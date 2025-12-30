México

Preocupa salud de la hermana de Yolanda Andrade, la conductora promete estar a su lado: “Tantos momentos difíciles”

La presentadora mexicana publicó un mensaje de apoyo tras la difusión de la fotografía

Guardar
Yolanda Andrade mandó mensaje de
Yolanda Andrade mandó mensaje de apoyo a su hermana (Instagram)

La familia de Yolanda Andrade vuelve a ser noticia tras la publicación de una imagen en la que su hermana, Marilé Andrade, aparece recibiendo oxígeno en una cama de hospital.

La conductora mexicana compartió el post durante la madrugada del 30 de diciembre, acompañando la escena con un mensaje de apoyo y amor incondicional.

El estado de salud de Marilé permanece sin confirmación oficial, lo que ha generado inquietud entre seguidores y figuras del espectáculo.

Yolanda Andrade acompaña a su hermana en un momento difícil

En la fotografía publicada por Yolanda Andrade en Instagram, se observa a la conductora junto a Marilé Andrade, quien aparece recostada y conectada a oxígeno suplementario.

La conductora reveló que padece
La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

“Te amo hermana, por tanto momentos difíciles siempre estaré contigo también yo”, escribió la conductora en la descripción.

El gesto provocó una ola de reacciones en la red social, con mensajes de aliento y solidaridad para ambas.

Entre los comentarios, destacan expresiones como:

  • “Te amo, cariño, vas a estar bien Dios está contigo y las oraciones de todo el mundo querida amiga te amo besos y bendiciones mami” 
  • “Muchos besos para las dos”.

Otros seguidores compartieron vivencias personales sobre la importancia de tener una hermana cercana, resaltando el valor del acompañamiento familiar en situaciones complejas.

La conductora posteó una imagen
La conductora posteó una imagen junto a su hermana (Instagram)

“Sabes que es lo más bonito? Tener una hermana como así la que tienes. Mi hermana y yo, somos así y créeme vivimos separadas de cd en cd y cuando nos vemos nos botamos de la risa...”, comentó una usuaria.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre la razón por la que Marilé Andrade requiere oxígeno, por lo que la situación ha permanecido bajo reserva y ha despertado preocupación entre el público y la prensa.

Yolanda Andrade aclara rumores sobre su entorno y rechaza versiones de control

La reciente aparición de Marilé Andrade en una cama de hospital ocurre después de que Yolanda Andrade desmintió categóricamente rumores sobre un supuesto control por parte de su hermana y su cuñado, Sergio Araiza Roldán.

Previo a Navidad, Yolanda Andrade
Previo a Navidad, Yolanda Andrade informó públicamente que fue diagnosticada con ELA. (@yolandamaor, Instagram)

En un video difundido en su cuenta de Instagram, la conductora rechazó versiones sobre manipulación en la gestión de sus finanzas y su tratamiento médico.

“Sergio no me secuestro, para nada; Sergio no maneja mi dinero; Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, declaró Yolanda Andrade, en respuesta a comentarios surgidos en algunos medios.

La conductora abordó el tema con humor, haciendo referencia a teorías sobre control mental y administración de sus recursos, señalando que solo buscan desinformar y afectar su imagen.

(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)

Respecto a su relación con su hermana, Yolanda Andrade afirmó: “Mi hermana está muy contenta y está muy feliz y yo la amo”.

Enfatizó que el apoyo familiar es un pilar fundamental durante su proceso de recuperación y tratamiento, mientras lidia con el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que ha impactado su salud durante los últimos meses.

Temas Relacionados

Marilé AndradeYolanda AndradeEstado de SaludOxígenoHospitalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Presidencia presenta avances en proceso de selección para residentes médicos: así se asignarán las plazas

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó sobre una ronda adicional, prevista para febrero de 2026

Presidencia presenta avances en proceso

Sheinbaum responde a críticas por descarrilamiento del Tren Interoceánico, reprocha publicación de fotos de las víctimas

La presidenta afirmó que las familias de las víctimas y personas lesionadas agradecieron el apoyo de las autoridades

Sheinbaum responde a críticas por

Peso mexicano arranca con ganancias frente al dólar hoy 30 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Peso mexicano arranca con ganancias

La estrategia legal de Ari Borovoy para apoderarse de un local de hamburguesas causa polémica en redes

Su participación en el establecimiento ha provocado comentarios y discusiones en plataformas digitales

La estrategia legal de Ari

Valor del euro en México hoy 30 de diciembre: la divisa se recupera frente al peso tras caída semanal

Este fue el comportamiento del tipo de cambio durante los primeros minutos de la jornada

Valor del euro en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran casa con ametralladoras, fusil

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

ENTRETENIMIENTO

La estrategia legal de Ari

La estrategia legal de Ari Borovoy para apoderarse de un local de hamburguesas causa polémica en redes

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: así disfrutan sus vacaciones de fin de año con sus hijos en Europa

“No me lo merecía”: Carlos Espejel revela cómo superó la parálisis facial y el incendio de su escuela este 2025

Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada y sometida a una cirugía: este es su estado de salud

Yolanda Andrade celebra su cumpleaños 54 tras crisis de salud: así fue su reencuentro con Montserrat Oliver

DEPORTES

Gilberto Mora se coloca como

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

Alicia Cervantes renueva contrato con Chivas Femenil hasta 2028

NBA en vivo: los duelos de hoy 30 de diciembre