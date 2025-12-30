México

Muere Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en ‘Candy Candy’, a días de la muerte de Susana Klein, cantante del tema musical

Con un carrera en teatro, cine y doblaje, Turnes se consagró interpretando a los galanes memorables de Candy Candy, el anime japonés que conquistó a Latinoamérica en los 70 y 80

La muerte de Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en Candy Candy, enluta al doblaje latinoamericano de anime (Archivo)

La muerte de Andrés Turnes, actor argentino que dio voz a algunos de los personajes masculinos más emblemáticos del anime Candy Candy, sacudió una vez más a los seguidores del doblaje latinoamericano y de la animación japonesa clásica.

La noticia, divulgada en redes sociales, confirmó que Turnes falleció el 21 de diciembre a los 88 años. Su nombre quedó vinculado con Anthony Brower Ardley y Terence “Terry” Grandchester, galanes de la serie japonesa que alcanzó notoriedad en América Latina.

Del teatro al doblaje de anime japonés

El impacto de Turnes en el mundo del doblaje resultó tan significativo como en el ámbito tradicional del teatro y el cine en Argentina. El actor participó en más de 200 puestas en escena en los teatros y aportó su talento a largometrajes como “Los hermanos” (1965), “Tengo calle” (1981) y “Ángel, la diva y yo” (1999).

En el terreno de la animación, su desempeño como voz protagónica no se limitó a Anthony y Terry. Además de Anthony y Terry, prestó su voz a Albert en sus primeras apariciones y a Tom, amigo de Candy desde el Hogar de Pony hasta su adultez.

El actor argentino Andrés Turnes falleció a los 88 años dejando un legado en teatro, cine y animación japonesa clásica (Archivo)

Su portafolio incluyó también al personaje principal de “Jet Marte” (1977), consolidando su papel como referente en el doblaje en español durante el auge del anime.

El deceso de Turnes se produjo apenas diez días después de la muerte de Susana Klein, otra figura central del doblaje argentino, quien falleció a los 83 años el 11 de diciembre en Alemania donde residía junto a uno de sus hijos.

Klein no solo aportó su voz a la adaptación cinematográfica del célebre cómic Mafalda; también quedó identificada para el público por interpretar los temas de apertura y cierre del anime Candy Candy en la versión para América Latina.

El mundo del doblaje latinoamericano despide a Susana Klein, voz icónica de Mafalda y Candy Candy (Archivo)

La colega y amiga de Klein, Cecilia Gispert, fue la encargada de confirmar la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook. Gispert expresó:

“Falleció Susana Klein, que entre otros muchos trabajos cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga. Hizo la voz de Mafalda para la película entre muchos trabajos más. Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido”.

Una serie recordada por generaciones

El fenómeno de Candy Candy en México, emitido originalmente durante los años ochenta, consolidó la popularidad del anime en la televisión abierta y dejó una marca indeleble en la memoria de quienes vibraron con los personajes y las tramas de la serie.

El anime Candy Candy revolucionó la televisión abierta en México durante los años ochenta, consolidando el género en la región (Foto: TV Asahi/Toei Animation)

Gracias a las voces y aportes musicales de artistas como Andrés Turnes y Susana Klein, generaciones en América Latina y Europa siguen vinculadas a un legado que transformó la animación extranjera en la región.

En 2025, la industria del doblaje despidió además a figuras como Iliana de la Garza, Maythe Guedes, Amparo Garrido —quien dio voz a Blancanieves—, y Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez. En el plano internacional, fallecieron también Takaya Hashi, voz de Inuarashi en One Piece, y el argentino Marcelo Armand, conocido por sus trabajos en Harry Potter y Spider-Man.

Andrés TurnesSusana KleinCandy CandyDoblajeActor de doblajemexico-entretenimiento

