“No me lo merecía”: Carlos Espejel revela cómo superó la parálisis facial y el incendio de su escuela este 2025

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El actor y comediante Carlos Espejel vivió en 2025 uno de los años más difíciles de su carrera, marcado por una parálisis facial derivada del estrés y el incendio de su escuela de actuación.

Espejel reveló en entrevista para el programa De Primera Mano que estos momentos complejos transformaron su visión personal y profesional.

Lo que Carlos Espejel contó en De Primera Mano

En conversación con el periodista Lalo Carrillo para el programa De Primera Mano, Carlos Espejel compartió cómo su salud se vio afectada por el estrés.

“De mi parálisis, tú me puedes ver, estoy, voy mejor, o sea, día a día voy... siento que voy mejorando, mejorando. No he parado de hacer terapias, todo tipo de cosas que me indican, buena alimentación, incluso vitamina B12, magnesio, todas estas cosas, ¿no? Que son nutrimentos alimenticios, estoy muy al pendiente de eso. Me la llevo tranquila, la verdad”, relató el actor.

Carlos Espejel (Foto: Facebook@Carlitos Espejel)

Espejel habló también sobre el aprendizaje que le dejó este episodio:

“Yo estoy en una etapa de mi vida muy feliz, la verdad, una etapa en la cual hago lo que quiero, de alguna manera ya trabajé lo suficiente y estoy en posibilidades de escoger proyectos que me gusten”, comentó.

De igual manera, destacó que todo lo que le sucedió este año le resultaba en ocasiones un poco injusto, no obstante, recalcó que lo tomaba como un aprendizaje de vida.

“Siento que no me lo merecía, pero justo un poco esa es la lección, que la vida no te da lo que te mereces, sino te da lo que te da y uno está más bien en función de saber cómo reaccionas ante esas cosas”, sentenció.

Carlos Espejel (Foto: Facebook@Carlitos Espejel)

El incendio en la escuela “Xpresión”

En mayo, un incendio afectó el plantel norte de la escuela de actuación “Xpresión”, fundada por Carlos Espejel en el año 2000 y ubicada en la colonia Pro Hogar, alcaldía Azcapotzalco.

El siniestro, registrado la madrugada del jueves 15 de mayo, dejó severos daños materiales. Las llamas alcanzaron hasta 5 metros de altura y fueron visibles desde varios puntos de la Ciudad de México.

El cuerpo de bomberos controló el incendio en un par de horas sin que se reportaran personas lesionadas, aunque los daños materiales afectaron considerablemente el proyecto educativo.

Espejel detalló en la entrevista con De Primera Mano que, tras el incendio, el plantel fue reacondicionado y las actividades se reanudaron.

Se incendia escuela de actuación de Carlos Espejel. (Instagram)

“La escuela, pues se quemó lo que se quemó. Limpiamos ya la escuela, ya está al ciento por ciento, ya regresamos, ya abrimos otra en Arboledas, hacia el norte de la ciudad. Y vamos muy bien, vamos trabajando, digamos que, no creciendo enormemente, pero ordenadamente sí. Sin estrés”.

La recuperación y nuevos proyectos

A pesar de las adversidades de este año, Carlos Espejel agradeció a los productores que siguen confiando en su trabajo en teatro y televisión, y anunció su participación en la obra “Divorciémonos, mi amor”.

La escuela “Xpresión”, que lleva más de dos décadas formando talento, ya opera normalmente tanto en su sede original como en la nueva sucursal, tras la inspección y autorización de Protección Civil.