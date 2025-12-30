México

Sheinbaum reitera llamado a la ONU para que interceda en la crisis entre EEUU y Venezuela

La presidenta dijo que hay “mucha especulación” sobre el tema y reiteró que su posicionamiento es en contra de la intervención

Sheinbaum reiteró el llamado a la no intervención. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tome “un papel mucho más protagónico” en la solución de conflictos internacionales ante la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, tras el ataque terrestre por parte del gobierno estadounidense en el país sudamericano.

Al ser cuestionada sobre dicho ataque en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria recalcó que el posicionamiento de su gobierno es en contra de la injerencia extranjera, considerando que se ha generado “mucha especulación” sobre el tema.

“Ya es mucha especulación, lo que nosotros debemos decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos militares, esa es la Constitución de nuestro país y es lo que vamos a seguir defendiendo”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

