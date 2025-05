Así fue la última vez que My Chemical Romance tocó completo “The Black Parade” en México

La banda originaria de Nueva Jersey regresa a México en 2026 con su esperada gira “Long Live: The Black Parade”. (Twitter @mcrdaily)

My Chemical Romance anunció su regreso a México, la banda originaria de Nueva Jersey llegará a la Ciudad de México con su gira norteamericana, Long Live: The Black Parade. Será el 13 de febrero de 2026 que Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro y Mikey Way se encuentren nuevamente con sus fans mexicanos en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

El esperado tour Long Live: The Black Parade será uno de los sucesos más importantes de la trayectoria de My Chemical Romance. Pues después de 18 años, la banda volverá a tocar de principio a fin su disco homónimo, The Black Parade en vivo.

My Chemical Romance regresará a México en 2026.- Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

La banda estadounidense interpretó por última vez este álbum en México, el 5 de octubre de 2007, durante su presentación en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Un show que fue parte del cierre de “The Black Parade World Tour”, una gira mundial que celebraba el éxito del álbum lanzado en 2006, el cual consolidó a la banda dentro del género.

Durante este concierto, MCR llevó a los fanáticos a un espectáculo teatral inspirado en la estética oscura y conceptos visuales relacionados con la muerte y el duelo, elementos fundamentales de The Black Parade. El álbum narra la historia de “The Patient”, un personaje que experimenta un viaje entre la vida y la muerte.

Incluso My Chemical Romance grabó en el país el DVD The Black Parade Is Dead! (2008) que documentó también el último concierto que la banda ofreció bajo la identidad de The Black Parade. Pues recordemos que los hermanos Way y compañía se caracterizaban para salir a escena.

“La razón por la que estamos grabando, es porque este es el último performance de The Black Parade para siempre. Y quisimos venir a México para acabarlo como se debe”, gritó Gerard Way antes de cantar la penúltima canción de su setlist aquel 2007.

En 2007 MCR finalizó su gria The Black Parade en el Palacio de los Deportes. (Twitter @CoronaCapital)

La relación entre “The Black Parade” y el Día de Muertos

En 2007, My Chemical Romance lanzó una edición especial de su álbum The Black Parade. La cual celebraba la estética y las festividades del Día de Muertos, incluido el uso de máscaras decorativas inspiradas en las tradicionales calaveras mexicanas.

Esta versión especial del álbum incluía varias características exclusivas. Además del disco original, el paquete traía contenido adicional, como material gráfico inspirado en la iconografía de esta tradición mexicana y cuatro máscaras de papel.

My Chemical Romance se presentará el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros. (Twitter My Chemical Romance)

Las cuales estaban diseñadas para representar calaveras estilizadas para cada uno de los integrantes del grupo, reinterpretadas desde la perspectiva visual de My Chemical Romance, mezclando la teatralidad característica de la banda con el arte tradicional mexicano.

Previo a su histórico concierto en el Palacio de los Deportes 2007, My Chemical Romance realizó una firma de autógrafos exclusiva en la tienda Mixup de Mundo E, donde los fans pudieron adquirir la edición especial.