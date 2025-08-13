De “El Flaquito” hasta “El Chavo Félix”: la lista de los 26 narcos entregados a EEUU

Foto ilustrativa/ El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros, en febrero pasado. Crédito: Gobierno de México

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló la lista completa de los 26 narcos entregados por el Gobierno de México este martes 12 de agosto.

Por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detallaron que los narcos eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los 26 reclusos contaban con una orden de extradición vigente, por lo que su traslado y entrega se realizó bajo protocolos institucionales.

Luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se comprometiera a no solicitar pena de muerte para los narcos, también reveló los nombres de los integrantes del crimen organizado entregados a su país.

Lista de narcos entregados a EEUU

Imagen de archivo. Entrega de 29 narcos a EEUU en febrero pasado entre los que se encontraba Rafael Caro Quintero. Crédito: Gobierno de México

El Departamento informó que los 26 narcos enfrentan cargos penales federales y estatales relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff, entre otros.

Entre los hombres se encuentran integrantes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

Abigael González Valencia , alias “ El Mencho ”. , alias “ Cuini ”, líder del brazo financiero del CJNG llamado “Los Cuinis”, así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “”.

Kevin Gil Acosta, alias “ El 200 ″ y Martín Zazueta Pérez, identificados como líderes del aparato de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona acusado de dirigir una organización de tráfico de personas para trasladar migrantes desde México hacia EEUU,

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Leobardo García Corrales, alias “ Leo ”, identificado como una figura importante del Cártel de Sinaloa por ser amigo cercano y socio deLoera, alias “El Chapo”.

Abigael González Valencia, cuñado de El Mencho, fue uno de los entregados.(Foto: AIC)

Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “ Chacho ”, identificado como miembro del Cártel de Sinaloa acusado por EEUU del secuestro y toma de rehén a un ciudadano estadounidense.

Juan Carlos Félix Gastelum, alias “ El Chavo Félix ”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “ El Mayo ” Zambada.

Roberto Salazar, alias “ El Gordo Jr. ”, a quien se le identifica como presunto integrante de “Los Cabrera”, facción del Cártel de Sinaloa.

Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix (CAF).

Detienen a "el flaquito", líder del Cártel de Tijuana Crédito: SSPC

Enrique Arballo Talamantes, alias “ El Junior ”, uno de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al estar vinculado con homicidios.

Benito Barrios Maldonado, “ Comandante ”, exfuncionario de la Agencia de Investigación Ministerial ( AMIC ) de Sonora.

Francisco Chávez.

Baldomero Fernández Beltrán, alias “El Mero”, presunto operador de “Los Pelones”, brazo armado de Los Chapitos.

Narcomanta atribuida a Los Pelones.(X/@Halcon1072)

Ismael Enrique Fernández Vázquez.

José Carlos Guzmán Bernal.

Antón Petrov Kulkin, médico búlgaro identificado como cocinero de fentanilo en Mexicali, Baja California.

Roberto Omar López.

José Francisco Mendoza Gómez.

Hernán Domingo Ojeda López, apodado “ El Mero Mero ” y señalado como tío de Ovidio Guzmán López.

Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, identificado como líder de Los Zetas.

"La Columna Cívica", el brazo armado que echó a Los Zetas de Tamaulipas

Juan Carlos Sánchez Gaytán, alias “ El Mostachón ”, identificado como integrante de Los Zetas.

David Fernando Vásquez Bejarano, alias “ El Acelerado ”, integrante de “Los Rusos”.

José Antonio Vivanco Hernández.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán e importante operador de la facción de Los Chapitos.

‘El Jando’, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, fue detenido en Sinaloa. Su captura representa un golpe estratégico para ‘Los Chapitos’. |Crédito: SSPC | @foro_militar

Jesús Guzmán Castro, alias “Chuy”, identificado como operador de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios.