionales del Cártel del Golfo, y José Alberto García Villano, alias “La Kena”, exlíder de la facción de Los Escorpiones del Cártel del Golfo también fue entregado a EEUU. Ambos llevan su proceso en Texas.

Del Cártel de Sinaloa hasta el Cártel del Golfo

De esta misma organización criminal fue enviado José Rodolfo Villareal Hernández, alias “El Gato”, exagente de la Policía Federal y sicario que era uno de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés).

También fueron entregados Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “Alfa Metro”, líder regional de Los Zetas en Coahuila; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, hermano de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos” y exlíder del Cártel de Juárez. El primero se encuentra en Texas y el segundo lleva su proceso en Chicago, donde busca un acuerdo de culpabilidad.

En el primer paquete también se envió a José Bibiano Cabrera Cabrera, alias “El Durango”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Sonora; Andrew Clark, identificado como cómplice de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense que es buscado por el FBI. El primero enfrenta la justicia en Arizona y el segundo en California.

Héctor Eduardo Infante, alias “El Tolín Infante”, identificado como operador de la célula de Los Rusos, afín al Cártel de Sinaloa; Jesús Humberto Limón López, alias “El Chubeto”, líder de la célula de Los Cazadores, también vinculada a esta organización criminal; así como José Guadalupe Tapia Quintero, operador logístico de Ismael “El Mayo” Zambada.

De los anteriores, el primero se enfrenta a la justicia en California y los dos últimos en Arizona.

Por su parte, Inés Enrique Torres Acosta, conocido como “Kiki Torres”, quien se desempeñó como jefe de seguridad de “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue enviado a California.

Otros de los narcos fueron:

Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “ El Pinky ”, quien es identificado como jefe regional de Los Zetas en los estados de Coahuila y Tamaulipas.

Luis Geraldo Méndez Estevane, integrante de Los Aztecas, brazo armado de La Línea.

Cártel del Noreste. Los tres enfrentan la justicia en Texas. Carlos Alberto Monsiváis Treviño , alias “La Bola”, jefe del. Los tres enfrentan la justicia en Texas.

De los narcos entregados, los siguientes enfrentan la justicia en el Distrito de Columbia:

Carlos Algredo Vázquez , identificado como uno de los distribuidores de precursores químicos para el CJNG.

Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito Amavizca”, presunto jefe de plaza de los Beltrán Leyva.

Alfredo Rangel Buendía, alias “El Chicles”, jefe de plaza de Los Zetas en Miguel Alemán, Tamaulipas.

Finalmente, fueron enviados a Nueva York: Erick Valencia Salazar, alias “El 85″, considerado uno de los fundadores del CJNG, quien busca un acuerdo de culpabilidad; Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, líder fundador de la Familia Michoacana, así como Itiel Palacios García, ligado al Cártel de Sinaloa.

De “El Flaquito” a “El Chavo Félix”, la lista del segundo paquete de narcos enviado a EEUU

Una segunda entrega se realizó el martes 12 de agosto. Las autoridades mexicanas aseguraron que se llevó a cabo debido a que los hombres eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales, así como por el riesgo de que pudieran ser liberados por jueces y de continuaran con sus actividades delictivas desde la cárcel.

Desde las primeras horas, 26 hombres fueron trasladados a bordo de un avión a los Estados Unidos, entre los que se encontraban integrantes del Cártel de Sinaloa, CJNG y del Cártel del Noreste.

Entre los más destacados se encuentran Abigael González Valencia, alias “Cuini”, líder del brazo financiero del CJNG llamado “Los Cuinis” y yerno de “El Mencho”, quien enfrenta la justicia en el Distrito de Columbia; Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y yerno de “El Mayo”, enviado a California; así como Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, enviado Nueva York.

A la lista se sumaron los siguientes narcotraficantes:

Kevin Gil Acosta, alias “ El 200 ″ y Martín Zazueta Pérez, alias “ El Piyi ”, identificados como líderes de seguridad de la facción de Los Chapitos.

Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona acusado de dirigir una organización de tráfico de personas para trasladar migrantes desde México hacia EEUU.

Leobardo García Corrales, alias “ Leo ”, identificado como figura importante del Cártel de Sinaloa.

Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Luis Raúl Castro Valenzuela, alias " Chacho “, identificado como miembro del Cártel de Sinaloa acusado por EEUU del secuestro y toma de rehén a un ciudadano estadounidense.

Roberto Salazar, alias “ El Gordo Jr. ”, a quien se le identifica como presunto integrante de Los Cabrera, célula afín al Cártel de Sinaloa .

Enrique Arballo Talamantes, alias “El Junior”, uno de los más buscados por la DEA.

Benito Barrios Maldonado, alias “El Comandante”, exfuncionario de la Agencia de Investigación Ministerial (AMIC) de Sonora.

Francisco Conde Chávez.

Baldomero Fernández Beltrán, alias “El Mero”, presunto operador de “Los Pelones”, brazo armado de Los Chapitos.

Ismael Enrique Fernández Vázquez.

José Francisco Mendoza Gómez, alias “Yiyo”.

Hernán Domingo Ojeda López, apodado “El Mero Mero” y señalado como tío de Ovidio Guzmán López.

Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, señalado como líder de Los Zetas.

Juan Carlos Sánchez Gaytán, alias “ El Mostachón ”, identificado como integrante de Los Zetas.

David Fernando Vásquez Bejarano, alias “El Acelerado”, integrante de Los Rusos .

José Antonio Vivanco Hernández.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán e importante operador de la facción de Los Chapitos.

Jesús Guzmán Castro, alias “Chuy”, identificado como operador de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los narcos fueron enviados a diferentes distritos, como Nueva York, Los Ángeles, California, Columbia, California Sur, Virginia, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y Delaware.