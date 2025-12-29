México

Clara Brugada reporta baja de delitos y reducción de homicidios a la mitad en la CDMX

A pesar de la reducción en ciertos delitos, seis de cada diez capitalinos se sienten inseguros

Clara Brugada informa que los delitos de alto impacto han sido atendidos con acciones coordinadas en la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la capital cerró el año con una reducción significativa de los delitos de alto impacto, particularmente en homicidios y robo de vehículos.

El balance fue presentado tras el último gabinete de seguridad del año, encabezado por la presidenta de la República, y difundido a través de un mensaje en redes sociales.

Clara Brugada destaca resultados del último gabinete de seguridad

Al concluir la reunión de seguridad, Clara Brugada afirmó que la semana fue “muy buena” para la Ciudad de México en materia de seguridad.

La jefa de Gobierno destaca que los homicidios bajaron más del 50% y el robo de vehículos cerca del 40%. Crédito: @ClaraBrugada

De acuerdo con la mandataria, los homicidios disminuyeron en más de 50% en comparación con la semana previa, mientras que el robo de vehículos registró una baja cercana al 40%.

La jefa de Gobierno subrayó que estos avances son resultado del trabajo permanente de las instituciones de seguridad y de la coordinación con el Gobierno federal.

Señaló que la estrategia aplicada ha permitido una reducción sostenida de los delitos de alto impacto y reiteró el compromiso de mantener el despliegue territorial y el seguimiento diario a la incidencia delictiva.

Los principales puntos que destacó Clara Brugada

En su mensaje, la mandataria capitalina resaltó varios ejes de su balance de cierre de año, entre ellos:

  • Reducción de más del 50% en homicidios respecto a la semana anterior.
  • Disminución de alrededor del 40% en el robo de vehículos.
  • Continuidad de la estrategia de seguridad basada en coordinación y presencia institucional.
  • Conclusión de más de 2 mil 26 obras de servicio urbano en la ciudad.
  • Arranque de la campaña de separación de residuos a partir del 1 de enero.

Brugada sostuvo que estas acciones forman parte de una visión integral de gobierno que busca mejorar la calidad de vida en las colonias y fortalecer la prevención del delito desde distintos frentes.

Hechos recientes contrastan con el balance oficial

Pese a los datos presentados por la jefa de Gobierno, en los últimos días se registraron hechos de inseguridad que generaron preocupación.

Inseguridad sigue siendo la principal
Inseguridad sigue siendo la principal preocupación de capitalinos, pese a reducción de delitos. Crédito: Cuartoscuro

Un robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón derivó en una balacera, una persecución por Periférico y Polanco y dejó como saldo a un policía lesionado.

Durante el operativo, los presuntos responsables abandonaron dos vehículos, uno de ellos con una caja fuerte en su interior. Hasta ahora, una persona fue detenida y las autoridades mantienen un despliegue en la zona para ubicar a otro implicado.

El incidente provocó afectaciones viales y reavivó el debate sobre la seguridad en la capital.

¿Cómo está la inseguridad en la CDMX?

Aunque el gobierno capitalino reporta una reducción general de delitos de alto impacto desde 2019, la percepción ciudadana continúa siendo elevada.

Delitos cotidianos mantienen alta percepción
Delitos cotidianos mantienen alta percepción de inseguridad en la capital. Crédito: Cuartoscuro

Encuestas recientes indican que más del 60% de los habitantes de la capital se siente inseguro, con mayor preocupación en alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Las autoridades sostienen que la baja en homicidios responde a una estrategia basada en atención a las causas, fortalecimiento policial, inteligencia e investigación.

No obstante, delitos cotidianos como el robo a transeúnte y en transporte público siguen afectando a diversas colonias, manteniendo la inseguridad como uno de los principales retos para el próximo año.

Temas Relacionados

Clara BrugadaHomicidiosCDMXDelitosPolítica Mexicana

