Donald Trump dijo que Estados Unidos bombardeó una instalación del narcotráfico en Venezuela

Donald Trump dijo que EEUU bombardeó una instalación clave del narcotráfico en Venezuela (REUTERS/Jessica Koscielniak/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación estratégica vinculada al narcotráfico en Venezuela durante una operación ejecutada en los días previos a la Navidad.

Según explicó, el objetivo era una planta utilizada como centro logístico para el despacho de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia el exterior, en especial hacia territorio estadounidense.

La declaración fue realizada el viernes 26 de diciembre durante una entrevista telefónica con el podcast The Cats & Cosby Show y reproducida luego por The New York Times. Trump sostuvo que el ataque ocurrió dos noches antes de la conversación y lo describió como un golpe directo a la infraestructura utilizada por redes criminales que, según Washington, operan con la protección de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Tienen una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro”, confirmó el mandatario estadounidense

El presidente Trump no precisó la ubicación exacta de la instalación ni el tipo de fuerzas empleadas en la operación, pero presentó la acción como parte de una campaña sostenida para reducir el flujo de drogas por rutas marítimas desde Sudamérica. En ese contexto, aseguró que las interdicciones han tenido un gran impacto para frenar el tráfico de drogas.

“Las drogas han bajado más de un 97%. ¿Puedes creerlo?”, afirmó durante la entrevista.

Trump vinculó la destrucción de la planta con una estrategia más amplia orientada a debilitar las capacidades operativas de las organizaciones criminales. Según su explicación, las acciones militares y de seguridad han generado dificultades internas en esas redes.

“Lo que está pasando es que tienen problemas para contratar gente. No pueden conseguir a nadie”, señaló, antes de reiterar que la instalación fue neutralizada recientemente.

Durante la conversación, el mandatario defendió el uso de la fuerza como un medio para reducir el impacto del narcotráfico en Estados Unidos y lo presentó en términos de protección de vidas humanas.

“Cada vez que elimino un bote, salvamos 25.000 vidas estadounidenses. Es muy simple”, sostuvo.

El presidente también rechazó las críticas formuladas por sectores del Partido Demócrata contra este tipo de acciones. En sus declaraciones, Trump insistió en que las medidas no responden a cálculos partidarios sino a objetivos de seguridad nacional.

En el mismo intercambio, Trump amplió el foco y volvió a relacionar el narcotráfico con otros temas centrales de su política hacia Venezuela, como la crisis migratoria y las tensiones energéticas. Afirmó que el país sudamericano ha exportado criminalidad hacia Estados Unidos y mencionó específicamente al grupo Tren de Aragua.

“Se llevaron nuestro petróleo. Y también enviaron a millones de personas de las cárceles a nuestro país. Algunas de las peores personas del mundo”, dijo.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca ha ordenado a las fuerzas estadounidenses concentrar esfuerzos en la interdicción de recursos estratégicos venezolanos, con énfasis en el control marítimo y la aplicación de sanciones. Funcionarios estadounidenses han señalado que el objetivo es privar al régimen de ingresos y forzarlo a realizar concesiones políticas.

Aeronaves de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos permanecen en la pista de la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, en medio del aumento de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro (REUTERS)

En las últimas semanas, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado buques vinculados al transporte de crudo venezolano en el Caribe, mientras se mantiene una presencia militar reforzada en la región. Washington también ha comunicado a Naciones Unidas su intención de aplicar sanciones “en la máxima medida” para limitar los recursos disponibles para Caracas.