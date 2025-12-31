México

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Los eventos musicales en vivo seguirán siendo parte activa de la cultura del país durante el próximo año

Rosalía y otros artistas que
Rosalía y otros artistas que darán conciertos en México durante 2026 (DF Entertainment)

El año 2026 marcará para México un ciclo de conciertos con una magnitud pocas veces vista, anticipándose un calendario repleto de regresos históricos, debuts y despedidas en algunos de los mayores escenarios de la capital.

Shakira y My Chemical Romance

My Chemical Romance
My Chemical Romance - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Shakira sorprenderá a la audiencia capitalina, pues la cantante sumará una decimotercera presentación en el Estadio GNP Seguros, superando su propio récord y consolidando su presencia como la artista con mayor número de conciertos en ese recinto.

La agenda musical arranca con destacados reencuentros y estrenos. My Chemical Romance abrirá el año con su Long Live: The Black Parade World Tour, regresando al formato solista tras dieciocho años, y con The Hives como invitados.

Doja Cat, Kali Uchis, Tyler The Creator

Doja Cat viene a México.
Doja Cat viene a México. REUTERS/Mario Anzuoni

Doja Cat pisará por primera vez suelo mexicano en el Domo de Cobre para presentar el Tour Ma Vie.

En la misma línea de nombres internacionales, Kali Uchis traerá The Sincerely, Tour de regreso a escenarios mexicanos, tras su última actuación en 2018. Por su parte, Tyler The Creator romperá una espera de más de una década al incluir la capital en su gira Chromakopia.

AC/DC y Soda Stereo

AC/DC vuelve a CDMX en 2026.
AC/DC vuelve a CDMX en 2026. EFE/EPA/FRISO GENTSCH/Archivo

Los escenarios más importantes también recibirán a leyendas. AC/DC prepara su vuelta a la capital, sumando una tercera visita tras su anterior presentación en 2009.

La nostalgia será el motor de la Gira Ecos de Soda Stereo, en la que la alta tecnología permitirá homenajear la voz desaparecida de Gustavo Cerati durante sus conciertos junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

The Weeknd, System of a Down y Megadeth

ARCHIVO - The Weeknd se
ARCHIVO - The Weeknd se presentará en 2026 en el Estadio GNP Seguros. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El pop internacional se consolidará con la llegada de The Weeknd y su After Hours Til Dawn, la mayor gira de estadios de R&B hasta ahora, acompañado por la brasileña Anitta.

Para los aficionados al metal pesado, el regreso de System of a Down junto a la banda invitada IDLES, y la aparición de Megadeth en su gira de despedida después de 40 años de trayectoria, marcarán momentos singulares.

Lorde y Rosalía

Después de cuatro años de
Después de cuatro años de ausencia, la cantante regresa al país para ofrecer tres presentaciones en el primer trimestre de 2026. (Lorde, Instagram)

Lorde, por su parte, presentará su gira Ultrasound, con la mayor capacidad en la que se ha presentado en la ciudad hasta la fecha.

Por otro lado, la española Rosalía se presentará en cinco ocasiones en la capital, una demanda impulsada por el lanzamiento de su álbum Lux, manteniendo la expectativa por la dirección escénica de la artista y la posible incorporación de orquesta y coro.

Conciertos en México

