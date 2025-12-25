Esto cenarán en Navidad “El Mayo”, Caro Quintero y “El Viceroy” durante su encierro en el MDC Brooklyn

Los tres capos mexicanos están ahora recluidos en la misma prisión federal de Nueva York, conocida por su historial de violencia y condiciones extremas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tres narcotraficantes mexicanos pasarán Navidad recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos” líder del Cártel de Caborca y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, son tres de los cinco narcos que se encuentran recluidos en uno de los penales más temidos de EEUU debido a sus acusaciones de hacinamiento.

De los tres, “El Mayo” Zambada es el único que se encuentra esperando sentencia luego de haber sido secuestrado y entregado a las autoridades de ese país en julio de 2024, por lo que se trata del segundo año en el que pasará Navidad recluido.

El pasado 25 de agosto, el cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en un episodio de causó sospechas debido a que, si bien evitó la pena de muerte, su acuerdo aún tendría como posible sentencia la cadena perpetua.

Ismael "El Mayo" Zambada, el presunto cofundador del cártel de Sinaloa que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presta juramento antes de declararse culpable en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025 en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Por su parte, “El Viceroy” y Caro Quintero tendrán por primera ocasión una cena especial dentro de MDC Brooklyn, esto luego de ser entregados a EEUU en este año junto a dos paquetes de narcos mexicanos.

El arribo de Caro Quintero a ese país fue celebrado por las autoridades debido a que se le acusa de la tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, exagente de la DEA, ocurrido en febrero de 1985.

Su proceso legal aún continúa debido a que la defensa ha acusado que las condiciones de asilamiento en las que se encuentra están afectando su salud, por lo será hasta marzo de 2026 que vuelva a comparecer.

Mientras que “El Viceroy”, hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”, se encuentra negociando con las autoridades de EEUU para reducir su condena.

¿Qué cenarán en Navidad?

Los tres narcotraficantes mexicanos comenzaron su Navidad desde las 6:00 de la mañana. De acuerdo con el menú del MDC Brooklyn, obtenido por la Revista People, durante el desayuno se sirvió fruta, cereales, pasteles y leche descremada.

En el almuerzo, tanto Caro Quintero como “El Viceroy” y “El Mayo” Zambada, recibieron en punto de las 11:00 horas una opción de gallina de Cornualles al horno o de tofu a la barbacoa.

El Centro de Detención Metropolitano (MDC), operado por la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, se muestra en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 2020. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Dichos platillos fueron acompañados de macarrones con queso o espinacas, así como salsa de arándanos, una bebida y dos panecillos o un postre navideño.

Para la cena, la cual se sirve después de las 16:00 horas, los tres narcotraficantes recibirán dos sándwiches de mantequilla de cacahuate y mermelada, así como papas fritas, pan integral, fruta y una bebida.

Dos mexicanos también se encuentran recluidos en esta cárcel

Estos tres líderes no son los únicos que se encuentran recluidos en el MDC Brooklyn, ya que también están:

Omar Treviño Morales, alias “Z-42″, exlíder de Los Zetas, quien ingresó al centro penitenciario en abril de 2025 al ser trasladado de otro penal para alejarlo de su hermano, Miguel Ángel, alias “Z-40″.

La detención de Omar Trevino Morales, alias “Z-42” (Foto: Cuartoscuro)

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios, quien también fue entregado en un paquete de narcos a ese país.

Los cinco pasarán una cena de Navidad con sándwiches y fruta, en un centro señalado por presuntas agresiones, episodios de apuñalamientos y deficiencias sanitarias en contra de los reclusos.