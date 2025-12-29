Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en Santa Fe

Reportes extraoficiales señalan que los agresores se habrían resguardado al interior de la plaza comercial. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

La tarde de este domingo, un policía capitalino resultó herido de bala tras intentar frustrar un asalto en la zona de Santa Fe, lo que generó un operativo de búsqueda que llegó hasta Polanco y sus alrededores, incluida la Plaza Antara, donde los supuestos agresores habrían ingresado.

Hasta el momento se reporta la detención de uno de los implicados y el aseguramiento del vehículo relacionado con el ataque, sin embargo, continúa la búsqueda de otra persona.

De acuerdo con la información proporcionada por medios nacionales, el oficial recibió atención inmediata y fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo vigilancia médica especializada.

Operativo policial en Polanco

Tras el ataque, la dependencia desplegó un operativo que incluyó patrullajes y puntos de revisión en distintas zonas, con el objetivo de localizar a los responsables del atentado, el cual hasta las 6:25pm de este 28 de diciembre, continua activo.

Un reporte difundido por el medio N+ indicó que uno de los presuntos agresores fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, instancia encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.

El operativo también se extendió hacia la colonia Polanco, donde se sospecha que otro implicado logró escapar tras el incidente.

El operativo continúa por la zona de Polanco y sus alrededores.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testigos en la zona han relatado que la presencia policial aumentó de forma notable en áreas comerciales y residenciales de la zona.

La Plaza Antara, ubicada en el corazón de Polanco, se convirtió en uno de los puntos clave del despliegue policial, debido a que, presuntamente, las cámaras de videovigilancia mostraron a las autoridades el seguimiento de los presuntos delincuentes, el cual derivó hasta esa zona.

Elementos de la SSC realizaron recorridos y labores de vigilancia en el centro comercial y sus alrededores, en busca de pistas que permitan ubicar al agresor prófugo.

Fuentes extraoficiales han señalado la detención de un sospechoso y la continuidad del despliegue en Polanco, además de que presuntamente ya se aseguró un vehículo implicado en el ataque.

Hasta al momento las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho.

Antecedentes criminales en la Plaza Antara

La plaza ha protagonizado diversos actos delictivos en la capital. (Foto: SSC/CUARTOSCURO)

En esta ocasión la Plaza Antara destacó debido a que los atacantes de un policía capitalino de habrían resguardado en las instalaciones, sin embargo, no es la primera vez que el sitio comercial vive momentos de inseguridad.

Uno de los casos más notorios se registró en junio de 2023, cuando un grupo de al menos cinco personas robó 15 relojes de lujo de la joyería Berger. Los asaltantes utilizaron mazos y hachas para romper las vitrinas y lograron huir en motocicletas.

Por otra parte, en junio de 2025, una mujer apuñaló en el cuello a un guardia de seguridad tras reclamarle por el robo de su bicicleta dentro de la plaza. La agresora fue detenida y enfrentaría cargos por homicidio en grado de tentativa.