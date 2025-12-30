Preocupa salud de la hermana de Yolanda Andrade, la conductora promete estar a su lado: “Tantos momentos difíciles”

Yolanda Andrade mandó mensaje de apoyo a su hermana (Instagram)

La familia de Yolanda Andrade vuelve a ser noticia tras la publicación de una imagen en la que su hermana, Marilé Andrade, aparece recibiendo oxígeno en una cama de hospital.

La conductora mexicana compartió el post durante la madrugada del 30 de diciembre, acompañando la escena con un mensaje de apoyo y amor incondicional.

El estado de salud de Marilé permanece sin confirmación oficial, lo que ha generado inquietud entre seguidores y figuras del espectáculo.

Yolanda Andrade acompaña a su hermana en un momento difícil

En la fotografía publicada por Yolanda Andrade en Instagram, se observa a la conductora junto a Marilé Andrade, quien aparece recostada y conectada a oxígeno suplementario.

La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

“Te amo hermana, por tanto momentos difíciles siempre estaré contigo también yo”, escribió la conductora en la descripción.

El gesto provocó una ola de reacciones en la red social, con mensajes de aliento y solidaridad para ambas.

Entre los comentarios, destacan expresiones como:

“Te amo, cariño, vas a estar bien Dios está contigo y las oraciones de todo el mundo querida amiga te amo besos y bendiciones mami”

“Muchos besos para las dos”.

Otros seguidores compartieron vivencias personales sobre la importancia de tener una hermana cercana, resaltando el valor del acompañamiento familiar en situaciones complejas.

La conductora posteó una imagen junto a su hermana (Instagram)

“Sabes que es lo más bonito? Tener una hermana como así la que tienes. Mi hermana y yo, somos así y créeme vivimos separadas de cd en cd y cuando nos vemos nos botamos de la risa...”, comentó una usuaria.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre la razón por la que Marilé Andrade requiere oxígeno, por lo que la situación ha permanecido bajo reserva y ha despertado preocupación entre el público y la prensa.

Yolanda Andrade aclara rumores sobre su entorno y rechaza versiones de control

La reciente aparición de Marilé Andrade en una cama de hospital ocurre después de que Yolanda Andrade desmintió categóricamente rumores sobre un supuesto control por parte de su hermana y su cuñado, Sergio Araiza Roldán.

Previo a Navidad, Yolanda Andrade informó públicamente que fue diagnosticada con ELA. (@yolandamaor, Instagram)

En un video difundido en su cuenta de Instagram, la conductora rechazó versiones sobre manipulación en la gestión de sus finanzas y su tratamiento médico.

“Sergio no me secuestro, para nada; Sergio no maneja mi dinero; Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, declaró Yolanda Andrade, en respuesta a comentarios surgidos en algunos medios.

La conductora abordó el tema con humor, haciendo referencia a teorías sobre control mental y administración de sus recursos, señalando que solo buscan desinformar y afectar su imagen.

(Captura: programa Hoy)

Respecto a su relación con su hermana, Yolanda Andrade afirmó: “Mi hermana está muy contenta y está muy feliz y yo la amo”.

Enfatizó que el apoyo familiar es un pilar fundamental durante su proceso de recuperación y tratamiento, mientras lidia con el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que ha impactado su salud durante los últimos meses.