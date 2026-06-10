Ungüento de de manzanilla, clavos de olor y canela: cómo preparar el remedio casero para desinflamar el abdomen

Una persona prepara un ungüento casero de manzanilla, clavo de olor y canela a baño maría, utilizando ingredientes naturales para un remedio tradicional contra la inflamación abdominal y dolores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de manzanilla, clavo de olor y canela en un ungüento es un recurso de la medicina tradicional que busca reducir la inflamación abdominal, aliviar molestias digestivas y mejorar la salud de la piel.

El uso de estos ingredientes forma parte de una serie de prácticas ancestrales registradas tanto en recetarios populares como en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, donde se describen sus aplicaciones y beneficios para distintos padecimientos.

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La manzanilla en la tradición mexicana

La manzanilla se emplea en México para tratar trastornos digestivos como vómitos, diarreas, cólicos, dispepsia, empacho y espasmos. Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, esta planta actúa como estimulante, digestiva y renovadora de la flora intestinal. Su uso más frecuente es para aliviar el dolor de estómago, en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El registro de la UNAM detalla que la manzanilla también se aprovecha en el tratamiento de dolores menstruales y problemas gineco-obstétricos. Parteras tradicionales ofrecen té de manzanilla durante el parto y el postparto para calmar dolores y favorecer la recuperación. En padecimientos externos, se utiliza para lavar heridas, tratar inflamaciones oculares y en limpias para aliviar el “susto” o espanto. Una preparación común consiste en infusionar la planta y aplicarla en forma de sobadas o untada con aceite de oliva para dolores musculares o articulares.

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Una persona adulta aplica una crema natural sobre la piel de su brazo, rodeada de manojos de lavanda y manzanilla, evocando alivio y bienestar con productos botánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canela y clavo de olor: efectos digestivos y antiinflamatorios

La canela es valorada por sus propiedades antiespasmódicas, estimulantes y tónicas, de acuerdo con el Atlas de Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Se utiliza para tratar cólicos, dolor y enfriamiento de estómago, disentería, diarrea, vómito y bilis. Poblaciones mixes, zapotecas y totonacas combinan canela con manzanilla y hierbabuena para curar empachos y otros problemas digestivos. La canela también se emplea para acelerar el parto, favorecer la secreción láctea y como complemento en masajes abdominales para facilitar la digestión.

El clavo de olor es reconocido en la medicina natural por su acción analgésica y antiséptica, aunque en la documentación tradicional mexicana su uso se orienta más a problemas bucales y respiratorios. Sin embargo, en la práctica popular, el clavo de olor se integra en remedios para dolores musculares y como complemento en infusiones digestivas.

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Una bolsa de tela rústica llena de semillas de clavo de olor orgánico se exhibe sobre una superficie de madera, con una etiqueta que indica su procedencia y uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación del ungüento casero

Para preparar el ungüento de manzanilla, clavo y canela, se requiere una taza de aceite portador, como aceite de almendras, coco u oliva. Se añaden tres cucharadas de flores de manzanilla secas, una cucharada de clavos de olor y una o dos ramas de canela. Esta mezcla se coloca a baño maría durante una o dos horas a fuego bajo para extraer los aceites esenciales.

Después de la infusión, la mezcla se cuela con una tela fina para retirar los sólidos. Se vuelve a calentar el aceite infusionado y se agregan dos cucharadas de cera de abeja para lograr la textura de pomada. El líquido se vierte en un frasco pequeño y se deja enfriar hasta solidificar.

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Usos y precauciones

El ungüento se aplica en la zona abdominal mediante un masaje suave, también puede utilizarse en articulaciones o músculos adoloridos. Antes de usarlo en extensas áreas del cuerpo, se recomienda realizar una prueba en el antebrazo para descartar irritación, ya que la canela y el clavo pueden ser fuertes para pieles sensibles.

No debe aplicarse sobre heridas abiertas, mucosas o cerca de los ojos. Personas embarazadas o con antecedentes de alergias a alguno de los ingredientes deben consultar a un profesional de la salud antes de su uso frecuente.

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Prácticas complementarias y contexto tradicional

La medicina tradicional mexicana utiliza el masaje abdominal y las “sobadas” como parte del tratamiento para el empacho y los dolores digestivos. Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, el masaje con ungüentos a base de plantas, como la manzanilla o la canela, se realiza con movimientos circulares para favorecer la expulsión de gases y relajar los músculos del abdomen. En algunos casos, se combinan infusiones con aplicaciones tópicas para potenciar el efecto antiinflamatorio y analgésico.

Un manojo de ramas de canela Cassia y un montículo de canela en polvo se exhiben sobre una rústica superficie de madera, evocando tradición y sabor en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla, además de su uso en infusiones y ungüentos, se emplea en baños, lavados y limpias para aliviar molestias externas, inflamaciones cutáneas y afecciones respiratorias. La canela aparece en remedios para estimular la circulación y la digestión, y el clavo de olor refuerza el efecto antiséptico y analgésico del preparado.

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La integración de estos ingredientes en la medicina natural mexicana responde a siglos de observación y transmisión oral de conocimientos, como recogen registros académicos de la UNAM y otras fuentes que documentan la diversidad de usos y preparaciones de plantas medicinales en el país.