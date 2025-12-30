México

Tren Interoceánico: FGR investiga caja negra y concluye trabajos periciales

Peritos de 13 áreas diferentes, junto a agentes ministeriales, realizan inspecciones técnicas, revisan documentos y entrevistan a la tripulación

Fotografía de una parte del
Fotografía de una parte del tren descarrilado en Oaxaca. REUTERS/Virgilio Luis

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha avanzado en las diligencias iniciales tras los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico en Oaxaca, donde se completaron las necropsias correspondientes y se realizan diversas actuaciones para esclarecer el incidente, como la revisión de la “caja negra” del tren.

De acuerdo con el comunicado oficial, el organismo subrayó como prioridad la reparación del daño a las víctimas, trabajando de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para garantizar la atención y el acompañamiento a los afectados, tras el accidente del pasado 28 de diciembre.

Avances en la investigación y diligencias en la caja negra

Las autoridades ya trabajan en
Las autoridades ya trabajan en el dispositivo. Crédito: Jovani Pérez | Infobae México.

Entre los avances reportados por la FGR, se encuentra la revisión documental y los trabajos de campo bajo el mando del Ministerio Público Federal, que abarca la inspección del lugar y de las unidades ferroviarias, así como entrevistas a miembros de la tripulación.

El organismo subrayó el respeto a los protocolos y la cadena de custodia en el desarrollo de estas tareas, y puso especial atención en las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.

Según la Fiscalía General de la República, las necropsias ya fueron concluidas y las inspecciones de campo continúan en coordinación con autoridades federales y estatales.

El organismo reiteró que mantendrá informada a la sociedad conforme se obtengan nuevos avances en la investigación y aseguró que se garantizará la reparación integral del daño a las víctimas.

Coordinación interinstitucional tras el accidente

Fuentes oficiales han detallado que la FGR realiza las diligencias en colaboración con diversas instituciones, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGE) y autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y la Policía estatal.

En los trabajos también está involucrada la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Semar).

NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor
NIZANDA, OAXACA, 27DICIEMBRE2025.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Además, el último informe de la FGR detalló que en el lugar permanecen agentes del Ministerio Público Federal (MPF), policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal en 13 especialidades, entre las cuales se encuentran:

  • Fotografía
  • Medicina forense
  • Criminalística de campo
  • Ingeniería civil
  • Arquitectura
  • Química
  • Seguridad industrial forense
  • Tránsito terrestre

Las autoridades coordinan la revisión documental, las inspecciones en el sitio y las entrevistas a la tripulación para el cumplimiento de los protocolos y la cadena de custodia durante las actuaciones.

Víctimas del accidente

La Secretaría de Gobernación publicó la lista oficial de personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el cual dejó el saldo de 13 víctimas mortales, entre ellas dos menores de edad.

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

  • Elena Solorza Cruz, de 6 años
  • María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años
  • Bersain Cruz López, de 65 años
  • María Concepción Barbosa Acevedo, de 65 años
  • Israel Enrique Gallegos Soto, de 60 años
  • Inés Alvarado Rojas, de 57 años
  • Amada Rasgado Lázaro, de 70 años
  • Patricia Medina Pérez, de 49 años
  • Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años
  • María Luisa Pasaron González, de 66 años
  • Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63 años
  • Raúl López Cruz, de 67 años
  • Honoria Medina Pérez, de 56 años

