México

INAPAM digital: qué trámites ya puedes hacer en línea y cuáles todavía te obligan a hacer fila

La página de gob.mx reúne comercios por estado y por categoría, desde salud hasta transporte, para que las personas mayores revisen opciones antes de acudir al módulo correspondiente

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En una oficina, una empleada atiende a una pareja de adultos mayores, donde el hombre firma documentos. Otros jubilados esperan en una fila detrás.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) administra un documento gratuito dirigido a personas de 60 años o más que viven en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) proporciona un beneficio dirigido a personas de 60 años o más que viven en México. Con esa credencial, los titulares acceden a descuentos de entre 5% y 50% en farmacias, transporte, servicios médicos, supermercados, predial, agua y actividades culturales, y reincorporación laboral, entre otros rubros.

En 2026, tramitar la credencial del INAPAM sigue siendo presencial y no existe ninguna plataforma oficial que permita hacerlo por internet, según confirmaron el propio instituto y la Secretaría de Bienestar.

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Sin embargo, el portal del Gobierno de México sí ofrece herramientas digitales para consultar beneficios y localizar módulos de atención antes de hacer fila.

Qué sí puedes resolver desde tu celular o computadora

Mujer adulta mayor sonriente entrega credencial INAPAM a empleada de caja en tienda departamental. De fondo, estanterías y carteles con logos de Suburbia y Flexi.
El portal gob.mx/inapam concentra dos herramientas de consulta disponibles en línea. La primera es el directorio de beneficios, organizado en siete categorías: alimentación, asesoría y servicios legales, educación y cultura, predial y agua, salud, transporte, y vestido y hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal gob.mx/inapam concentra dos herramientas de consulta disponibles en línea. La primera es el directorio de beneficios, organizado en siete categorías: alimentación, asesoría y servicios legales, educación y cultura, predial y agua, salud, transporte, y vestido y hogar. El directorio se actualiza de forma continua y permite filtrar establecimientos por entidad federativa.

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La segunda herramienta es el localizador de módulos de registro. Para usarla, hay que ingresar a gob.mx/Bienestar, seleccionar entidad y municipio, completar el captcha y presionar “Buscar”. El sistema despliega la dirección exacta, colonia, código postal y referencia de llegada de cada módulo disponible en la zona.

Por qué la credencial todavía obliga a hacer fila

Interior de Módulo de Bienestar en México. Personas adultas hacen fila y son atendidas en ventanillas. Logos del Gobierno de México y Banco del Bienestar en pared.
La Secretaría de Bienestar han reiterado que el proceso es 100% presencial porque requiere la validación física de documentos y la verificación de identidad del solicitante.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expedición, primera obtención y reposición de la credencial INAPAM no pueden iniciarse ni completarse por internet. El INAPAM y la Secretaría de Bienestar han reiterado que el proceso es 100% presencial porque requiere la validación física de documentos y la verificación de identidad del solicitante.

El horario varía según el tipo de módulo. Los módulos tradicionales del INAPAM atienden de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Los módulos de Bienestar habilitados más recientemente operan de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Conviene verificar el tipo de sede y su horario específico en el localizador oficial antes de acudir.

En la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día en un plazo de aproximadamente 20 minutos, una vez que el personal verifica que la documentación está completa. No se requiere cita previa en la generalidad de los módulos, aunque las autoridades recomiendan confirmar las condiciones de cada sede.

Documentos que debes llevar al módulo

Los requisitos establecidos por el Gobierno de México para tramitar la credencial son los siguientes:

Acta de nacimiento legible (original y copia).

Identificación oficial vigente con fotografía: credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal (original y copia).

CURP actualizada (original y copia).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante (original y copia).

Una fotografía tamaño infantil reciente, en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.

Datos de un contacto de emergencia: CURP y número telefónico.

El INAPAM advierte que cada entidad federativa puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar en el módulo más cercano antes de acudir.

Credenciales anteriores: siguen siendo válidas

Una anciana inserta una tarjeta en un cajero automático, mientras otras tres personas mayores esperan en una fila detrás de ella, una de ellas sostiene un papel.
Solo es obligatorio tramitar una reposición en tres casos: pérdida o robo, daño severo que impida leer los datos del titular, o corrección de información errónea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas las credenciales emitidas en años o administraciones anteriores mantienen su vigencia en 2026, sin importar el diseño ni el año de expedición. El documento no tiene fecha de vencimiento.

Solo es obligatorio tramitar una reposición en tres casos: pérdida o robo, daño severo que impida leer los datos del titular, o corrección de información errónea. Las autoridades no han anunciado ningún proceso de actualización masiva ni cambio de diseño que obligue a renovar el plástico.

Alerta oficial: sitios falsos que roban datos

Un hombre mayor con gafas y cabello blanco recibe billetes de 100 pesos mexicanos de una mano detrás de una ventanilla de vidrio. El logo de INAPAM es visible.
Según el Informe de Incidentes Cibernéticos de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, el 23% de las denuncias por delitos cibernéticos en 2025 en la capital correspondieron a fraudes cometidos a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y SMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAPAM advirtió que cualquier sitio web o plataforma que ofrezca tramitar la credencial en línea es falso. El dominio credencialinapam.com.mx fue señalado por el propio instituto como una página apócrifa que solicita información personal y bancaria bajo el pretexto de otorgar beneficios.

Según el Informe de Incidentes Cibernéticos de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, el 23% de las denuncias por delitos cibernéticos en 2025 en la capital correspondieron a fraudes cometidos a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y SMS. En ese contexto, estafadores han llegado a prometer apoyos de hasta 65,000 pesos exigiendo un depósito previo para “activar” el beneficio.

En casos recientes, los delincuentes emplearon inteligencia artificial para clonar la voz de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La propia funcionaria alertó sobre esa práctica el 15 de abril de 2026 a través de sus redes sociales, y anunció que presentaría la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Las señales de alerta que identificaron las autoridades incluyen: promesas de apoyo económico que no aparecen en canales oficiales, solicitud de depósitos o datos bancarios, enlaces que no terminan en gob.mx, y mensajes que generan sensación de urgencia.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atiende denuncias en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Si el fraude involucra productos financieros, la denuncia corresponde a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

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